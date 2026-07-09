accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
285
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
,
badeuh
,
hypermario
,
mcfly88
,
loreislife
,
primerose
,
obi69
,
piratees
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
1
Like
Likers
Who likes this ?
suzukube
zybear
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
28
visites since opening :
77246
zybear
> blog
Des PC gaming de plus en plus petits
Je trouve ça assez fascinant la taille de plus en plus petite de certains PC typé gaming.
A ce rythme la, que va t'il rester aux consoles?
tags :
1
Like
Who likes this ?
malroth
posted the 09/07/2026 at 05:55 PM by
zybear
comments (
5
)
5120x2880
posted
the 09/07/2026 at 05:57 PM
Ce format existe depuis plus de 10 ans
malroth
posted
the 09/07/2026 at 06:03 PM
5120x2880
apres faut dire que c'est démocratisé vraiment récent par rapport au gaming pc.
Maintenant on en voit de plus en plus et bcp de boitiers differents, de CM...ect
Ya 10ans je trouve c'etait encore plus "niche"
Ça l'est tjs un peu mais clairement de moins en moins. Et c'est top
starship
posted
the 09/07/2026 at 06:08 PM
L'itx c'est vraiment cool. J'ai sauté le pas ya 6/7ans (après une réduction progressive de la taille de mes pc
).
Mais c'est vrai que ça s'est vraiement démocratisé et on trouve des composant sympa pour pas trop cher maintenant (boitier notamment).
Dommage qu'à coté de ça les GPU aient pris autant en taille comme en prix....
Avant tu avais de l'itx jusqu'au série xx70 chez nvidia, maintenant... bon courage.
zybear
posted
the 09/07/2026 at 06:11 PM
5120x2880
10 ans peut être mais plus pour des PC bureautiques, rarement pour faire du gaming.
On peut même aller encore plus loin, j'ai un mini PC Chuwi Aubox équipé d'un Ryzen 7 8745HS, IGP 780M...sa taille est minuscule, t'en empile 3 ça fait la taille d'une Gamecube
mais en gaming c'est plus puissant qu'une PS4 ou une Xbox one
jeanouillz
posted
the 09/07/2026 at 06:18 PM
C'est pas la taille qui compte comme on dit
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Maintenant on en voit de plus en plus et bcp de boitiers differents, de CM...ect
Ya 10ans je trouve c'etait encore plus "niche"
Ça l'est tjs un peu mais clairement de moins en moins. Et c'est top
Mais c'est vrai que ça s'est vraiement démocratisé et on trouve des composant sympa pour pas trop cher maintenant (boitier notamment).
Dommage qu'à coté de ça les GPU aient pris autant en taille comme en prix....
Avant tu avais de l'itx jusqu'au série xx70 chez nvidia, maintenant... bon courage.
On peut même aller encore plus loin, j'ai un mini PC Chuwi Aubox équipé d'un Ryzen 7 8745HS, IGP 780M...sa taille est minuscule, t'en empile 3 ça fait la taille d'une Gamecube mais en gaming c'est plus puissant qu'une PS4 ou une Xbox one