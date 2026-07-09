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PS5/PS6: retour des grands classiques chez Sony?
Aves les dernières annonces et/ou leaks ont dirait bien que sony souhaite faire revenir certains classiques de la marque bleue.

Je trouve ça vraiment une bonne chose de faires plaisir aux anciens fans tout en permettant de combler le calendrier avec des remakes ambitieux/reboots entre les très gros projets à la manière d'un Capcom ou Nintendo.







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    tynokarts
    posted the 09/07/2026 at 02:42 PM by beppop
    comments (25)
    gasmok2 posted the 09/07/2026 at 02:45 PM
    Si rien ne sort en disque, ils peuvent se les garder....
    tynokarts posted the 09/07/2026 at 02:45 PM
    Avec ce que les joueurs PlayStation sont obligés de subir comme choix stratégiques, c’est la moindre des choses.
    nyseko posted the 09/07/2026 at 02:46 PM
    Ah, mais là attend, c'est le bon manque d’inspiration, rien a voir avec le mauvais manque d'inspiration !

    C'est pas du tout pareil hein, évidemment. Tiens, reprend un peu de la petite poire là, elle est plutôt pas trop mal, Michel, remet une bouteille tant que tu y es.
    shinz0 posted the 09/07/2026 at 02:48 PM
    Sympa mais au point de prendre une PS6
    zekk posted the 09/07/2026 at 02:53 PM
    Mouais, hormis U5 ça ne m'emballe pas des masses. Heureusement qu'il y a quand même une grosse nouvelle IP qui arrive
    duckretro posted the 09/07/2026 at 03:01 PM
    Les vrais classiques ce serait de faire revenir des licences comme Sly Cooper et d’autres plus arcades de la ps1/ps2. Je trouve qu’ils sont devenus une parodie d’eux même avec des jeux copiant Naught Dog / Ubisoft mais avec de moins en moins d'âme
    romgamer6859 posted the 09/07/2026 at 03:01 PM
    Sly cooper, ça manque
    zekk posted the 09/07/2026 at 03:04 PM
    romgamer6859
    fiveagainstone posted the 09/07/2026 at 03:05 PM
    Killzone....super.

    Un classique qui mériterait, c'est Wipeout ou Jak and Daxter.
    rider288 posted the 09/07/2026 at 03:06 PM
    Un motorstorm serait aussi en développement chez Stellar Entertainement.
    beppop posted the 09/07/2026 at 03:07 PM
    rider288 me dit pas ça
    altendorf posted the 09/07/2026 at 03:14 PM
    Faut bien relancer le vrai catalogue après les années perdues à vouloir faire du GAAS en espérant avoir un Fortnite dans le lot.
    akinen posted the 09/07/2026 at 03:19 PM
    A quoi bon. A part les ventes, aucune communication n'aura de retour positif global. Ce sera toujours noyé sous les trolls
    beppop posted the 09/07/2026 at 03:25 PM
    akinen fuck les trolls avec leur disque
    negan posted the 09/07/2026 at 03:25 PM
    La sainte trinité du désert.
    akinen posted the 09/07/2026 at 03:27 PM
    beppop Malheureusement, ça tue la "fête", le "buzz" et les retours sur conférence. Tout est pourri à cause de ça; mais bon, ça se vend bien
    yanssou posted the 09/07/2026 at 03:39 PM
    Une console à plus de 1000 balle pour jouer à un remake censure de gow, cool.
    starship posted the 09/07/2026 at 03:40 PM
    Un remake du premier killzone pourquoi pas. J'avais vraiment du me forcer pour le finir malgré le sang coulant de mes yeux ...
    Les deux autres un simple re-master suffit, idem pour le 4eme.

    Un retour de Resistance ça serait sympa, j'avais bien aimé cette série (y compris sur psp/vita). Rien d’extraordinaire mais sympa à faire.


    Mais bon, c'est pas ça qui nous fera passer à la caisse si on a pas déjà la machine. Car payer aussi cher pour du matos en fin de vie...
    supasaiyajin posted the 09/07/2026 at 03:43 PM
    Un retour des disques, ce serait pas mal aussi.
    tynokarts posted the 09/07/2026 at 03:47 PM
    Avec ce que Peter a rapporté au cinéma , il serait peut-être bien de reconsidérer la question du support physique…
    schwarzie posted the 09/07/2026 at 03:49 PM
    J'attends toujours The Getaway 3 annoncé en 2006
    walterwhite posted the 09/07/2026 at 03:52 PM
    Ça sent tellement mauvais le futur chez SONY
    rogeraf posted the 09/07/2026 at 03:58 PM
    Okay, je les attends sur PC !
    celebenoit84 posted the 09/07/2026 at 04:06 PM
    shinz0 oui tu as raison. Ps6 800/1000euros
    Pour jouer a un remake ps3.......
    Pour fire passer la pilule il va falloir faire plus
    churos45 posted the 09/07/2026 at 04:06 PM
    La période PS3 c'était le prime des first-party Sony
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