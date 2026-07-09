La semaine dernière, le rideau est tombé sur Castlevania: Grimoire of Souls, le jeu d'action sur mobile et Apple Arcade de Konami. Le développeur a mis un terme à l'aventure le 3 septembre, après six années d'exploitation. Heureusement pour la postérité, ce titre abandonné survivra sous une forme hors ligne grâce à un projet d'archivage mené par le moddeur WonderThunder.WonderThunder a archivé l'intégralité de Castlevania: Grimoire of Souls pour permettre une utilisation hors ligne et a mis son travail à disposition sur The Internet Archive. Pour l'instant, le jeu n'est jouable que sur macOS, mais WonderThunder laisse entendre que des versions Windows, iOS et peut-être Android verront le jour.À mesure que l'industrie s'éloigne des éditions physiques, de telles initiatives deviennent non seulement importantes, mais nécessaires.