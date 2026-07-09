Aves les dernières annonces et/ou leaks ont dirait bien que sony souhaite faire revenir certains classiques de la marque bleue.
Je trouve ça vraiment une bonne chose de faires plaisir aux anciens fans tout en permettant de combler le calendrier avec des remakes ambitieux/reboots entre les très gros projets à la manière d'un Capcom ou Nintendo.
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posted the 09/07/2026 at 02:42 PM by beppop
C'est pas du tout pareil hein, évidemment. Tiens, reprend un peu de la petite poire là, elle est plutôt pas trop mal, Michel, remet une bouteille tant que tu y es.
Un classique qui mériterait, c'est Wipeout ou Jak and Daxter.
Les deux autres un simple re-master suffit, idem pour le 4eme.
Un retour de Resistance ça serait sympa, j'avais bien aimé cette série (y compris sur psp/vita). Rien d’extraordinaire mais sympa à faire.
Mais bon, c'est pas ça qui nous fera passer à la caisse si on a pas déjà la machine. Car payer aussi cher pour du matos en fin de vie...
Pour jouer a un remake ps3.......
Pour fire passer la pilule il va falloir faire plus