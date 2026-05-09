Sony Interactive Entertainment (SIE) tiendra un stand PlayStation® au Tokyo Game Show 2026, qui se déroulera au Makuhari Messe (Chiba) du jeudi 17 septembre au lundi 21 septembre (jour férié).
Cette année, le stand proposera des démos jouables pour quatre titres PlayStation®5 à venir. Les visiteurs pourront découvrir Marvel’s Wolverine (de PlayStation Studios) ainsi que trois titres d'éditeurs tiers : Monster Hunter Wilds: Ascendance, FINAL FANTASY VII REVELATION et ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE.
Par ailleurs, les abonnés PlayStation®Plus pourront effectuer des réservations à l'avance pour essayer ces titres (*1, *2). Les modalités d'inscription seront communiquées ultérieurement.
Source : https://blog.ja.playstation.com/2026/09/04/20260904-tgs-playstation-booth-announcement-s/
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posted the 09/05/2026 at 01:54 PM by link49
disque de pisse
Et ton post me conforte dans l'idée mdr.
C’est direction Saint Anne !
Et puis je ne sais pas, on te voit jouer ta vie en commentaires depuis quelques semaines sur la décision de Sony, j'espère que tu mets autant d'énergie dans tes projets irl hein. Ah ouais t'es un vrai tarté toi, alors que tu peux tout simplement mettre fin à Sony en n'achetant plus rien d'eux si tu n'es plus en phase avec eux, c'est tout simple hein.
pas forcément,si les jap sont largement plus respectueux que nous
,niveau cas de cassos c'est niveau 10 000 parfois
Mais en principe,oui ,il devrait rien se passer
T’aurais préféré quoi ? Que moi et walterwhite on fasse comme tous les fanboys lobotomisés du site et qu’on dise amen à toute la merde que fait Sony depuis des mois ?
Réfléchis un peu stp.
Attention, les réservations ne vous appartiennent pas en suivant les arguments de Playstation...
T’es un grand malade, et désolé, je n’ai pas de TD.
hyoga57
Non mais de là à parler de violence, d’insultes. Faut être une sacré merde humaine pour en arriver là, surtout quand on a passé 30 piges ! Ou alors, c’est qu’on est complètement atteint mentalement. En tout cas, y’a quelque chose qui deconne.
shambala93 Ok Matt’
snave Toujours pas lu.
Pas « les gens » les deux trois tarés qui ont une haine au point de vouloir de la violence envers une entreprise privée.
Si tu n’arrives pas à passer outre, c’est qu’il y a une forme de fragilité et c’est expressément parce que tu le sais que tu as cette rage envers une entreprise nippone.
C’est dingue, un coup on est des fanboys et le lendemain on est des attardés pour les avoir insultés.
T’as pas mieux à faire de ton temps ?
Je vais continuer à râler et tu feras strictement rien.
hyoga57 C’est ouf ce besoin de mettre dans des cases des consommateurs qui usent de liberté d’expression pour exprimer leur mécontentement plutôt que blâmer les responsables.
Sinon pour les pseudos rebelle qui croient qu'un constructeur leur doit quelque choses , persévérez vous allez y arriver