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En coup de vent mais :- Mega64 (actuellement à la PAX West) déclare avoir eu vent d'une énorme annonce de la part de Sony demain à 19h00.- Son collège Rocco Bootle (également sur place) dit qu'il n'arrive pas à croire ce qu'il a entendu, et que ça pourrait être du genre à éclipser le Nintendo Direct.Bon on verraKnack 3 j'imagine