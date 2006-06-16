Plusieurs rumeurs concernant Nintendo ont été révélées par malo932, un informateur qui gagne en crédibilité en matière de fuites. Tout récemment, malo932 a annoncé la tenue de présentations pour The Legend of Zelda et pour Nintendo en général la semaine suivante, et ce, quelques jours seulement avant leur officialisation. Ces prédictions se sont avérées exactes, puisque deux Nintendo Direct ont été confirmés hier.
Plus récemment encore, malo932 a affirmé qu'un tout nouvel opus de Super Smash Bros. était en développement ; on peut raisonnablement supposer qu'il est destiné à la « Nintendo Switch 2 ». D'un côté, c'est une prédiction prudente et facile. De l'autre, le jeu n'a pas encore été annoncé, et cette information suggère qu'il ne s'agira ni d'un portage ni d'une simple réédition. Une information potentiellement plus intéressante — et plus audacieuse — concerne le retour supposé de Nintendogs. À ce sujet, malo932 a laissé entendre ceci :
« Nintendo excelle dans les jeux "cozy" et atypiques ; peut-être qu'une autre série Nintendo de ce genre, tombée dans l'oubli, s'apprête à faire son retour... en aboyant. Clin d'œil, ouaf ouaf. »
Par ailleurs, malo932 avait précédemment partagé les informations suivantes :
– Un jeu d'aventure Star Fox est en préparation
– Un remake de Super Metroid est imminent
– Un nouveau titre Wario Land est prévu (possiblement pour 2027) [ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'un potentiel jeu Wario]
– Un nouveau jeu Mario en 3D est probable pour 2027
Nous relayons ces rumeurs principalement en raison du passif de malo932. Bien que NateTheHate ait reçu la majeure partie du crédit pour les fuites concernant le remake de Zelda: Ocarina of Time plus tôt cette année, malo932 avait également vu juste sur ce point. Cette même personne avait aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau jeu Switch Sports — qui s'est avéré être Nintendo Switch Sports Resort. Et comme mentionné plus haut, malo932 a visé juste concernant les présentations à venir.
Puisque nous abordons le sujet des rumeurs, en voici une autre : DanielRPK affirme que la première bande-annonce du film en prises de vues réelles (live-action) The Legend of Zelda sera dévoilée la semaine prochaine. Ce n'est toutefois pas une grande surprise, compte tenu de la présentation consacrée à la série prévue pour mardi. Que pensez-vous de ces rumeurs ? Seriez-vous intéressé par le retour de Nintendogs ?
Source : https://nintendoeverything.com/rumor-new-smash-bros-game-on-the-way-nintendogs-returning-more/
Et évidemment le one more thing: ARMS 2.
L'impression de toujours lire les mêmes wishlists à chaque Direct annoncé.
vu le ventes il y aura évidement un nouveau smash mais si c'est toujours sakurai aux manettes ça me semble temps tôt vu qu'il sort de kirby air riders....je miserais plus sur une switch 2 edition avec tous les dlc inclus dans un premier temps.
Le Mario 3D, il est temps de le montrer et si le remake de super Metroid arrive alors ça sera cool mais les jeux SNES ont moins besoin que les N64 et DS qui sont bien dans leur jus d'époque.