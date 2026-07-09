Jeux Video
En coup de vent mais :
- Mega64 (actuellement à la PAX West) déclare avoir eu vent d'une énorme annonce de la part de Sony demain à 19h00.
- Son collège Rocco Bootle (également sur place) dit qu'il n'arrive pas à croire ce qu'il a entendu, et que ça pourrait être du genre à éclipser le Nintendo Direct.
Bon on verra
Knack 3 j'imagine
tags :
posted the 09/07/2026 at 04:28 PM by shanks
Bloodborne 2
Un grand classique et ça marchera
Ce sont des youtubeurs comiques depuis 20 ans, c'est surement un teaser pour leur prochaine video.
linkstar
Sony = Trailer du film Zelda
On sort d'un sop à chier...
A part GTA il y a quoi pour eclipser une licence historique aussi forte que Zelda?
Et encore que, Nintendo va sortir son jeu en meme temps que GTA6 parce qu'ils savent que c'est pas le meme public et que ça va pas les empecher d'en vendre par camion d'ici Noel.
Ils sont droles quand bien même Sony ferait une enorme annonce demain soir
Peut etre que Sony compte revoir ses plans par rapport à l'abandon du physique obligatoire et qu'ils laisseront les editeurs faire le sale boulot eux memes comme ça aurait du etre le cas
ca oui ça fera parler
shinz0
Sony se reserve le droit de rendre inutilisable la ps4 et ps5?
Ben au point on en est...
Bref, il y aura rien. C'est du troll de deux fanboys Nintendo lié au reveal du trailer de Zelda en live-action qui n'est d'ailleurs même pas lié à PlayStation, mais Sony.
negan
Le retour d'Alundra ? Un Alundra 3 à gros budget ? non...
Un God of War "à l'ancienne" ? hmm... non
Franchement je ne vois pas... ça pourrait être FF17, mais qui en a encore quelque chose à branler de FF ?
Ba non..... Je ne vois pas......
Ps6 ( fixe ou portable) trop trop tôt.
Annoncer un remake.....pas assez fort pour éclipser nintendo
Le rachat de square enix ou sega? (Si c'est pour fermer les studios dans 2 ans, non merci ca serait un mauvaise nouvelle)
Ou alors simplement méga 64 et rocco machin, sont deux gros mythos, ça c'est tout a fait possible.????????
Maintenant ils vous simplement avouer qu'ils arrêtent les consoles c'est tout.
Only for the payer
Aller l'annonce sera: la fin des bluray, c'est fin 2026.
C'est ....
Le prix de la future PS6
Paris Marseille Racing Remake
Sony écoute ses fans!
Au faite Shanks aux dernières nouvelles, Mega64 c'est plus des youtubers qui font les clowns que des insiders/leakers, non ? je m'attends a rien