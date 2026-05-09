Petit article du soir autour de la communauté de Gamekyo. Petit sondage rapide sur votre nombre d’heure de jeu. Vous pouvez faire un petit top (un top de 5 ou 10 par machine, tout dépend de votre consommation) perso je vais proposer un top 10 sur console SONY et un top 10 sur Nintendo.
Pour rappel sur PlayStation voir le nombre d’heure de jeu: Profil puis jeu puis trier « Les plus joués » sur les Nintendo Switch, quasiment identique, profil et historique de jeu! Me concernant (juste avant je précise que ce n’est pas une compétition !
)
Top 10 console SONY (depuis que j’ai mon compte PSN actuel, soit fin PS3):
1- Naruto X Boruto UNS Connections PS5 avec 377H de jeu.
2- One Piece: Pirate Warriors 3 PS4 avec 270H de jeu.
3- Star Wars Battlefront PS4 avec 244H de jeu.
4- Naruto Shippuden UN Storm 4 sur PS4 avec 223H de jeu.
5- Final Fantasy Rebirth PS5 avec 214H de jeu.
6- Demon Slayer KNY: THC PS5 avec 169H de jeu.
7- Ni No Kuni 2 PS4 avec 157H de jeu.
8- Final Fantasy X HD Remaster PS4 avec 155H de jeu.
9- Final Fantasy XII TZA PS4 avec 132H de jeu.
10- Dragon Ball Xenoverse PS4 avec 127H de jeu.
11- Final Fantasy XVI PS5 avec 127H de jeu.
Top 11 du coup car égalité ! Choquer de voir que dans mon top 10 il y a 2 jeux que j’ai fais récemment c’est signe que je les ponce encore plus depuis que je fais les platines. Maintenant mon top Nintendo (certains chiffres ne sont pas des erreurs je précise
)
Top 10 console NINTENDO:
1- Pokémon Écarlate avec +999H de jeu.
2- Pokémon Épée avec +999H de jeu.
3- Pokémon Légendes ZA avec 640H de jeu.
4- Pokémon Diamant Étincelant avec 385H de jeu.
5- Pokémon Légendes Arceus avec 295H de jeu.
6- Pokopia avec 210H de jeu.
7- Pokémon Perle Scintillante avec 135H de jeu.
8- The Legend of Zelda TOTK avec 115H de jeu.
9- Mario Kart World avec 85H de jeu.
10- Pokémon Violet avec 85H de jeu.
J’aurais pu renommer le top Nintendo par Pokémon
Il y a pas moyen de quantifier mais c'est atroce les heures dessus.
En quantifiable c'est Gears 4 avec 788 Heures de jeu.
Juste j’ai l’impression que j’ai de la chance de m’intéresser à beaucoup de chose et d’avoir pleins de passions lol.
Je peux pas donner de classement exact comme le tiens mais plus par série ce qui regroupe plusieurs consoles.
Sans incontesté je dirai la série des smash bros sur lesquelles j’ai passé énormément de temps que ce soir en solo mais bien entendu avec les potes ou de la famille. Des soirées entières parfois à geeker dessus jusqu’au milieu de la nuit. Sur melee je m’entrainais même sur les event match à battre les records mondiaux… ou du moins à m’en rapprocher le plus possible, lol
En deuxième je dirais la série des metal gear bien que ce soit relatif car c’est des jeux assez court. Mais j’ai fini facile une 50ène de fois mgs 3 que ce soit sur ps2, la version ps3 hd et plus récemment la version delta que je viens de platiner. Pareil pour mgs1, portable ops et peace walker sur psp. J’ai pas mal torché aussi le 4 ainsi que le 5. Celui que j’ai le moins fait au final c’est le 2. J’avais commencé une partie en mode extreme européen, je restais bloqué contre le 1er boss. Une balle t’es mort, une alerte t’es mort, bref c’est vraiment chaud.
Ensuite je dirai les pokemon, notamment la version rubis ou j’etais à plus de 500h de jeux ainsi que coloseum sur game cube que j’ai terminé pas mal de fois dont le 100% pour avoir Ho-oh.
Les zelda bien sur que j’ai quasi tous fini à 100% sauf les 2 derniers beaucoup trop long quand on a une vie, lol, je suis quand même à 99% sur breath of the wild me manque juste des noix korugu.
Et pour finir je dirai tales of symphonia, pareil fini plusieurs fois sur game cube dont plusieurs fois à 100%.
J’ai pas mal torché quelques Final fantasy aussi, surtout le VI (le meilleur!!!) et le IV.
FF7 rebirth (206h), KH 1.5 + 2.5 (164h), Crash Bandicoot 4 (155h), FF15 (135h), balatro (128h)
Voila mes 5 premiers. Ensuite on retr9uve des danganronpa, encore des FF, et quasi tous les yakuzas qui tournent autour des 100h haha