Le principe était le suivant : lorsque deux personnages civils se retrouvaient enfermés dans un placard, l’un pouvait inviter l’autre à sortir. Si les deux consentaient, un mini-jeu se déclenchait dans le placard, leur permettant de faire l’amour hors champ. Le sexe est bien sûr un élément incontournable des premiers films d’horreur, mais il semble que ce mini-jeu original ait eu un effet secondaire inattendu.Bien que la plupart des personnages jouables dans Halloween : The Game soient des adolescents d'Haddonfield, le Docteur Loomis, est également un personnage jouable. Or, lorsqu'une vidéo est devenue virale ce week-end, montrant Loomis en train d'avoir des relations sexuelles avec une adolescente d'Haddonfield dans un placard, il semblerait qu'Illfonic n'ait eu d'autre choix que de retirer complètement le mini-jeu « d'invitation à sortir » du jeu.Illfonic n'a pour l'instant fait aucune déclaration à ce sujet, et il est possible que le mini-jeu soit réintégré au jeu sous une forme interdisant toute activité sexuelle aux personnages incarnant Loomis. Cependant, il est également possible qu'il ne soit jamais réintégré, quelle que soit sa forme.Illfonic et Gun faut leur interdire de faire des jeux sous licences, c'est soit bugué soit déserté il n'y a que DBD qui reste debout.Source: Bloody DisgustingDurée de vie du jeu 6 mois, ça va bider et être lâché comme Killer Klowns, F13, Predator Hunting grounds. Ash vs evil dead the game et les autres.Hellraiser ce sera bien, ils ont compris que c'était plus rentable de faire une campagne que de faire encore un jeu PVP asymétrique.Ils ont eu l'idée de mettre un mode "campagne" qui se termine en 2-3h, voir plus selon le niveau de complétisme.ça vient des dévs.Quel dommage de ne pas avoir choisi les Halloween de Rob Zombie, ce sont les deux films les plus brutaux en terme de mise en scène. (avis perso: j'ai vu tous les Halloween.)PS: c'est encore qu'un reskin de F13 ils savent faire que ça.