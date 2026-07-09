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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
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[Zelda Direct] Nintendo apporte des precisions sur le contenu
https://x.com/Nintendo/status/2096820674606354503?s=20
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kujiraldine
posted the 09/07/2026 at 07:14 AM by
aeris201
comments (
16
)
shinz0
posted
the 09/07/2026 at 07:18 AM
En plus du remake de OOT d'autres projets de jeu Zelda + le film
kujiraldine
posted
the 09/07/2026 at 07:20 AM
Des game & watch zelda 2 et 3, tient... ça ne coûte pas cher à proposer, c'est facile à mettre en place et ça peut rapporter.
fiveagainstone
posted
the 09/07/2026 at 07:21 AM
En JV il y aura que OOT, le reste ce sera des films, séries, stylo, briquet, amiibo...
mrvince
posted
the 09/07/2026 at 07:25 AM
Ah oui donc en gros en jeu y'aura que le remake de OOT...
amario
posted
the 09/07/2026 at 07:27 AM
Douche froide comme d'habitude. Bon au moins y'aura film + OOT
aeris201
posted
the 09/07/2026 at 07:42 AM
Ca va beaucoup parler du film, avec Miyamoto qui va presenter les acteurs, l’actrice qui joue Zelda va dire a quel point c’est une grande fan de la licence, le réalisateur du film va certainement prendre la parole aussi… bref, ce sera 20min sur le film et 10min sur les jeux video
ganon29
posted
the 09/07/2026 at 07:43 AM
Je veux les Oracle Of en version remaster comme pour Awakening !
wickette
posted
the 09/07/2026 at 07:45 AM
On verra mais le film c’est certain, très sceptique perso j’aurais largement misé sur de l’animation plutôt qu’un live action
Maintenant faut lire: LES jeux liés au 40e anniversaire msis je m’attends plus à des jeux virtual consoles, des events in-game etc
Mais vous croyez qu’ils vont présenter un autre gros zelda avant même de sortir OOT
? À l’oral à la limite « on bosse sur le prochain jeu » mais faut etre realiste un minimum quoi
romgamer6859
posted
the 09/07/2026 at 07:51 AM
Ben des portages type WW sont possible mais pas de nouveau jeu zelda (logique)
aeris201
posted
the 09/07/2026 at 07:54 AM
Dans les « initiatives autres », on peut inclure la console Switch 2 dont les photos ont leaké le mois dernier
djfab
posted
the 09/07/2026 at 08:00 AM
amario
: pourquoi douche froide ?
jeanouillz
posted
the 09/07/2026 at 08:00 AM
romgamer6859
J'espère au moins un teaser du prochain comme ils avaient fait pour "Zelda Wii U" en 2014
https://youtu.be/Z6BeAtdoELY
rocan
posted
the 09/07/2026 at 08:07 AM
jeanouillz
Ils ne voudront pas faire de l'ombre à OOT Remake
giru
posted
the 09/07/2026 at 08:08 AM
Ca fait déjà un petit temps que Nintendo se concentre quasi exclusivement sur un jeu à la fois, mais les gens continuent d'espérer qu'ils vont annoncer 50 trucs à la fois.
Demain en JV il y aura OoT et c'est "tout" (ça devrait déjà être plus que suffisant en fait). Eventuellement une sortie NSO, un petit jeu sans conséquence type Zelda 99 ou des updates pour des jeux existants, mais c'est tout. Le focus niveau JV sera sur OoT. Ca ne les empêchera pas de sortir d'autres jeux sous la bannière "40 ans" l'année prochaine par exemple (et donc techniquement au delà des 40 ans, comme pour Mario).
Et ça va être pareil pour le lendemain... Tout le monde espère déjà voir Mario, Smash et compagnie, mais à moins que ces jeux soient prévus début 2027 je vois pas pourquoi Nintendo en parlerait maintenant.
ratchet
posted
the 09/07/2026 at 08:08 AM
Nan mais ceux qui disent « en gros il n’y aura que le remake » non mais les gars vous vous attendiez à quoi en faite ?
Faut arrêter d’espérer à chaque ND ou State of Play 40 blockbuster d’annonces hein. Bordel.
Déjà si on a 30min du remake ça sera excellent. Attendre autre chose encore une fois faut rien connaître dans le domaine pour sortir des trucs comme-ça.
fdestroyer
posted
the 09/07/2026 at 08:11 AM
En tout cas la console et la manette collector, c'est certain.
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Maintenant faut lire: LES jeux liés au 40e anniversaire msis je m’attends plus à des jeux virtual consoles, des events in-game etc
Mais vous croyez qu’ils vont présenter un autre gros zelda avant même de sortir OOT ? À l’oral à la limite « on bosse sur le prochain jeu » mais faut etre realiste un minimum quoi
https://youtu.be/Z6BeAtdoELY
Demain en JV il y aura OoT et c'est "tout" (ça devrait déjà être plus que suffisant en fait). Eventuellement une sortie NSO, un petit jeu sans conséquence type Zelda 99 ou des updates pour des jeux existants, mais c'est tout. Le focus niveau JV sera sur OoT. Ca ne les empêchera pas de sortir d'autres jeux sous la bannière "40 ans" l'année prochaine par exemple (et donc techniquement au delà des 40 ans, comme pour Mario).
Et ça va être pareil pour le lendemain... Tout le monde espère déjà voir Mario, Smash et compagnie, mais à moins que ces jeux soient prévus début 2027 je vois pas pourquoi Nintendo en parlerait maintenant.
Faut arrêter d’espérer à chaque ND ou State of Play 40 blockbuster d’annonces hein. Bordel.
Déjà si on a 30min du remake ça sera excellent. Attendre autre chose encore une fois faut rien connaître dans le domaine pour sortir des trucs comme-ça.