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Spider-Noir est déjà enterré
Cinéma


Saison 2 annulée faute d'audience.
Ironie ? Elle sera présente aux Emmy Awards avec 11 nominations (un record pour une série Prime).

L'accord perdure néanmoins entre Sony Pictures et Prime pour une deuxième série (tenue secrète).
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    posted the 09/05/2026 at 04:44 PM by shanks
    comments (16)
    guiguif posted the 09/05/2026 at 04:46 PM
    Après la série a une vraie fin donc ce n'est pas si grave.
    bladagun posted the 09/05/2026 at 04:47 PM
    C'était cool mais il manquais un je ne sais quoi pour qu'elle soit mémorable.
    yanssou posted the 09/05/2026 at 04:48 PM
    Quelle bande de clown ils ont à peine effleuré le comics, je voulais voir le bouffon en chef de gang
    edgar posted the 09/05/2026 at 04:59 PM
    « Sony Picture »

    Dorénavant tout ce qui sera estampillé Sony sera voué à l’échec.
    adamjensen posted the 09/05/2026 at 05:00 PM
    Ouais, j’avais vu ça, c’est abusé.
    Le truc marche, il fait un carton, il reçoit un paquet de bonnes critiques et de récompenses, et ces cons, ils annulent tout.
    Par contre, leur saloperie de Seigneur des Wokistes, ils la font durer sans aucun problème.
    https://x.com/FellowshipFans/status/2091898213842190477

    Heureusement que c’était pas une fin en suspens ou un truc du genre.
    C’était pas la meilleure série de tous les temps, mais c’est vraiment dommage quand même, et il y avait encore à faire.
    ratchet posted the 09/05/2026 at 05:10 PM
    Toutes ces séries lancées sans réel envie de les faire c’est dingue putain….
    22 posted the 09/05/2026 at 05:16 PM
    adamjensen ben enfaite pas vraiment, je sais pas comment marche le succès du streaming mais l'une des raisons donné est que la série n'a pas atteint l'audience souhaité par la prod.

    C'est dommage, j'aurais voulu un multiverse ou Cage baffe Holland^^
    altendorf posted the 09/05/2026 at 05:18 PM
    Alors que c'est la meilleure série dérivée depuis le Spider-Verse...
    adamjensen posted the 09/05/2026 at 05:20 PM
    22
    Oui effectivement, à part pour les audiences, mais tout le reste était bon, critiques, récompenses, etc.
    Mais c'est vraiment dommage.
    shambala93 posted the 09/05/2026 at 05:28 PM
    Pas vu beaucoup de communication.
    asmo889 posted the 09/05/2026 at 05:28 PM
    Tout ce qui est estampillé Sony mènent à l’échec j’ai vu ? pourtant un fameux Spiderman brand New day est pas le 4 eme box office all Time en 1 mois qui a dépassé Titanic la ?
    ratchet posted the 09/05/2026 at 05:54 PM
    asmo889 3ème il a dépasser Avatar 2 aussi!
    vohmp posted the 09/05/2026 at 06:07 PM
    après c'est Prime déjà qu'ils n'ont pas grand chose quand c'est bien ou potable ça annule. J'avais bien aimé la série avec Kevin Bacon a peine sortie annuler.
    cyr posted the 09/05/2026 at 06:38 PM
    Spider cochons, spider cochons, il marche au plafond......enfin un truc comme ça.
    cort posted the 09/05/2026 at 07:18 PM
    les anneaux de pouvoir continue par contre
    akinen posted the 09/05/2026 at 07:22 PM
    Autant arrêter sur une bonne note au lieu de faire une autre saison potentiellement médiocre
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