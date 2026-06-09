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kirua31 > blog
One piece collector 113 a vendre
Salut, membre silencieux depuis très longtemps, je ne sais pas où proposé ça.

Je me suis rendue compte aujourd'hui que j ai commandé le prochain tomes collector de One pièce en double a plusieurs mois d'intervalle.

Honnêtement j'en ai rien à faire d'avoir 2 exemplaires.
Je voulais savoir si quelqu'un est intéressé pour 30€ !? (25€+3€ frais port amazon +2€essence pour la poste).
Mon but est pas de faire de marge je déteste les scalpers.

Sinon j' annule la précommande.

Merci d'avance.

PS: rien à voir mais comme je prend le temps de posté.
Vivement le Nintendo direct !
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    posted the 09/06/2026 at 02:55 PM by kirua31
    comments (2)
    kisukesan posted the 09/06/2026 at 03:42 PM
    Je suis grave interressé !
    bladagun posted the 09/06/2026 at 04:46 PM
    J'hésite a annulé ma preco aussi tellement les goodies sont naze
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