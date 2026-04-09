Dietmar prévoyait une baisse du volume global de production de 10 %, et non pas une chute à 10 %.

Sony a révélé qu'à partir de janvier 2028, elle cesserait de produire des disques PlayStation pour les nouvelles sorties, s'orientant ainsi vers un avenir entièrement numérique.Peu après, un rapport provenant d'un média autrichien a fait surface ; il relayait un entretien avec le président de la division DADC de Sony, la branche chargée de la fabrication et de la distribution des disques. Dans cette interview, il était indiqué que le volume de production de disques dans une usine majeure chuterait à 10 % en 2028. Il s'avère aujourd'hui que ces chiffres étaient faux.Brian Crecente, fondateur de Kotaku, a publié aujourd'hui un article apportant des précisions sur ces chiffres. Dans ce cas précis, la source est la division DADC de Sony qui, rappelons-le, supervise la fabrication des supports de stockage optique (autrement dit, les disques). Ils ont affirmé que l'information initiale, selon laquelle l'usine réduirait sa production de disques à seulement 10 % du volume actuel, était erronée.Pour clarifier la situation et éviter toute confusion : dans sa déclaration,Ce que l'on sait, c'est que les jeux sortant après janvier 2028 ne bénéficieront pas de versions physiques, que ce soit sur PlayStation 5 ou sur la plateforme qui lui succédera. En revanche, les jeux sortis avant cette date pourront faire l'objet de nouveaux tirages de disques. C'est ce qu'a confirmé la division DADC, bien que de manière très succincte :