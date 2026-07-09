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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts France] Un top 5 complètement renouvelé... ou presque
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    tynokarts
    posted the 09/07/2026 at 02:58 PM by aeris201
    comments (6)
    cyr posted the 09/07/2026 at 03:32 PM
    Elden ring? Il est sortie sur quel support?
    xynot posted the 09/07/2026 at 03:35 PM
    cyr Switch 2
    cyr posted the 09/07/2026 at 03:39 PM
    xynot y a pas eu une promos sur les autres plate-forme ?

    #les tiers vendent pas sur consoles nintendo.

    Ou alors les joueurs Nintendo crève la dalle lol
    magneto860 posted the 09/07/2026 at 03:40 PM
    Les trois sorties de fin août assurent, donc.
    xynot posted the 09/07/2026 at 03:41 PM
    cyr Je pense pas, car quand tu regardes les top 3 par console sur leur site, Elden Ring est seulement dans celui de la NS2
    rogeraf posted the 09/07/2026 at 03:55 PM
    cyr il a bien marché le Elden ring Switch 2, après pas sur qu'il reste semaine prochaine dans le top 5
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