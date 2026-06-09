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Sakura Wars 6 : Le scenario est prêt depuis longtemps, mais...
L'auteur Oji Hiroi a déclaré avoir écrit l'histoire d'une nouvelle suite de Sakura Wars et être tout à fait disposé à produire le sixième opus principal de la série de RPG, si un tel projet devenait réalisable.

Le créateur de la série, âgé de 72 ans, a fait ces commentaires lors de l'événement "Sega Universe Playground", qui s'est tenu à Shibuya en août.

"Je pense à un titre numéroté. J'ai encore le synopsis du "6 " que j'avais écrit à l'époque.
Je ne sais pas si cela fonctionnerait à notre époque, et je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de le faire, mais si l'occasion se présente à nouveau, je le ferai sans hésiter !

Si je reçois une offre, j'accepterai sans hésiter."

Dengeki rapporte que ces commentaires ont été accueillis par des applaudissements enthousiastes de la part des fans présents, qui attendent sans aucun doute avec impatience le retour de cette franchise de RPG très théâtrale et explosive.

Le dernier opus principal de la série était le pseudo-reboot Sakura Wars sorti sur PS4 en 2020. Il a reçu un accueil critique correct, mais ses ventes ont été décevantes. Ce ne fut toutefois qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé au désastre que fut le jeu mobile Sakura Kakumei : Hanasaku Otome-tachi.
Sega aurait investi la somme astronomique de 3 milliards de yens (30 millions de dollars) dans son développement et sa promotion, pour un retour sur investissement inférieur à 1 million de dollars au lancement. Sega a été contraint de fermer les serveurs seulement six mois après sa sortie.

https://www.timeextension.com/news/2026/09/ill-definitely-do-the-job-oji-hiroi-says-the-story-for-sakura-wars-6-is-ready-to-go
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    burningcrimson
    posted the 09/06/2026 at 11:55 AM by guiguif
    comments (12)
    zekk posted the 09/06/2026 at 12:03 PM
    Je n'ai fait que l'épisode Switch, mais j'avais adoré
    olex posted the 09/06/2026 at 12:07 PM
    Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'essaient pas de localiser les précédents volets Saturn/Dreamcast et de reproposer l'opus Wii.
    zekk posted the 09/06/2026 at 12:08 PM
    olex Il y a quand même beaucoup de texte, à mon avis, il n'ont pas envie de se faire chier
    shining posted the 09/06/2026 at 12:08 PM
    Très bonne série , mais qui a pas sue passer un certain cap , j'y crois plus a la renaissance de la série malheureusement.
    olex posted the 09/06/2026 at 12:20 PM
    zekk C'est littéralement le propos des jeux, ce sont des romans narratifs à la base. Ils auraient pu essayer de tester le public à faible coût avec les premiers épisodes, c'est dommage...
    zekk posted the 09/06/2026 at 12:35 PM
    olex Oui je ne dis pas le contraire, mais souvent quand il y a beaucoup de texte, ils ont la flemme de localiser
    sonilka posted the 09/06/2026 at 12:37 PM
    Encore et toujours les memes errements. Investir autant dans un jeu mobile sous prétexte que le marché est dynamique et potentiellement fortement rémunérateur en omettant de vérifier dans les tableaux balancés par les costards cravates de la finance que pour 1 jeu qui réussit y en a facile 50 qui se plante. Continuer la licence sur console, meme à moindre frais, c'est au moins l'assurance d'avoir le soutien d'une partie des fans.
    shuntaro posted the 09/06/2026 at 12:46 PM
    zekk olex avec les IA, les outils a disposition.... C'est un moindre. Coût pour une rentabilité maximum. Il n'y a plus sujet aujourd'hui a ne plus proposer de traduction si ce n'est un manque de volonté total
    zekk posted the 09/06/2026 at 12:51 PM
    shuntaro Effectivement, mais le public n'est pas prêt
    burningcrimson posted the 09/06/2026 at 01:49 PM
    zekk Je savais même pas qu'il y avait un opus switch, merci
    zekk posted the 09/06/2026 at 02:04 PM
    burningcrimson désolé, j’ai voulu dire wii et j'ai dit Switch
    zakovu posted the 09/06/2026 at 02:18 PM
    Qu'ils reviennent a leur anciennes formules orienté tactical
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