Petit article du soir autour de la communauté de Gamekyo. Petit sondage rapide sur votre nombre d’heure de jeu. Vous pouvez faire un petit top (un top de 5 ou 10 par machine, tout dépend de votre consommation) perso je vais proposer un top 10 sur console SONY et un top 10 sur Nintendo.Pour rappel sur PlayStation voir le nombre d’heure de jeu: Profil puis jeu puis trier « Les plus joués » sur les Nintendo Switch, quasiment identique, profil et historique de jeu! Me concernant (juste avant je précise que ce n’est pas une compétition !Top 10 console SONY (depuis que j’ai mon compte PSN actuel, soit fin PS3):1- Naruto X Boruto UNS Connections PS5 avec 377H de jeu.2- One Piece: Pirate Warriors 3 PS4 avec 270H de jeu.3- Star Wars Battlefront PS4 avec 244H de jeu.4- Naruto Shippuden UN Storm 4 sur PS4 avec 223H de jeu.5- Final Fantasy Rebirth PS5 avec 214H de jeu.6- Demon Slayer KNY: THC PS5 avec 169H de jeu.7- Ni No Kuni 2 PS4 avec 157H de jeu.8- Final Fantasy X HD Remaster PS4 avec 155H de jeu.9- Final Fantasy XII TZA PS4 avec 132H de jeu.10- Dragon Ball Xenoverse PS4 avec 127H de jeu.11- Final Fantasy XVI PS5 avec 127H de jeu.Top 11 du coup car égalité ! Choquer de voir que dans mon top 10 il y a 2 jeux que j’ai fais récemment c’est signe que je les ponce encore plus depuis que je fais les platines. Maintenant mon top Nintendo (certains chiffres ne sont pas des erreurs je préciseTop 10 console NINTENDO:1- Pokémon Écarlate avec +999H de jeu.2- Pokémon Épée avec +999H de jeu.3- Pokémon Légendes ZA avec 640H de jeu.4- Pokémon Diamant Étincelant avec 385H de jeu.5- Pokémon Légendes Arceus avec 295H de jeu.6- Pokopia avec 210H de jeu.7- Pokémon Perle Scintillante avec 135H de jeu.8- The Legend of Zelda TOTK avec 115H de jeu.9- Mario Kart World avec 85H de jeu.10- Pokémon Violet avec 85H de jeu.J’aurais pu renommer le top Nintendo par Pokémon