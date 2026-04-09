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Assetto Corsa
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name : Assetto Corsa
platform : PC
editor : 505 Games
developer : Kunos Simulazioni
genre : course
multiplayer : oui
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malroth
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malroth > blog
La vidéo DLSS 5 qui va vous choquer


clairement sur les jeux de course, ça sera la vitrine pour le dlss 5

ya pas d'animations faciales de pnj à gérer
pas d'animations corporelles de pnj ou pero principal, cyberpunk les pnj font peur par exemple, t'as des visages realistes mais leur comportement ne l'es pas

ici, ya la voiture et les routes, decors à gerer, c'est beaucoup plus simple pour le dlss 5
Youtube - https://youtu.be/vYY8u9nKX24
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    guyllan
    posted the 09/04/2026 at 08:26 PM by malroth
    comments (30)
    micheljackson posted the 09/04/2026 at 08:28 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=BgJSDKNEkQo
    malroth posted the 09/04/2026 at 08:29 PM
    franchement, si on vous dis pas que c'est un jeu, je pense que vous n y croyez pas au debut.

    vous montrez ça à votre famille pas tres joueuse, impossible qu'il pense à un JV.

    Nous joueurs, faut vraiment qu'on se concentre sur des details et bien fixer pour voir un peu.

    le rendu est fou franchement.
    malroth posted the 09/04/2026 at 08:30 PM
    micheljackson
    heracles posted the 09/04/2026 at 08:38 PM
    C'est là que je regrette d'avoir acheté une RX 9070 XT et pas une RTX 4070 Ti pour profiter du DLSS5. Vous pensez qu'il sera performant sur les 4000 ?
    guyllan posted the 09/04/2026 at 08:38 PM
    Celle‑là aussi n’est pas mal : https://youtu.be/DtchZLc36kU
    ravyxxs posted the 09/04/2026 at 08:42 PM
    D'après Bennj ça change la DA, c'est dégueulasse etc. Toujours en croisade les mecs anti DLSS 5 alors qu'on voit tous clairement les avantages que ça peut avoir et la révolution niveau lumière et ombre, y a aucun studio dans l'industrie qui rend un rendu comme le DLSS 5 c'est ça le pire.

    En fait, c'est comme un bond de 5-10 ans qu'on fait là, l'avenir, c'est surtout l'animation, les frames etc pour rendre le tout, encore plus crédible et réaliste.



    heracles J'ai une 4070 TI et j'ai même pas envie d'essayer de me faire du mal . La techno n'est pas officiel et les moddeurs parlent déjà de la moitié des FPS qui prennent un coup. Faut avoir une 5080-5090 minimum pour que ça tourne bien, et quand je dis tourne bien, on parle de 60-90 FPS...
    jenicris posted the 09/04/2026 at 08:43 PM
    Ouais sur certains jeux c'est vraiment impressionnant
    malroth posted the 09/04/2026 at 08:44 PM
    heracles ravyxxs Nvidia a communiqué aujourdhui

    cet automne, le dlss 5 sera opti officiellement pour les rtx 5000 et ensuite ils le feront pour les 4000. Ils l'ont dit donc c'est acté.

    et oui clairement Nvidia a fait ce que d'autres comme Sony et autres ont voulu faire = avoir un rendu realiste.

    la sur les jeux de courses et sport en general ça peux clairement etre une révolution.

    dans d'autres cas... je demande à voir encore.

    mais ce qu'a fait Nvidia c'est fou
    heracles posted the 09/04/2026 at 08:45 PM
    ravyxxs C'est ce que j'ai vu oui. Faut attendre les améliorations apportés par Nvidia il parait qu'ils réduisent considérablement la quantité de ressources requise pour que ça tourne bien
    heracles posted the 09/04/2026 at 08:46 PM
    malroth Ouais bon qui veut un échange de sa RTX 4070 Ti contre ma 9070 XT ? Que fait AMD ? :'( Déjà est-ce que les RX9000 ont les capacités d'apporter cette techno ?
    masharu posted the 09/04/2026 at 08:48 PM
    Ça s'enjaille pour ce qui est littéralement qu'un filtre beauté.
    malroth posted the 09/04/2026 at 08:49 PM
    heracles j'avais la RX7900xtx j'etais déçu en vrai et je suis passé chez Nvidia lors de la sortie des 5000, j'ai pris une 5080 et vraiment plus jamais je quitte Nvidia

    je suis pas Pro ci ou ça mais clairement de nos jours ils ont trop d'avances, beaucoup trop sur AMD, et meme les dev preiviligient bcp nvidia et leur techno en priorité.

    Amd esseyera de rattraper ce retard dans 3ans je suppose et ça sera encore moins bien.

    moi je veux plus de ça, oui nvidia c'est plus cher mais putain ça vaut le coup
    jf17 posted the 09/04/2026 at 09:10 PM
    heracles c'est officiel pour les rtx 40xx?
    protos posted the 09/04/2026 at 09:14 PM
    heracles jf17 Jai une rtx 4070 super pis le dlss5 fonctionne nickel
    malroth posted the 09/04/2026 at 09:15 PM
    jf17 j'arrive pas à mettre les liens mais oui, Nvidia a confirmé officiellement ce que j'ai ecrit un peu plus haut

    tu peux regarder les news, tu trouvera
    protos posted the 09/04/2026 at 09:16 PM
    tester sur Last of us part 1 et 2 sur cyberpunk kena et cronos the new dawn
    ravyxxs posted the 09/04/2026 at 09:16 PM
    malroth Oui mais faut voir aussi ce qu'ils ont prévu, et ça, les Youtubeurs dans le domaine (PC) sont très concernés, idem pour les connaisseurs, on parle de FRAME GENERATION......

    X6 !!!!!!!!!!!


    On verra ce que ça donne à l'oeil nu mais ça fait peur...

    Sinon AMD c'est surtout si tu as un budget serrer, ils sont mieux au niveau de l'upscaling mais trop loin sur plusieurs features...


    masharu wOw.......... On aimerait bien voir un filtre de beauté identique sur console tient, mais avant ça, faudrait déjà du path tracing sur vos consoles du coup pas avant la PS6 mais nous d'ici la fin d 'année on est déjà dans le turfu
    masharu posted the 09/04/2026 at 09:24 PM
    ravyxxs Des graphismes fini à la pisse avec calque généré par IA par dessus, console ou PC il est beau ton turfu .
    nigel posted the 09/04/2026 at 09:54 PM
    ravyxxs Bha c'est dégueulasse sur 90% des jeux parce que ça ne gère pas bien les visages et ça donne un rendu photo réaliste alors que côté dev' c'est rare qu'on cherche vraiment ça.

    Là ça fonctionne très bien comme le dit l'article, parce que c'est ce qu'on recherche sur ce genre de jeu.

    Maintenant y a aussi ça qui est fait avec le DLSS5: https://www.reddit.com/r/videogames/s/xzXziIunQu
    malroth posted the 09/04/2026 at 10:02 PM
    nigel la version officielle, le joueur ne pourra pas modifier (à moins que les moddeurs arrive à encore bidouiller)

    Mais normalement ça sera dans le menu du jeu, et t'aura Dlss 5 ON ou OFF

    Ça sera les developpeurs eux meme qui choisiront le rendu voulu pour leur jeu. Et tu ne pourra pas le modifier.

    La pour le moment sur internet c'est des version beta où chacun s'amuse un peu, certains font expré d'aller loin lol
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:20 PM
    ravyxxs
    Tu parles à un type qui ne supportes pas l’avenir du JV, il est dans une forme d’insécurité qui fait peine à voir.
    guyllan posted the 09/04/2026 at 11:12 PM
    nigel "Maintenant y a aussi ça qui est fait avec le DLSS5: https://www.reddit.com/r/videogames/s/xzXziIunQu"

    Prétendre que le DLSS5 gère mal le rendu des visages en provoquant des hallucinations sur des visages anime grâce à une version leakée, modifiée et débridée pour forcer plusieurs passes, c’est vraiment prendre les gens pour des abrutis. Non seulement, il est impossible de réaliser plusieurs passes dans la version officielle, mais les presets actuels du DLSS5 sont pensés pour le rendu photoréaliste de NBA 2K7.

    On pourrait tout aussi facilement prétendre que la technologie HDR est nulle en sabotant volontairement le rendu HDR d'une image...
    zanpa posted the 09/04/2026 at 11:15 PM
    Sur dawnwalker c’est une turie, rend le jeux tellement plus beau alors que c’est juste moyen sans
    guyllan posted the 09/04/2026 at 11:15 PM
    (correction : "NBA 2K27")
    ravyxxs posted the 09/04/2026 at 11:31 PM
    nigel 90%...................tu le sors d'où ce chiffre ???
    masharu posted the 09/04/2026 at 11:37 PM
    ravyxxs Faudrait savoir ce que tu racontes, tu parles du futur, je parle d'un futur où les jeux sont fini à la pisse tu me demande à quoi je joue ? Bah à de bons jeux qui m'interesse, et sans filtre alanoix. Haha alors on n'a plus rien à dire pour m'attaquer ainsi sur les waifus ?
    guyllan posted the 09/04/2026 at 11:56 PM
    Voici le rendu réel de la version officielle du DLSS 5 avec les options au maximum sur le jeu en cel shading Trails in the Sky : https://x.com/hatty__/status/2093529329628037545
    ravyxxs posted the 09/05/2026 at 12:03 AM
    masharu Les Waifus AI ça te dérange pas, car ça c'est clairement fini à la pisse, et tu l'exposes volontier. Mais lorsqu'il s'agit de jeu,sur un site, ici Gamekyo, tu te montres limite supérieur à cette très bonne technologie.

    Je sais pas d'où vient cette tendance à tout vouloir détester limite en tant que jeu, et rejeter les nouvelles technologie.

    On te montre une vidéo d'un jeu de course très très proche du réalisme, et tu parles de jeu fini à la pisse.

    Soit tu trolls et tu fais exprès pour faire chier en général, et c'est tout à ton honneur si ça fait ton bonheur de dopamine, ou alors, explique et surtout,soit plus explicite.

    Lorsque tu as des gens comme nigel qui te sors un 90%, nombre sorti de son chapeau, alors qu'on a vu facile 3-6 titres qui rendent très très mal sur DLSS 5 où à côté tu as plus de 15 jeux testés et qui clairement, sur Youtube du moins on convaincu la plupart des gens (voir ratio like dislike comparer à la présentation de NVIDIA y a quelques mois), c'est à se demander si vous cherchez pas quelque chose les gars...

    Mais bon, vous aimez pas, tant mieux pour vous, ici on débat, et j'aime débattre avec des gens qui sortent de bon et vrai argument.

    L'argument d'hier pour contrer le DLSS, c'était la DA, aujourd'hui, les gens comme toi et moi, donc pas des devs de NVIDIA, nous expliques, et montre que non, en rien ça change la DA.


    En fait, ce que tu fais là, c'est comme chier sur le path tracing....faut le faire....
    gadjuom93 posted the 09/05/2026 at 02:15 AM
    ravyxxs Des moddeurs viennent de Unlock la Multi Frame Gen MFG, pour les 40xx donc le dlss5 est viable pour ta carte, encore plus avec optiscaler v10 qui te permet de regler la résolution( et pleins d'autres encore) de ton DLSS5 comme tu veux !

    Je te conseille de rejoindre le discord OptiScaler si ça t'intéresse.
    oreillesal posted the 09/05/2026 at 02:29 AM
    J'ai vu passer des images de GTA V sous DLSS5, ça met des torgnoles au 6,.
    Malheureusement, ça ne change pas le gameplay

    Puis vu le prix indécent du matos pour faire tourner cette technologie, c'est bien joli, mais si c'est ça l'avenir ça ne s'adressera pas à tout le monde.
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