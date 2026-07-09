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[Switch 1 & 2] Une énorme vague de bannissement corrigée par Nintendo


Depuis 2 jours, Nintendo a banni de nombreuses consoles dans le monde, entraînant plusieurs systèmes à être bannis matériellement de façon permanente, recevant le code d'erreur 2124-4508. De ce fait, ils étaient impossible à de nombreux joueurs d'accèder à l'eShop pour télécharger des démos ou même d'installer de nouveaux jeux en format GKC.

Les personnes qui ont été bannies ces derniers jours disent maintenant que leurs interdictions ont été levées. Nintendo aurait apparemment déclaré qu'il s'agissait d'une "erreur système".

Si vous avez été affecté ce week-end, assurez-vous de vérifier si cela a été rectifié, ou contactez le support Nintendo pour voir si vous êtes l'une des consoles affectées par cette erreur.

Source : https://www.reddit.com/r/switch2/comments/1w9bvfl/labor_day_weekend_switch_2_bans/
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    posted the 09/07/2026 at 03:47 AM by link49
    comments (3)
    cyr posted the 09/07/2026 at 05:04 AM
    What? Ouf j'etais pas concerné. Heureusement car j'ai téléchargé 1 to de donner sur la switch 1. (Pour réorganiser mes 2 carte sd).

    Ceci dit je suis bien curieux de savoir quel a étais l'élément déclencheur. Une erreur ? Étonnant. Ou alors un test grandeur nature....
    link49 posted the 09/07/2026 at 05:07 AM
    cyr probablement une future maj en test je pense. A voir si Nintendo fait un geste pour les personnes concernées...
    cyr posted the 09/07/2026 at 05:13 AM
    link49 étrange quand même. Quel est la particularité des consoles qui on etais banni? C'est pas du hasard. Il y a eu un paramètre d'activer ou quelque choses d'installer quelque part.

    Dommage qu'il ne communique pas plus. Ni combien en pourcentage cela concerne.
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