Il paraît qu'une pub d'EB Games a fuité, montrant un nouveau Mario Sluggers, Metroid : Ravenous et de nouveaux logos et dates de sortie. À prendre avec des grosses pincettes, mais la bannière présente les jeux et dates de sortie suivants :
-Nintendo Switch Sports Resort (22/10/26)
-Minecraft (27/10/2026)
-The Legend of Zelda : Ocarina of Time (12/11/26)
-Metroid: Ravenous (10/12/26)
-Mario Sluggers : Globe-Trotters (21/01/27)
-The Duskbloods (Vacances 2026)
Fire Emblem : Fortune's Weave & Pokémon Pokopia : Bubbly Basin sont également mentionnés, avec le slogan « Disponible maintenant »
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1w9fgum/supposedly_an_advert_from_eb_games_has_leaked/
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posted the 09/07/2026 at 01:50 PM by link49
Et Mario sluggers le nom est bizarre ça peut être tout et n importe quoi assi bien plateforme 3d que 2d que jeu de sport ou simu
Bon la réalité sera différente.
Après pas plus mal si le remake n'existe pas. Jamais trop compris l'intéret d'un remake en pixel de Super Metroid... Ce qui serait assez peu différent du jeu original déjà disponible sur le NSO.
Metroid Ravenous par contre, tellement hâte. Ca sera probablement le dernier jeu avec le nom de Sakamoto au générique.
Super Metroid est une institution, mais à l'heure actuelle, ça reste le seul Metroid 2D qui n'a pas eu de traitement moderne (les épisodes GBA sont toujours nickel en terme de sensation de jeu).