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zybear
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Des PC gaming de plus en plus petits
Je trouve ça assez fascinant la taille de plus en plus petite de certains PC typé gaming.

A ce rythme la, que va t'il rester aux consoles?

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    malroth
    posted the 09/07/2026 at 05:55 PM by zybear
    comments (5)
    5120x2880 posted the 09/07/2026 at 05:57 PM
    Ce format existe depuis plus de 10 ans
    malroth posted the 09/07/2026 at 06:03 PM
    5120x2880 apres faut dire que c'est démocratisé vraiment récent par rapport au gaming pc.

    Maintenant on en voit de plus en plus et bcp de boitiers differents, de CM...ect

    Ya 10ans je trouve c'etait encore plus "niche"

    Ça l'est tjs un peu mais clairement de moins en moins. Et c'est top
    starship posted the 09/07/2026 at 06:08 PM
    L'itx c'est vraiment cool. J'ai sauté le pas ya 6/7ans (après une réduction progressive de la taille de mes pc ).
    Mais c'est vrai que ça s'est vraiement démocratisé et on trouve des composant sympa pour pas trop cher maintenant (boitier notamment).
    Dommage qu'à coté de ça les GPU aient pris autant en taille comme en prix....
    Avant tu avais de l'itx jusqu'au série xx70 chez nvidia, maintenant... bon courage.
    zybear posted the 09/07/2026 at 06:11 PM
    5120x2880 10 ans peut être mais plus pour des PC bureautiques, rarement pour faire du gaming.

    On peut même aller encore plus loin, j'ai un mini PC Chuwi Aubox équipé d'un Ryzen 7 8745HS, IGP 780M...sa taille est minuscule, t'en empile 3 ça fait la taille d'une Gamecube mais en gaming c'est plus puissant qu'une PS4 ou une Xbox one
    jeanouillz posted the 09/07/2026 at 06:18 PM
    C'est pas la taille qui compte comme on dit
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