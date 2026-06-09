Le site officiel du règlement collectif visant Sony Interactive Entertainment est désormais en ligne aux États-Unis.



D’après les informations publiées sur ce site et les documents judiciaires, l’affaire porte sur des achats de jeux numériques effectués sur le PlayStation Store, avec un fonds de règlement fixé à 7,85 millions de dollars.



Règlement PlayStation : qui est concerné



Le recours collectif vise les résidents américains ayant acheté certains jeux dématérialisés sur le PlayStation Store entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2023, d’après le site officiel du règlement. C’est aussi sur ce site qu’on peut consulter les critères d’éligibilité ainsi que les modalités de paiement.



Le site : https://psndigitalgamessettlement.com/home/



L’affaire, intitulée Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, reprochait à Sony d’avoir instauré un monopole illégal sur la vente de jeux PlayStation en version numérique, d’après les documents judiciaires. Le point central de la plainte tenait à une décision prise en 2019 : empêcher des revendeurs tiers de commercialiser des codes de téléchargement numériques.



Le pdf du recours : https://psndigitalgamessettlement.com/media/f2sbfoy2/0190-2024-12-13-second-amended-consolidated-complaint.pdf



Une autre plainte en cours



En Californie, une autre plainte vise également la formulation utilisée sur le PlayStation Store. Elle conteste, selon le texte de la plainte, la façon dont des termes comme « Acheter » ou « Purchase » peuvent laisser penser qu’un joueur devient réellement propriétaire d’un jeu numérique, alors qu’il s’agit souvent d’une simple licence d’utilisation.



For the Players qu’ils disaient....