Voici le mail que je viens de recevoir de chez Microsoft :



Aucun changement à votre cloud gaming avec le XBOX Game Pass



Récemment, vous avez peut-être entendu parler des changements apportés à la façon dont le cloud gaming est inclus dans les abonnements XBOX Game Pass. Pour l'instant, ces changements n'affecteront que les nouveaux achats et n'affecteront pas votre abonnement actuel pour le marché dans lequel vous résidez, tant que vous disposez d'un forfait à récurrence automatique.

Si vous choisissez d'annuler votre plan et de le racheter, vous recevrez un nombre défini d'heures de cloud gaming chaque mois, en fonction de votre plan. Si, pour une raison quelconque, il y a des changements à votre compte existant, nous vous en informerons au moins 60 jours à l'avance et vous aurez la possibilité d'annuler ou de modifier votre plan d'abonnement à tout moment.



Merci de faire partie de la communauté XBOX.

Moi