clairement sur les jeux de course, ça sera la vitrine pour le dlss 5
ya pas d'animations faciales de pnj à gérer
pas d'animations corporelles de pnj ou pero principal, cyberpunk les pnj font peur par exemple, t'as des visages realistes mais leur comportement ne l'es pas
ici, ya la voiture et les routes, decors à gerer, c'est beaucoup plus simple pour le dlss 5
vous montrez ça à votre famille pas tres joueuse, impossible qu'il pense à un JV.
Nous joueurs, faut vraiment qu'on se concentre sur des details et bien fixer pour voir un peu.
le rendu est fou franchement.
En fait, c'est comme un bond de 5-10 ans qu'on fait là, l'avenir, c'est surtout l'animation, les frames etc pour rendre le tout, encore plus crédible et réaliste.
heracles J'ai une 4070 TI et j'ai même pas envie d'essayer de me faire du mal . La techno n'est pas officiel et les moddeurs parlent déjà de la moitié des FPS qui prennent un coup. Faut avoir une 5080-5090 minimum pour que ça tourne bien, et quand je dis tourne bien, on parle de 60-90 FPS...
cet automne, le dlss 5 sera opti officiellement pour les rtx 5000 et ensuite ils le feront pour les 4000. Ils l'ont dit donc c'est acté.
et oui clairement Nvidia a fait ce que d'autres comme Sony et autres ont voulu faire = avoir un rendu realiste.
la sur les jeux de courses et sport en general ça peux clairement etre une révolution.
dans d'autres cas... je demande à voir encore.
mais ce qu'a fait Nvidia c'est fou
je suis pas Pro ci ou ça mais clairement de nos jours ils ont trop d'avances, beaucoup trop sur AMD, et meme les dev preiviligient bcp nvidia et leur techno en priorité.
Amd esseyera de rattraper ce retard dans 3ans je suppose et ça sera encore moins bien.
moi je veux plus de ça, oui nvidia c'est plus cher mais putain ça vaut le coup
tu peux regarder les news, tu trouvera
X6 !!!!!!!!!!!
On verra ce que ça donne à l'oeil nu mais ça fait peur...
Sinon AMD c'est surtout si tu as un budget serrer, ils sont mieux au niveau de l'upscaling mais trop loin sur plusieurs features...
masharu wOw.......... On aimerait bien voir un filtre de beauté identique sur console tient, mais avant ça, faudrait déjà du path tracing sur vos consoles du coup pas avant la PS6 mais nous d'ici la fin d 'année on est déjà dans le turfu
Là ça fonctionne très bien comme le dit l'article, parce que c'est ce qu'on recherche sur ce genre de jeu.
Maintenant y a aussi ça qui est fait avec le DLSS5: https://www.reddit.com/r/videogames/s/xzXziIunQu
Mais normalement ça sera dans le menu du jeu, et t'aura Dlss 5 ON ou OFF
Ça sera les developpeurs eux meme qui choisiront le rendu voulu pour leur jeu. Et tu ne pourra pas le modifier.
La pour le moment sur internet c'est des version beta où chacun s'amuse un peu, certains font expré d'aller loin lol
Tu parles à un type qui ne supportes pas l’avenir du JV, il est dans une forme d’insécurité qui fait peine à voir.
Prétendre que le DLSS5 gère mal le rendu des visages en provoquant des hallucinations sur des visages anime grâce à une version leakée, modifiée et débridée pour forcer plusieurs passes, c’est vraiment prendre les gens pour des abrutis. Non seulement, il est impossible de réaliser plusieurs passes dans la version officielle, mais les presets actuels du DLSS5 sont pensés pour le rendu photoréaliste de NBA 2K7.
On pourrait tout aussi facilement prétendre que la technologie HDR est nulle en sabotant volontairement le rendu HDR d'une image...
Je sais pas d'où vient cette tendance à tout vouloir détester limite en tant que jeu, et rejeter les nouvelles technologie.
On te montre une vidéo d'un jeu de course très très proche du réalisme, et tu parles de jeu fini à la pisse.
Soit tu trolls et tu fais exprès pour faire chier en général, et c'est tout à ton honneur si ça fait ton bonheur de dopamine, ou alors, explique et surtout,soit plus explicite.
Lorsque tu as des gens comme nigel qui te sors un 90%, nombre sorti de son chapeau, alors qu'on a vu facile 3-6 titres qui rendent très très mal sur DLSS 5 où à côté tu as plus de 15 jeux testés et qui clairement, sur Youtube du moins on convaincu la plupart des gens (voir ratio like dislike comparer à la présentation de NVIDIA y a quelques mois), c'est à se demander si vous cherchez pas quelque chose les gars...
Mais bon, vous aimez pas, tant mieux pour vous, ici on débat, et j'aime débattre avec des gens qui sortent de bon et vrai argument.
L'argument d'hier pour contrer le DLSS, c'était la DA, aujourd'hui, les gens comme toi et moi, donc pas des devs de NVIDIA, nous expliques, et montre que non, en rien ça change la DA.
En fait, ce que tu fais là, c'est comme chier sur le path tracing....faut le faire....
Je te conseille de rejoindre le discord OptiScaler si ça t'intéresse.
Malheureusement, ça ne change pas le gameplay
Puis vu le prix indécent du matos pour faire tourner cette technologie, c'est bien joli, mais si c'est ça l'avenir ça ne s'adressera pas à tout le monde.