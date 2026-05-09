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The Blood of Dawnwalker
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name : The Blood of Dawnwalker
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Rebel Wolves
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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adamjensen
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adamjensen
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The Blood of Dawnwalker, Vidéo de Gameplay du Prologue



Avis Rapide


Pour commencer, le système de combat est vraiment génial avec ses contre, parade et esquive, et fait "un peu" penser à celui de Kingdom Come Deliverance mais en un peu plus simple et agréable, par contre c'est clair qu'il ne plaira pas à tout le monde.
Une des autres choses que j'apprécie, c'est que les mecs n'attendent pas chacun à leur tour pour essayer de te tuer (coucou Onimusha).
Par contre je trouve le verrouillage des ennemis un peu mal fait.

Quand il fait nuit au lieu d'utiliser l'épée on peut utiliser les griffes et les pouvoirs de vampire.
Un truc qui est génial aussi c'est que si Coen n'est pas assez rassasié ou a perdu trop de sang juste avant un dialogue, et bien en plein dialogue il peut perdre le contrôle et tuer les gens, c'est une idée vraiment géniale, et ça marche même apparemment avec les persos importants.
On peut même se nourrir de rat ou de mouton ou de lapin et sans doute d'autres animaux en plus des humains pour étancher sa soif.

Pour les choix avec des conséquences j'en ai pas encore eu beaucoup, mais "au tout début du jeu" j'ai même réussi à sauver la mère du héros. Parce que la 1ère fois quand j'avais testé vite fait j'avais pas réussi.
Il y a aussi un autre gars, j'ai réussi à contrôler ma soif pour ne pas le tuer, car la première fois je l'avais dévoré.
Et peu de temps après, j'ai le choix de le tuer volontairement ou pas parce qu'il m'avait avoué un truc qu'il aurait pas dû faire, du coup j'ai bu son sang et je l'ai balancé dans le vide.
Le scénario est très plaisant pour l'instant.

J'aime bien aussi le doublage FR et je le trouve bon. À un moment j'ai même entendu le doubleur de Geralt de Riv qui faisait un ennemi.

Le jeu est plutôt joli sans être extraordinaire.

En ce qui concerne le temps, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient inquiètes à ce sujet, mais le temps ne passe pas en direct, il passe seulement quand on fait certaines actions ou quêtes, et un symbole prévient toujours pour nous le dire, et aussi combien de temps de la journée il prendra.
Personnellement cela ne me pose pas de problème, et j'ai toujours aimé ça dans les jeux, genre Dead Rising 1.
Mais après pour ceux que ça fait vraiment chier et qui sont sur PC, il y a un mod qui permet de faire passer les 30 jours à 90 ou un autre qui le fait passer quand la personne le décide, mais il est important de préciser que le jeu n'a pas été pensé pour être joué comme ça, mais chacun fait comme il le souhaite.

Le jeu comporte aussi 4 niveaux de difficulté, et il est même possible de les personnaliser en très grande partie.
Pour ma part je joue en difficile avec les paramètres de base.

Par contre l'optimisation n'est pas folle.
J'ai dû baisser certains paramètres entre élevée et intermédiaire pour avoir du 60 constant, en plus d'être obligé d'activer le FSR (même si pour ma part j'ai choisi le XeSS, car il est mieux chez moi).
Certaines cinématiques sont aussi à 30 fps et d'autres à 60 fps.
Et à cause du moteur de merde qu'est l'Unreal Engine 5, il y a des micro freeze par moment, même en tournant juste la caméra.
Mais heureusement en jouant sur Linux, les performances, pour moi, étaient meilleures (Oui, ce jeu fonctionne à la perfection sur linux d'entré de jeu. En tous cas sur ma distribution). J'ai aussi couplé cela à 3 mods :

- Un qui débloque les cinématiques qui sont à 30 fps pour aller au-delà.
C'est pas tout le temps à 60 mais c'est mieux que les 30 qui étaient imposés.
Avec ce même mod, j'ai aussi enlevé le vignettage qui assombrit le jeu et enlevé le filtre de grain.

https://www.nexusmods.com/thebloodofdawnwalker/mods/22?tab=description

- J'ai aussi installer un autre mod aussi qui réduit grandement les micro freezes.

https://www.nexusmods.com/thebloodofdawnwalker/mods/53

- Et le 3ème pour enlever toutes les conneries au lancement du jeu pour qu'il se lance instantanément.

https://www.nexusmods.com/thebloodofdawnwalker/mods/32

Voilà "pour l'instant", le jeu est une très bonne surprise et apparemment on a enfin droit à un vrai jeu de vampire avec un bon système de combat et un bon scénario.
J'ai hâte de connaître la suite.

https://store.steampowered.com/app/3751260/The_Blood_of_Dawnwalker/
    tags : rpg blood action vampire aventure the witcher rebel wolves the blood of dawnwalker dawnwalker coen brencis vespéral
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    burningcrimson
    posted the 09/05/2026 at 03:50 AM by adamjensen
    comments (1)
    adamjensen posted the 09/05/2026 at 03:52 AM
    D’autres avis de gens qui ont fait le jeu ?
    Parce que j’ai vu personne en parler depuis la sortie.
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