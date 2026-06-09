Salut, membre silencieux depuis très longtemps, je ne sais pas où proposé ça.



Je me suis rendue compte aujourd'hui que j ai commandé le prochain tomes collector de One pièce en double a plusieurs mois d'intervalle.



Honnêtement j'en ai rien à faire d'avoir 2 exemplaires.

Je voulais savoir si quelqu'un est intéressé pour 30€ !? (25€+3€ frais port amazon +2€essence pour la poste).

Mon but est pas de faire de marge je déteste les scalpers.



Sinon j' annule la précommande.



Merci d'avance.



PS: rien à voir mais comme je prend le temps de posté.

Vivement le Nintendo direct !