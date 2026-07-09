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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Rumeurs] Des dates pour les prochains gros jeux Switch 2?


Il paraît qu'une pub d'EB Games a fuité, montrant un nouveau Mario Sluggers, Metroid : Ravenous et de nouveaux logos et dates de sortie. À prendre avec des grosses pincettes, mais la bannière présente les jeux et dates de sortie suivants :

-Nintendo Switch Sports Resort (22/10/26)
-Minecraft (27/10/2026)
-The Legend of Zelda : Ocarina of Time (12/11/26)
-Metroid: Ravenous (10/12/26)
-Mario Sluggers : Globe-Trotters (21/01/27)
-The Duskbloods (Vacances 2026)

Fire Emblem : Fortune's Weave & Pokémon Pokopia : Bubbly Basin sont également mentionnés, avec le slogan « Disponible maintenant »

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1w9fgum/supposedly_an_advert_from_eb_games_has_leaked/
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    aeris201, kenpokan
    posted the 09/07/2026 at 01:50 PM by link49
    comments (9)
    drybowser posted the 09/07/2026 at 02:13 PM
    Très content si ya un nouveau Metroid 2d
    Et Mario sluggers le nom est bizarre ça peut être tout et n importe quoi assi bien plateforme 3d que 2d que jeu de sport ou simu
    kevinmccallisterrr posted the 09/07/2026 at 02:18 PM
    Drybowser Mario Sluggers c’est Mario Baseball en fait. Il y a déjà eu deux jeux sortis sur Wii & GameCube.
    kevinmccallisterrr posted the 09/07/2026 at 02:21 PM
    Drybowser Très content également si jamais un nouveau Metroid 2D est annoncé
    rocan posted the 09/07/2026 at 02:57 PM
    Le logo Switch 2 de la pub d'EB Games montre un "2" trop fin comparé à l'original, cela doit être fake
    gamesebde3 posted the 09/07/2026 at 03:00 PM
    Mario metal slugger, le cross-over ultime.
    cyr posted the 09/07/2026 at 03:03 PM
    Je m'en fous,je veux un trailer de pokemon vent. Avec une date au 31/03.

    Bon la réalité sera différente.
    giru posted the 09/07/2026 at 03:22 PM
    C'est pas supposé être le remake de Super Metroid avant Metroid Ravenous?

    Après pas plus mal si le remake n'existe pas. Jamais trop compris l'intéret d'un remake en pixel de Super Metroid... Ce qui serait assez peu différent du jeu original déjà disponible sur le NSO.

    Metroid Ravenous par contre, tellement hâte. Ca sera probablement le dernier jeu avec le nom de Sakamoto au générique.
    larambarde posted the 09/07/2026 at 03:58 PM
    giru Appâter les nouveaux joueurs avec un gameplay plus moderne tout simplement.

    Super Metroid est une institution, mais à l'heure actuelle, ça reste le seul Metroid 2D qui n'a pas eu de traitement moderne (les épisodes GBA sont toujours nickel en terme de sensation de jeu).
    rogeraf posted the 09/07/2026 at 04:02 PM
    Ah sympa le leak metroid. J'ai regardé Sluggers, ca serait un jeu sur la boxe ou combat. Je préfere de la boxe au baseball kevinmccallisterrr .. m'enfin on aura la réponse très bientôt, demain normalement
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