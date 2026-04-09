Histoire:

Personnages:

Hier, Konami a remis en avant durant le SoP leur prochain J-RPG qui sortira sur PS5, Xbox et PC en 2027.Voici quelques nouvelles infos sur l'histoire et les personnages..Depuis des temps immémoriaux, la Polaris située dans les cieux guide l'humanité par le biais d'ordres astraux destinés à préserver la paix.Mais une fois de plus, le monde se trouve au bord de la catastrophe, car il est menacé par un phénomène mortel connu sous le nom de pluie divine, qui éteint la vie de tout ce qu'elle touche.Alors qu'approche implacablement la saison des pluies divines, un garçon appelé Asch fait la rencontre dans un village isolé de Finé et de sa gardienne, appelée Diana. Guidés par son ordre astral de « sauver de nombreuses vies », Asch et Finé se lancent dans une quête afin de venir à bout des mystérieux titans, qui constitueraient la source même de la pluie divine et de mettre un terme à cette calamité.Ils partent donc sauver le monde ensemble, sans se douter du destin qui les attend.La providence divine les guidera-t-elle sur leur voie ou devront-ils forger cette dernière par la force de leur propre volonté ?Quand l'espoir engendre la catastrophe... la quête entreprise par le duo décidera du sort du monde.AschUn garçon silencieux. Sa rencontre avec Finé le mène à l'accompagner sur l'intercession. À mesure que se déroule son périple et que se renforcent les liens qui l'unissent à ses compagnons, il découvre peu à peu sa raison d'être et se met à se forger sa propre voie.FinéUne jeune prêtresse Une jeune prêtresse qui manie l'astria de l'arc-en-ciel, un pouvoir qui serait capable de mettre fin à la pluie divine.Tandis qu'elle voyage en compagnie de Diana, elle rencontre Asch au milieu des ruines d'un village dévasté. Joyeuse, curieuse et dotée d'un goût certain pour l'aventure, Finé rêve de voir le monde qui s'étend au-delà des terres qu'elle a toujours connues.DianaUne soldate de l'Ordre Astrien de la garde de la capitale sainte. Elle éprouve un profond respect pour Finé, devant le zèle de cette dernière pour endosser le rôle de « Sainte », et l'accompagne pour assurer sa sécurité. Dotée d'un sens aigu de la justice, elle croit en la nécessité d'aider les personnes dans le besoin et n'hésite jamais à risquer sa propre vie pour les autres.KrossUn artilleur de la garde de Lysvia. Il rejoint le périple quand son capitaine lui assigne la tâche de servir de guide au groupe de Finé.Généreux et plein de compassion, il ne tourne jamais le dos à une personne en détresse.Pour finir le Story Trailer diffusé durant le SoP japonais + le trailer diffusé au SoP.