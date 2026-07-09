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[RUMEUR] Sony : une annonce explosive demain ?
Jeux Video
En coup de vent mais :

- Mega64 (actuellement à la PAX West) déclare avoir eu vent d'une énorme annonce de la part de Sony demain à 19h00.
- Son collège Rocco Bootle (également sur place) dit qu'il n'arrive pas à croire ce qu'il a entendu, et que ça pourrait être du genre à éclipser le Nintendo Direct.

Bon on verra
Knack 3 j'imagine
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    malroth
    posted the 09/07/2026 at 04:28 PM by shanks
    comments (51)
    malroth posted the 09/07/2026 at 04:30 PM
    retour du physique (non je déconne) malhereusement.

    Bloodborne 2
    mrpopulus posted the 09/07/2026 at 04:30 PM
    Bloodborne 2 et je me jette à poil dans les orties
    guiguif posted the 09/07/2026 at 04:30 PM
    J'ai faillit faire l'article et je me suis dit que c'etait surement rien de plus qu'un teaser pour une video parodique sur leur chaine
    torotoro59 posted the 09/07/2026 at 04:30 PM
    Haze remake
    mrvince posted the 09/07/2026 at 04:31 PM
    Ils viennent de faire un "direct" donc le seul truc qui ferait du bruit c'est finalement la reprise du disque mais j'y crois pas trop.
    linkstar posted the 09/07/2026 at 04:31 PM
    J'ai vu y'a 30min sur Facebook que c'était une grosse connerie et un gros troll.
    negan posted the 09/07/2026 at 04:32 PM
    Après le coup de pute ( arrêt du physique) la grosse annonce pour faire fermé la gueule des gens qui gueulent.

    Un grand classique et ça marchera
    guiguif posted the 09/07/2026 at 04:33 PM
    malroth mrpopulus torotoro59 mrvince
    Ce sont des youtubeurs comiques depuis 20 ans, c'est surement un teaser pour leur prochaine video.

    linkstar
    walterwhite posted the 09/07/2026 at 04:33 PM
    Ils viennent de sortie un SoP puant, ils ont aucune cartouches ces puants.
    rogeraf posted the 09/07/2026 at 04:34 PM
    Ils vont annoncer leur Zelda maison apres le live de big N !
    malroth posted the 09/07/2026 at 04:34 PM
    guiguif oue comme Walterwhite, s'ils avaient un truc à montrer ils l'auraient fait sur le dernier SOP
    ducknsexe posted the 09/07/2026 at 04:36 PM
    La PS5 en LEGO, sans lecteur optique… Oui, ils préparent déjà les futurs acquéreurs
    shinz0 posted the 09/07/2026 at 04:36 PM
    Nintendo Direct = extrait du film Zelda
    Sony = Trailer du film Zelda

    taiko posted the 09/07/2026 at 04:37 PM
    C'est qui ces mecs ?
    On sort d'un sop à chier...
    micheljackson posted the 09/07/2026 at 04:37 PM
    Un portage de Drag X Drive sur PS5 ?!
    dokidokii posted the 09/07/2026 at 04:38 PM
    Désolé pour Sony mais rien ne pourra éclipser OoT
    foulbeusteur posted the 09/07/2026 at 04:40 PM
    Et pourquoi ils n'auraient pas dévoiler ça lors de leur state of play d'il n'y a même pas 2 semaines ?
    rogeraf posted the 09/07/2026 at 04:41 PM
    Half life 3, Sony a payé l'exclusivité
    51love posted the 09/07/2026 at 04:41 PM
    Son collège Rocco Bootle (également sur place) dit qu'il n'arrive pas à croire ce qu'il a entendu, et que ça pourrait être du genre à éclipser le Nintendo Direct




    A part GTA il y a quoi pour eclipser une licence historique aussi forte que Zelda?

    Et encore que, Nintendo va sortir son jeu en meme temps que GTA6 parce qu'ils savent que c'est pas le meme public et que ça va pas les empecher d'en vendre par camion d'ici Noel.

    Ils sont droles quand bien même Sony ferait une enorme annonce demain soir

    Peut etre que Sony compte revoir ses plans par rapport à l'abandon du physique obligatoire et qu'ils laisseront les editeurs faire le sale boulot eux memes comme ça aurait du etre le cas

    ca oui ça fera parler

    shinz0
    hyoga57 posted the 09/07/2026 at 04:41 PM
    Selon mes sources, ce serait un nouvel opus de Knack et qui sera édité par Herta.
    midomashakil posted the 09/07/2026 at 04:42 PM
    une augmentation de 100 euro sur la ps5
    fiveagainstone posted the 09/07/2026 at 04:42 PM
    Reveal de la PS6 portable.
    51love posted the 09/07/2026 at 04:42 PM
    hyoga57 toi je sens que j'aime ça les knacki balls
    fan2jeux posted the 09/07/2026 at 04:43 PM
    Une annonce qui nous dit la ps5 qu'on a acheté ne nous appartient pas finalement?
    Sony se reserve le droit de rendre inutilisable la ps4 et ps5?
    negan posted the 09/07/2026 at 04:44 PM
    Ça vous interpelle pas que des no name savent ça et pas Nate ou Shreire?
    22 posted the 09/07/2026 at 04:44 PM
    Explosive ? La PS6 uniquement en stream comme Geforce Now

    Ben au point on en est...
    amario posted the 09/07/2026 at 04:45 PM
    shinz0 j'ai pensé la même bêtise
    altendorf posted the 09/07/2026 at 04:46 PM
    J'étais curieux de voir qui aller relayer cette merde, tu me déçois Shanks, fallait laisser ça à la fleuriste ou à l'autre hylien

    Bref, il y aura rien. C'est du troll de deux fanboys Nintendo lié au reveal du trailer de Zelda en live-action qui n'est d'ailleurs même pas lié à PlayStation, mais Sony.

    negan
    micheljackson posted the 09/07/2026 at 04:47 PM
    Un truc qui pourrait eclipser le remake de Zelda OoT... hmm
    Le retour d'Alundra ? Un Alundra 3 à gros budget ? non...
    Un God of War "à l'ancienne" ? hmm... non

    Franchement je ne vois pas... ça pourrait être FF17, mais qui en a encore quelque chose à branler de FF ?
    linkart posted the 09/07/2026 at 04:50 PM
    C'est Mega64, ça va être une connerie
    dooku posted the 09/07/2026 at 04:51 PM
    La ps6 salon ou slim prtoable, full demat, sans moi
    ducknsexe posted the 09/07/2026 at 04:52 PM
    Explosif oui je voie , un bon coup de gourdin sur la PSDemat6
    perse9 posted the 09/07/2026 at 04:53 PM
    un bloodborne ou last of us 3...
    yurius posted the 09/07/2026 at 04:54 PM
    Votre ps5 ne vous appartient pas à tout moment on peut toquer à votre porte pour venir la récupérer
    hyoga57 posted the 09/07/2026 at 04:54 PM
    51love C’était juste pour la vanne. Mais ces cons sont capables de sortir un nouveau Knack.
    kratoszeus posted the 09/07/2026 at 04:57 PM
    yurius les conditions d achat numérique sont pire ailleurs mais on tape que sur Sony car ce sont les leaders . Y a que gog qui respecte ses joueurs
    thelastone posted the 09/07/2026 at 05:02 PM
    Éclipser ocarina of time remake ils peuvent toujours courir ...à moins que bloodborn 2, la on parle.
    guiguif posted the 09/07/2026 at 05:02 PM
    Tous ces coms qui n'ont pas compris que c'etait du bullshit d'un compte youtube qui fait des parodies depuis plus de 20 ans
    celebenoit84 posted the 09/07/2026 at 05:03 PM
    Éclipser le nintendo direct carrément !
    Ba non..... Je ne vois pas......
    Ps6 ( fixe ou portable) trop trop tôt.
    Annoncer un remake.....pas assez fort pour éclipser nintendo
    Le rachat de square enix ou sega? (Si c'est pour fermer les studios dans 2 ans, non merci ca serait un mauvaise nouvelle)
    Ou alors simplement méga 64 et rocco machin, sont deux gros mythos, ça c'est tout a fait possible.????????
    shadowfox posted the 09/07/2026 at 05:22 PM
    Vous cassez pas la tête. Ils ont déjà dis qu'ils arrêtaient les disques.
    Maintenant ils vous simplement avouer qu'ils arrêtent les consoles c'est tout.
    oreillesal posted the 09/07/2026 at 05:22 PM
    Dreams définitive édition et le monde s'arrête de tourner.
    Only for the payer
    cyr posted the 09/07/2026 at 05:26 PM
    Ils vont pas oser venir ternir un événement qu'un concurrent organise.....

    Aller l'annonce sera: la fin des bluray, c'est fin 2026.
    bennj posted the 09/07/2026 at 05:30 PM
    Ca sent la source hyper sérieuse le mec a balancé une grosse connerie pour déconner et les gens le prenne au sérieux : https://www.youtube.com/roccobotte/videos
    jem25 posted the 09/07/2026 at 05:35 PM
    Ils vont annoncer qu’à partir de 2027 la ps5 sera vendu sans manette
    kikoo31 posted the 09/07/2026 at 05:41 PM
    Le seul truk qui peux éclipser OOT except GTA

    C'est ....
    Le prix de la future PS6
    magneto860 posted the 09/07/2026 at 05:42 PM
    L'arrêt du disque avancé à janvier 2027 ?
    naoshige11 posted the 09/07/2026 at 05:47 PM
    Ma main au feu que comme y'aura rien, ça va s'enflammer et sur X les gens vont les prendre à partie.
    badeuh posted the 09/07/2026 at 06:02 PM
    GTA6 offert pour chaque nouvelle console pour éduquer à l'absence des disques
    battossai posted the 09/07/2026 at 06:03 PM
    PAIN remaster avec des nouvelles fonctions gyroscopiques

    Paris Marseille Racing Remake

    Sony écoute ses fans!
    jeanouillz posted the 09/07/2026 at 06:16 PM
    jem25 La manette sera en démat, faudra payer un abonnement pour avoir une application manette

    Au faite Shanks aux dernières nouvelles, Mega64 c'est plus des youtubers qui font les clowns que des insiders/leakers, non ? je m'attends a rien
    guiguif posted the 09/07/2026 at 06:19 PM
    naoshige11 évidement qu'il n'y aura rien, c'est un compte de youtubeurs parodiques
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