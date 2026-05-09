Cinéma
Saison 2 annulée faute d'audience.
Ironie ? Elle sera présente aux Emmy Awards avec 11 nominations (un record pour une série Prime).
L'accord perdure néanmoins entre Sony Pictures et Prime pour une deuxième série (tenue secrète).
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posted the 09/05/2026 at 04:44 PM by shanks
Dorénavant tout ce qui sera estampillé Sony sera voué à l’échec.
Le truc marche, il fait un carton, il reçoit un paquet de bonnes critiques et de récompenses, et ces cons, ils annulent tout.
Par contre, leur saloperie de Seigneur des Wokistes, ils la font durer sans aucun problème.
https://x.com/FellowshipFans/status/2091898213842190477
Heureusement que c’était pas une fin en suspens ou un truc du genre.
C’était pas la meilleure série de tous les temps, mais c’est vraiment dommage quand même, et il y avait encore à faire.
C'est dommage, j'aurais voulu un multiverse ou Cage baffe Holland^^
Oui effectivement, à part pour les audiences, mais tout le reste était bon, critiques, récompenses, etc.
Mais c'est vraiment dommage.