On sait que Sega sont pluton ouvert aux fangames gratuit, notamment vu le nombre de projet Sonic existant, mais il semblerait que ce ne soit pas la meme chose du coté de Capcom.Fangame suivi par beaucoup de fans de jeux de combat, Capcom VS Sega vient de se faire annuler par Capcom."SVC a été arrêté en raison de l'utilisation des personnages et de l'image de Capcom, et pour aucune autre raison", a écrit 4CYDE Studios sur Twitter/X. "C'est un risque inhérent à tout fangames, et nous ne regrettons pas d'avoir créé ce titre. Merci à tous ceux qui ont participé au projet. Je suis ravi que nous ayons pu sortir une "saison 1"."Les réactions en ligne ont été conformes à ce que l'on pouvait attendre : la plupart des internautes ont exprimé leur soutien au développeur, tout en manifestant leur déception et leur colère envers Capcom pour avoir fait stopper le projet.Toutefois, certaines personnes ont fait preuve de plus de compréhension à l'égard de la position de Capcom, notamment le développeur Hidetoshi Ishizawa (alias Neo_G), qui a été réalisateur sur des titres comme Street Fighter III: 3rd Strike et concepteur principal sur Capcom vs. SNK 2.Bien que les liens de téléchargement aient inévitablement été retirés, des vidéos du projet restent heureusement disponibles pour témoigner du travail accompli. 4CYDE Studios a déclaré à ce sujet : « J'espère que les gens comprendront que tout cela a été une expérience formatrice en vue de créer de futurs titres originaux (ce que je cherchais déjà à faire avant *SVC*). Je n'aurai jamais le sentiment d'avoir perdu mon temps avec ce jeu."Le jeu permettait de voir s'affronter des figures emblematiques comme Ryu face a Sonic, mais aussi des persos qu'on aimerait revoir un jour comme Vyse de Skies of Arcadia, Sakura de Sakura Taisen ou encore Linn de Alien versus Predator.