Le nouveau film Resident Evil réalisé par Zach Cregger semble avoir trouvé la bonne formule pour relancer la célèbre licence horrifique sur grand écran. Alors que sa sortie approche, les premières estimations du box-office font état d'un démarrage particulièrement solide, au point de laisser entrevoir l'un des plus gros lancements jamais réalisés par une adaptation de jeu vidéo.Selon les projections actuellement disponibles, le long-métrage produit par Sony (via PlayStation Productions et Columbia Pictures) avec l'aide de Constantin Film et Vertigo Entertainment pourrait dépasser les 100 millions de dollars de recettes dans le monde dès son premier week-end. Le marché américain représenterait à lui seul entre 35 et 50 millions de dollars.Un tel résultat constituerait un nouveau record pour la franchise au niveau domestique. Jusqu'ici, Resident Evil: Afterlife détenait la meilleure performance avec environ 26,7 millions de dollars récoltés lors de son premier week-end en 2010. Si les prévisions les plus optimistes se concrétisent, le film de Zach Cregger pourrait donc largement dépasser ce résultat.L'engouement ne se limiterait par ailleurs pas aux États-Unis. Sony semble miser fortement sur la dimension internationale du projet et a renforcé sa campagne promotionnelle dans plusieurs territoires. Zach Cregger et Austin Abrams doivent notamment se rendre à São Paulo, au Brésil, afin d'y assurer la promotion du film avant sa sortie locale prévue le 17 septembre 2026.Cette confiance de Sony (au point de lui donner une exposition dès les premières minutes du dernier PlayStation State of Play) intervient alors que Zach Cregger bénéficie lui-même d'une popularité grandissante dans le cinéma horrifique. Son précédent film, Weapons, avait rencontré un important succès commercial, avec environ 270 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget relativement modeste. De quoi forcément attirer l'attention lorsqu'il s'attaque à une licence aussi connue que Resident Evil.Les premières données de suivi seraient également particulièrement encourageantes. L'intérêt du public pour Resident Evil aurait même dépassé celui enregistré par The Odyssey de Christopher Nolan à une période comparable avant sa sortie. Ce dernier avait finalement réalisé un lancement américain supérieur à 120 millions de dollars.Côté scénario, cette nouvelle adaptation ne cherche pas à reproduire directement l'un des jeux de Capcom. Austin Abrams incarne Bryan, un coursier médical qui se retrouve plongé au cœur d'une épidémie alors qu'il doit effectuer une livraison à Raccoon City. Zach Cregger présente son film comme une histoire originale se déroulant en parallèle des événements connus des jeux.Cette approche pourrait justement permettre au réalisateur de proposer une vision différente de l'univers tout en conservant les éléments fondamentaux qui ont fait le succès de la licence.Avec un budget de production annoncé autour de 80 millions de dollars, franchir la barre des 100 millions de dollars au niveau mondial dès le premier week-end constituerait évidemment une excellente opération pour Sony. Surtout, un tel lancement placerait immédiatement ce Resident Evil parmi les adaptations vidéoludiques les plus performantes de ces dernières années.Reste maintenant à savoir si les premières estimations se confirmeront dans les salles. Le véritable verdict tombera avec les chiffres du week-end de sortie d'ici deux semaines, mais une chose semble déjà acquise : la nouvelle version de Resident Evil suscite beaucoup plus d'attentes que prévu.