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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[TGS 2026] PlayStation a dévoilé son programme!


Sony Interactive Entertainment (SIE) tiendra un stand PlayStation® au Tokyo Game Show 2026, qui se déroulera au Makuhari Messe (Chiba) du jeudi 17 septembre au lundi 21 septembre (jour férié).

Cette année, le stand proposera des démos jouables pour quatre titres PlayStation®5 à venir. Les visiteurs pourront découvrir Marvel’s Wolverine (de PlayStation Studios) ainsi que trois titres d'éditeurs tiers : Monster Hunter Wilds: Ascendance, FINAL FANTASY VII REVELATION et ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE.

Par ailleurs, les abonnés PlayStation®Plus pourront effectuer des réservations à l'avance pour essayer ces titres (*1, *2). Les modalités d'inscription seront communiquées ultérieurement.

Source : https://blog.ja.playstation.com/2026/09/04/20260904-tgs-playstation-booth-announcement-s/
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    posted the 09/05/2026 at 01:54 PM by link49
    comments (32)
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 01:58 PM
    Faut leur faire du sale sur leurs stands à ces fdp.
    hyoga57 posted the 09/05/2026 at 01:59 PM
    walterwhite Ce programme de merde qu’ils balancent ces enculés.
    micheljackson posted the 09/05/2026 at 02:00 PM
    walterwhite
    disque de pisse
    saram posted the 09/05/2026 at 02:05 PM
    Quand je vois les commentaires, je me dis que leur commu est à leur image.
    pcverso posted the 09/05/2026 at 02:10 PM
    4 exclus
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 02:15 PM
    hyoga57 micheljackson
    cyr posted the 09/05/2026 at 02:52 PM
    walterwhite je me suis dit, heureusement qu'il font ça au japon car en france y en a qui serai venu foutre la merde.

    Et ton post me conforte dans l'idée mdr.
    cyr posted the 09/05/2026 at 02:53 PM
    pcverso j'en vois qu'une d'exclu....
    pcverso posted the 09/05/2026 at 03:05 PM
    cyr c'etait ironique
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 03:13 PM
    cyr C’est au Japon que les conseillers téléphoniques reçoivent des appels concernant le physique…c’est pas en France.
    shambala93 posted the 09/05/2026 at 03:26 PM
    Wtf les commentaires !
    C’est direction Saint Anne !
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 03:34 PM
    shambala93 Arrête de jouer les psychanalystes Matt’.
    snave posted the 09/05/2026 at 04:29 PM
    walterwhite Mais quel sale t'aurais fait toi si tu étais dans leurs stands ?, On voit direct que t'es le genre de gars à ouvrir sa grosse gorge que derrière son petit écran, t'aurais strictement rien fait devant eux.

    Et puis je ne sais pas, on te voit jouer ta vie en commentaires depuis quelques semaines sur la décision de Sony, j'espère que tu mets autant d'énergie dans tes projets irl hein. Ah ouais t'es un vrai tarté toi, alors que tu peux tout simplement mettre fin à Sony en n'achetant plus rien d'eux si tu n'es plus en phase avec eux, c'est tout simple hein.
    losz posted the 09/05/2026 at 04:32 PM
    Ca va être de la merde, comme d'hab..
    cyr posted the 09/05/2026 at 04:38 PM
    pcverso j'étais pas sur. Mais merci d'avoir éclairci ton propo .
    kikoo31 posted the 09/05/2026 at 05:08 PM
    cyr je me suis dit, heureusement qu'il font ça au japon car en france y en a qui serai venu foutre la merde.

    pas forcément,si les jap sont largement plus respectueux que nous
    ,niveau cas de cassos c'est niveau 10 000 parfois

    Mais en principe,oui ,il devrait rien se passer
    xylander posted the 09/05/2026 at 05:08 PM
    Sony est juste has been
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 05:09 PM
    snave J’ai rien lu, rien à secouer de ce que tu racontes.
    shambala93 posted the 09/05/2026 at 05:29 PM
    Les tarés, ils ont 30/40 ans et ils se comportent comme des ados en crise !
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 05:43 PM
    shambala93 Occupe toi de tes étudiants et tes TD Matt’.
    hyoga57 posted the 09/05/2026 at 05:46 PM
    shambala93 Tu sais, on est en droit de critiquer quand rien ne va.

    T’aurais préféré quoi ? Que moi et walterwhite on fasse comme tous les fanboys lobotomisés du site et qu’on dise amen à toute la merde que fait Sony depuis des mois ?

    Réfléchis un peu stp.
    snave posted the 09/05/2026 at 05:55 PM
    walterwhite Ta très bien lu trimard que t'es va, ta bien eu le temps de me citer en plus.
    jobiwan posted the 09/05/2026 at 05:58 PM
    Par ailleurs, les abonnés PlayStation®Plus pourront effectuer des réservations à l'avance pour essayer ces titres (*1, *2).

    Attention, les réservations ne vous appartiennent pas en suivant les arguments de Playstation...
    shambala93 posted the 09/05/2026 at 06:13 PM
    walterwhite
    T’es un grand malade, et désolé, je n’ai pas de TD.

    hyoga57
    Non mais de là à parler de violence, d’insultes. Faut être une sacré merde humaine pour en arriver là, surtout quand on a passé 30 piges ! Ou alors, c’est qu’on est complètement atteint mentalement. En tout cas, y’a quelque chose qui deconne.
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 06:15 PM
    hyoga57 Le mec il est là à traiter les gens de tarés et poster H24 sur un site de JV tout en se faisant mousser avec ces « mes étudiants, mes étudiants, mes étudiants ».

    shambala93 Ok Matt’

    snave Toujours pas lu.
    shambala93 posted the 09/05/2026 at 06:17 PM
    walterwhite
    Pas « les gens » les deux trois tarés qui ont une haine au point de vouloir de la violence envers une entreprise privée.

    Si tu n’arrives pas à passer outre, c’est qu’il y a une forme de fragilité et c’est expressément parce que tu le sais que tu as cette rage envers une entreprise nippone.
    hyoga57 posted the 09/05/2026 at 06:41 PM
    shambala93 Tu sais, walterwhite a raison hein. Tu passes ton temps à traiter les gens d’attardés ou je ne sais quoi non stop. Du coup, t’es bon pour l’asile si on passe par là ?
    hyoga57 posted the 09/05/2026 at 06:44 PM
    Sony, j’ai donné beaucoup de mon temps pour eux et beaucoup d’argent. Donc quand on te méprise et qu’on te prend pour un con, on ne va pas dire merci.

    C’est dingue, un coup on est des fanboys et le lendemain on est des attardés pour les avoir insultés.
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 06:57 PM
    shambala93 Arrête ta psychanalyse de comptoir, t’es là à faire des diagnostics à longueur de journée avec ton ton péremptoire.

    T’as pas mieux à faire de ton temps ?

    Je vais continuer à râler et tu feras strictement rien.

    hyoga57 C’est ouf ce besoin de mettre dans des cases des consommateurs qui usent de liberté d’expression pour exprimer leur mécontentement plutôt que blâmer les responsables.
    snave posted the 09/05/2026 at 07:13 PM
    walterwhite Continue à faire le fou du bus sur une entreprise qui ne doit strictement rien, si t'es pas content de leurs décisions souffre en silence le fragile, ne viens pas nous les briser chaque jour en commentaire.
    stanis posted the 09/05/2026 at 07:29 PM
    Ca fait peu de jeux pour un évènement tout de même..

    Sinon pour les pseudos rebelle qui croient qu'un constructeur leur doit quelque choses , persévérez vous allez y arriver
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 07:33 PM
    snave Lu à 21:33
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