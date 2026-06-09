Jeu Fini

Après un Parasite Eve 2 qui aura divisé, Square ressort Aya Brea du placard 12 ans plus tard pour un jeu qui divisera encore plus les fans, mais que j’avais personnellement beaucoup aimé à l’époque (et qui fut ma première découverte de la franchise).Jeu que j’aurai fini deux fois à l’époque (en full jap et en patché fr), c’est donc pour la troisième fois que je le refais, cette fois sur émulateur.- L’ambiance de Parasite Eve 1 de retour- Le système de changement de corps- L’OST qui revient aussi aux origines- L’histoire malgré les nomurades- Un peu d’ecchi ne fait pas de mal- Un peu trop court- Difficulté en dents de scie- L’utilisation des soldats aurait pu être plus pousséeAprès un second opus qui avait changé de cap en termes de direction artistique, The 3rd Birthday retrouve l’ambiance mélancolique et hivernale du premier opus et l’OST revient aussi aux origines avec des sonorités plus proches du premier opus et bon nombre de remixes.Le système nous permettant de permuter de soldats en soldats pour rester en vie est une bonne idée et les combats en TPS sont finalement plus fun qu’ils n’y paraissent au premier abord bien que limité par la puissance PSP.L’histoire s’est fait « Nomuradé » et le twist final est à la limite de l’incohérence, mais j’ai aimé retrouver les personnages des précédents opus et enfin comprendre d’où ils venaient.Et pour finir, les fans d’Aya Brea en auront pour leur argent puisqu’en plus d’une nouvelle scène de douche, plusieurs tenues sont à débloquer et subir trop de dégâts finira par déchirer ses fringues.Côté défauts, The 3rd Birthday est le plus court de toute la franchise puisqu’il faudra 7 à 8 heures pour en voir le bout, et cette fois-ci, pas de Chrysler Building en NG+ pour gonfler la durée de vie.Si le jeu n’est pas difficile et que les boss sont relativement simples en mode normal, il possède quelques pics de difficulté comme la dernière salle du chapitre 5 avec ces ennemis qui peuvent ruiner les soldats en quelques coups.Pour terminer, si l’idée de passer de corps en corps est bien trouvée, j’aurais aimé avoir plus de passages un peu plus tactiques.