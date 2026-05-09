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yanssou
name :
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
platform :
PC
editor :
Amazon Game Studios
developer :
Crystal Dynamics
genre :
action-aventure
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Playstation 5
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yanssou
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Games Story
Avis Rapide
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Game Info
Du gameplay pour Tomb Raider Legacy of Atlantis
Le remake sera disponible le 12 février 2027 sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch 2.
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negan
posted the 09/05/2026 at 01:46 PM by
yanssou
comments (
13
)
kinectical
posted
the 09/05/2026 at 02:20 PM
D’après les review et le ressenti dans les commentaire des journaliste ça l’air d’être un jeu assez “meh” genre pas mauvais mais presque aucun previewer ne montre qu’il attend vraiment le jeu malheureusement
taiko
posted
the 09/05/2026 at 02:25 PM
kinectical
oui ça a l'air mid. Un jeu généré made in UE5 facilement.
kinectical
posted
the 09/05/2026 at 02:35 PM
taiko
je l’attendais beaucoup surtout que ils ont fait un pont entre ce reboot/remake avec la trilogie survivor mais à voir les vidéo de gameplay ça n’a pas l’air d’être un mega jeu genre même les environnement de Rise of the Tomb Raider sont plus développé jvais probablement finir par l’acheter à un prix décent mais pas day one
taiko
posted
the 09/05/2026 at 02:57 PM
kinectical
oui je l'attendais beaucoup et je prendrais sûrement. Mais à peu près certains d'être déçu de l'ambition du remake.
Et vraiment j'ai l'impression étrange qu'ils ont juste utilisé la bibliothèque de base de l'UE5 sans vouloir pousser plus loin.
J'espère me tromper.
kinectical
posted
the 09/05/2026 at 03:00 PM
taiko
à part pour la ps5 pro (grâce au PSSR) le UE5 est un moteur maudit
On se retrouve avec des résolution de merde dans les jeux avec FPS encore plus bas
vyse
posted
the 09/05/2026 at 03:10 PM
taiko
kinectical
qui s'en doutait, c'est un jeu cahier des charges pour surfer sur les tendances de marché du remake ; la belle commande d'éditeur en somme... personne n'a jamais demandé de remake personne n'a cherché a faire revivre le passé de Lara de la PS1..
djfab
posted
the 09/05/2026 at 03:10 PM
kinectical
"les environnement de Rise of the Tomb Raider sont plus développé" c'est à dire ?
kinectical
posted
the 09/05/2026 at 03:20 PM
djfab
pour l’instant ce que je voit de LOA ces des grand environnement assez vide ils ont l’air remplie grâce à l’IA ces genre “beau” mais un peu “vide d’âme” alors que les environnement de Rise sont plus petit mais plein de petit détail par ci et par là et oui je sais on me sors le truc de “mais ces une cité perdu bla bla bla” ouais bah dans la trilogie Survivor c’était aussi des cité perdu mais elle étais remplie de détail plein de vie alors pour moi ça marche pas cet argument
supasaiyajin
posted
the 09/05/2026 at 03:50 PM
C'est très "rigide" je trouve.
djfab
posted
the 09/05/2026 at 04:12 PM
kinectical
: OK je vois ! Ils sont peut-être resté trop proche de l'original dans un sens !
vagrant
posted
the 09/05/2026 at 04:57 PM
Dès les première secondes de la vidéo c'est de la merde, avec la bouffone qui sait pas fermer sa bouche, et les QTE de l'enfer.
Jeu de merde incoming.
vagrant
posted
the 09/05/2026 at 04:59 PM
Bordel mais quelques secondes de plus suffisent à montrer l'autre plaie du game dsign moderne, le scan à la con dans le cas où t'es suffisamment con pour pas comprendre tout seul que les deux gros blocs sur le mur doivent être utilisées.
Quelle bande de mauvais.
vagrant
posted
the 09/05/2026 at 05:01 PM
Ah puis ensuite on a les sauts automatisés de Tomb Raider 1 original...
Quoi ? On me dit dans l'oreillette que ça n'existait pas avant...
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Et vraiment j'ai l'impression étrange qu'ils ont juste utilisé la bibliothèque de base de l'UE5 sans vouloir pousser plus loin.
J'espère me tromper.
Jeu de merde incoming.
Quelle bande de mauvais.
Quoi ? On me dit dans l'oreillette que ça n'existait pas avant...