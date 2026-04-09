clairement sur les jeux de course, ça sera la vitrine pour le dlss 5ya pas d'animations faciales de pnj à gérerpas d'animations corporelles de pnj ou pero principal, cyberpunk les pnj font peur par exemple, t'as des visages realistes mais leur comportement ne l'es pasici, ya la voiture et les routes, decors à gerer, c'est beaucoup plus simple pour le dlss 5