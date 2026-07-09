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name :
Elden Ring
platform :
Switch 2
editor :
Bandai Namco Games
developer :
FromSoftware
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Charts France] Un top 5 complètement renouvelé... ou presque
https://sell.fr/#top-ventes
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tynokarts
posted the 09/07/2026 at 02:58 PM by
aeris201
comments (
6
)
cyr
posted
the 09/07/2026 at 03:32 PM
Elden ring? Il est sortie sur quel support?
xynot
posted
the 09/07/2026 at 03:35 PM
cyr
Switch 2
cyr
posted
the 09/07/2026 at 03:39 PM
xynot
y a pas eu une promos sur les autres plate-forme ?
#les tiers vendent pas sur consoles nintendo.
Ou alors les joueurs Nintendo crève la dalle lol
magneto860
posted
the 09/07/2026 at 03:40 PM
Les trois sorties de fin août assurent, donc.
xynot
posted
the 09/07/2026 at 03:41 PM
cyr
Je pense pas, car quand tu regardes les top 3 par console sur leur site, Elden Ring est seulement dans celui de la NS2
rogeraf
posted
the 09/07/2026 at 03:55 PM
cyr
il a bien marché le Elden ring Switch 2, après pas sur qu'il reste semaine prochaine dans le top 5
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#les tiers vendent pas sur consoles nintendo.
Ou alors les joueurs Nintendo crève la dalle lol