au milieu des No Dics No Buy...on a pu apercevoir l'annonce la plus intéressante, une philosophie qui commence à s'imposer et qui se résumerait à "les AAA sont trop chers pour être risqué et sans prises de risques plus d'innovations"., ainsi que son premier titre, Where the Seeds Fall, sur PS5, Switch 2 et PCPrésentation de CygamesEdgeAlors que les goûts et les styles de jeu continuent de se diversifier chez les joueurs, le développement de jeux exige plus de flexibilité et de vitesse créatives que jamais auparavant.Sous le slogan “Stay on the edge” , les équipes agiles de CygamesEdge se consacrent à apporter des expériences innovantes aux joueurs du monde entier en se concentrant sur une mécanique de base forte, une technologie de pointe et une liberté créative.Trois valeurs fondamentalesLa marque fonctionne sous ces trois valeurs fondamentales:Vitesse et agilité – Une équipe pointue et soudée nous garde agiles du concept à la sortie, prompts à nous adapter à l’endroit où le marché et les joueurs vontInnovation et technologie – En adoptant de nouvelles technologies et méthodes de développement, nous poussons l’enveloppe de la production de jeux, transformant l’expérience pratique et l’aperçu des meilleurs jeuxCréativité et portée – Nous ne sommes pas liés par le genre, le style ou l’approche. La liberté offerte par le développement à plus petite échelle est notre clé pour apporter quelque chose de vraiment frais aux joueurs partout dans le mondeAutonomiser les petites équipes avec de grandes idéesEn plus de développer des jeux en interne, CygamesEdge poursuit activement des partenariats avec des développeurs et des créateurs qui partagent un engagement à créer des expériences révolutionnaires.Du soutien à la planification et au développement à l’édition, les développeurs partenaires peuvent puiser dans l’expertise de l’industrie et la pensée innovante de Cygames pour affiner les titres et les rendre plus percutants, soutenus par un réseau mondial de soutien pour obtenir le prochain grand titre dans les mains des joueurs partout.