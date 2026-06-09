Le créateur de la série, âgé de 72 ans, a fait ces commentaires lors de l'événement "Sega Universe Playground", qui s'est tenu à Shibuya en août."Je pense à un titre numéroté. J'ai encore le synopsis du "6 " que j'avais écrit à l'époque.Je ne sais pas si cela fonctionnerait à notre époque, et je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de le faire, mais si l'occasion se présente à nouveau, je le ferai sans hésiter !Si je reçois une offre, j'accepterai sans hésiter."Dengeki rapporte que ces commentaires ont été accueillis par des applaudissements enthousiastes de la part des fans présents, qui attendent sans aucun doute avec impatience le retour de cette franchise de RPG très théâtrale et explosive.Le dernier opus principal de la série était le pseudo-reboot Sakura Wars sorti sur PS4 en 2020. Il a reçu un accueil critique correct, mais ses ventes ont été décevantes. Ce ne fut toutefois qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé au désastre que fut le jeu mobile Sakura Kakumei : Hanasaku Otome-tachi.Sega aurait investi la somme astronomique de 3 milliards de yens (30 millions de dollars) dans son développement et sa promotion, pour un retour sur investissement inférieur à 1 million de dollars au lancement. Sega a été contraint de fermer les serveurs seulement six mois après sa sortie.