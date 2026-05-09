Bien que Marvel’s Venom ait été révélé lors de la fuite massive de données chez Insomniac en 2023, le jeu n'a jamais été officiellement annoncé. Prévu pour 2025 selon la feuille de route interne divulguée à l'époque, le projet était depuis tombé dans l'oubli médiatique. Aujourd'hui, NateTheHate — connu pour la fiabilité de ses fuites — a indiqué dans une récente mise à jour que le projet est toujours en développement actif. Il n'a toutefois fourni aucune information quant à une éventuelle date de présentation du jeu.L'existence de Marvel’s Venom a été révélée parmi les 1,6 To de données ayant fuité suite à l'attaque par rançongiciel subie par Insomniac en 2023. Ces fichiers contenaient des plans pour Marvel’s Spider-Man 3, un nouveau projet Ratchet & Clank et d'autres titres, aux côtés du jeu Venom. Pourtant, Venom n'a jamais été officiellement confirmé par Insomniac.Les spéculations sur une éventuelle annulation du projet s'étaient intensifiées, notamment après le décès de Tony Todd, l'acteur prêtant sa voix à Venom. À l'inverse, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier avait précédemment contredit les propos de Nadji Jeter (la voix de Miles Morales) — qui laissait entendre que le jeu Venom avait été annulé — en déclarant : « Ce n'est pas vrai. » La dernière déclaration de NateTheHate a de nouveau renforcé l'hypothèse selon laquelle le jeu est toujours en développement.Par ailleurs, un utilisateur de Reddit se présentant comme un employé d'Insomniac a partagé des informations bien plus détaillées sur le projet. Il y était affirmé qu'Eddie Brock incarnerait la version principale de Venom et serait un personnage jouable aux côtés de Peter Parker et Miles Morales, avec Carnage comme antagoniste principal. Toutefois, l'identité de cet utilisateur n'ayant pas été vérifiée, aucune de ces informations n'a été confirmée. La même publication indiquait également que le jeu viserait une sortie en 2027 et que Tony Todd avait enregistré toutes ses répliques avant son décès. Ces détails ne restent pour l'instant que de simples rumeurs. L'indice le plus solide concernant ce jeu Marvel’s Venom non annoncé par Insomniac est que des sources fiables affirment que le projet n'a pas été totalement abandonné. Pour obtenir une réponse définitive, il faudra toutefois attendre une annonce officielle du studio.Source : [urlhttps://www.merlininkazani.com/marvel-s-venom-oyununa-ne-oldu-haber-262727/[/url]