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Castlevania: Grimoire Of Souls préservé et jouable hors ligne
La semaine dernière, le rideau est tombé sur Castlevania: Grimoire of Souls, le jeu d'action sur mobile et Apple Arcade de Konami. Le développeur a mis un terme à l'aventure le 3 septembre, après six années d'exploitation. Heureusement pour la postérité, ce titre abandonné survivra sous une forme hors ligne grâce à un projet d'archivage mené par le moddeur WonderThunder.

WonderThunder a archivé l'intégralité de Castlevania: Grimoire of Souls pour permettre une utilisation hors ligne et a mis son travail à disposition sur The Internet Archive. Pour l'instant, le jeu n'est jouable que sur macOS, mais WonderThunder laisse entendre que des versions Windows, iOS et peut-être Android verront le jour.

À mesure que l'industrie s'éloigne des éditions physiques, de telles initiatives deviennent non seulement importantes, mais nécessaires.

https://archive.org/details/castlevania-grimoire-of-souls-v-1-4-2

https://www.timeextension.com/news/2026/09/castlevania-grimoire-of-souls-has-been-archived-following-last-weeks-shutdown
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    baalmung, alucardhellsing, legato
    posted the 09/07/2026 at 11:59 AM by guiguif
    comments (1)
    loganwolverine posted the 09/07/2026 at 12:12 PM
    Super ! merci pour l'info. Putain d'industrie de merde
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