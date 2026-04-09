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Sony : La baisse de production de disques à 10% en 2028 serait faux


Sony a révélé qu'à partir de janvier 2028, elle cesserait de produire des disques PlayStation pour les nouvelles sorties, s'orientant ainsi vers un avenir entièrement numérique.

Peu après, un rapport provenant d'un média autrichien a fait surface ; il relayait un entretien avec le président de la division DADC de Sony, la branche chargée de la fabrication et de la distribution des disques. Dans cette interview, il était indiqué que le volume de production de disques dans une usine majeure chuterait à 10 % en 2028. Il s'avère aujourd'hui que ces chiffres étaient faux.

Brian Crecente, fondateur de Kotaku, a publié aujourd'hui un article apportant des précisions sur ces chiffres. Dans ce cas précis, la source est la division DADC de Sony qui, rappelons-le, supervise la fabrication des supports de stockage optique (autrement dit, les disques). Ils ont affirmé que l'information initiale, selon laquelle l'usine réduirait sa production de disques à seulement 10 % du volume actuel, était erronée.

Pour clarifier la situation et éviter toute confusion : dans sa déclaration, Dietmar prévoyait une baisse du volume global de production de 10 %, et non pas une chute à 10 %.

Ce que l'on sait, c'est que les jeux sortant après janvier 2028 ne bénéficieront pas de versions physiques, que ce soit sur PlayStation 5 ou sur la plateforme qui lui succédera. En revanche, les jeux sortis avant cette date pourront faire l'objet de nouveaux tirages de disques. C'est ce qu'a confirmé la division DADC, bien que de manière très succincte :

"Il y aura bien des réassorts destinés au marché après janvier 2028. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à contacter l'équipe de relations publiques de PlayStation, car nous ne sommes pas habilités à nous exprimer ou à faire des commentaires en leur nom."
https://insider-gaming.com/playstation-disc-decline-data-misleading/
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    kisukesan
    posted the 09/04/2026 at 08:45 PM by guiguif
    comments (7)
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 08:55 PM
    Merci pour l’info

    J’attends de voir la lever de bouclier des Chieze et consorts…
    cail2 posted the 09/04/2026 at 09:00 PM
    walterwhite
    Pas moi ces gens ne servent à rien.
    khazawi posted the 09/04/2026 at 09:15 PM
    Le démat est ce qui tient en vie Sony, en particulier Fortnite, FUT, CoD et GTA. DLC et microtransactions font la loi, y compris pour financer les jeux solos et les versions physiques.
    Sans cela, PlayStation n'existerait plus ou pas dans la forme que l'on connait.
    Le physique n'est plus qu'une variable d'ajustement
    jenicris posted the 09/04/2026 at 09:27 PM
    Bin techniquement ils ont plus de 1 ans pour faire machine arrière encore. Ce que j'espère
    Que les joueurs continuent de spamer et gueuler sur les réseaux (si ça peut inciter Sony à change d'avis), même si perso j'ai des choses plus intéressantes à faire
    yanssou posted the 09/04/2026 at 10:02 PM
    Les casual s'en tape royalement du physique, ça achète une ps5 uniquement pour jouer au dernier ea sport ou call of.

    Ce changement est inévitable, le seul truc à faire c'est d'avoir les quelques jeux qui reste avant que le prix grimpe en 2028.
    nigel posted the 09/04/2026 at 10:48 PM
    jenicris Je les vois difficilement faire marche arrière malheureusement. Vu les rumeurs d'une Playstation portable, je doute que Sony se remette à faire des UMD, et donc je pense que c'est aussi plus simple pour eux de gérer ça comme ça. Même si c'est de la merde on s'entends
    guiguif posted the 09/04/2026 at 10:57 PM
    nigel On ne sait pas ce que sera cette histoire de PS Portable, mais dans tous les cas tuer les jeux physiques sur PS5 alors qu'elle va manger du crossgen pendant 3/4 ans est une idée stupide.
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