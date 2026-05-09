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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC
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[Rumeur] CDiscount liste 5 éditions pour GTA6 sur Switch 2!


Personne n'y croyait, mais Grand Theft Auto VI pourrait bien arriver sur Nintendo Switch 2. La liste suivante a été obtenue en saisissant la référence « ninns2gtavistd » dans le navigateur :



Selon ces fuites provenant d'un revendeur français, GTA 6 sortirait bien sur la Switch 2. Si le jeu est présenté lors du prochain Nintendo Direct, ce sera un truc de dingue.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1w7hoxb/wait_what_is_going_on//
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    posted the 09/05/2026 at 03:48 AM by link49
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