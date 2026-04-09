Aussi sympathique et joli soit FH6, j'ai tout de même été un peu déçu de son rendu graphique par moments, notamment dans les zones urbaines, héritées des précédents épisodes, où le gap technique reste malgré tout timide et difficile à apprécier, hormis les véhicules, plus photoréalistes que par le passé, éliminant le côté carrosserie "plastique".
La gestion des ombres et de la lumière sur l'environnement n'étant pas le gros point fort (monde ouvert oblige), on se retrouve dans FH6 avec des paysages urbains lisses, sans relief, trop propres pour être parfaitement crédibles et réalistes.
C'est le reproche que l'on était beaucoup à faire même avant la sortie du jeu, à la vue des bandes-annonces.
Le DLSS 5 offre finalement un rendu similaire à ce que j'avais imaginé pour un Forza Horizon nouvelle génération, que j'attendais particulièrement au Japon.
Tous les éclairages, les reflets et les ombres sont retravaillés, donnant beaucoup plus d'épaisseur aux environnements, de cachet et de réalisme à la direction artistique.
Dans les zones urbaines comme sur les paysages naturels, et même sur des carrosseries pourtant déjà bien belles, tout ressort magnifié ici.
Le jeu est devenu visuellement pour le moins bluffant et le gap vraiment appréciable avec le rendu Vanilla, et ce n'est finalement pas grâce à Microsoft.
Quelques captures d'écran et vidéos pour illustrer, en attendant une implémentation officielle du DLSS 5 qui pourrait être encore d'un meilleur niveau.
Bon après les mods seront compatibles tout GPU, le DLSS5 sera de moins en moins gourmand, et la compatibilité sera peut être étendu.
Avec ton GPU, ça doit bien fonctionner j'imagine.
Ca fait chier dans ton cas de dépenser des thunes pour passer sur une 5080.... Même si le rendu est vraiment sympa...
jenicris ouais, le mieux sera d'attendre les implémentations officielles ^^ et sur tous les jeux je pense, il est possible de faire de la merde.. sur certains plus facilement que d'autres lol
Ils ont dis que cet automne ils vont optimiser le dlss 5 pour la serie 5000 et ensuite ils le feront pour les 4000 (donc debut 2027 j'imagine)
Je vais garder ma CG encore 2/3 ans je pense. On verra bien ce que ça donne quand la technologie sera mûre.
Même sur RTX 5000 le framerate pue bien comme il faut, tu vas attendre longtemps avant que la techno soit vraiment optimale c'est encore pire sur RTX 40 pour l'instant
C'est un processus qui s'ajoute après que ton image ait été généré par ton GPU, ça va toujours tanker les performances, va falloir beaucoup de taffe pour optimiser surtout sur les GPU RTX 4000
Le jeu est déjà très beau je trouve, je vais attendre tranquillement que les ingénieurs et artistes bossent sur le neural rendering, actuellement la dll injecté je trouve ça sert à rien vu le manque d'optimisation et de supervision artistique
Et ils prévoient de passer a un ratio x7 d'ici octobre.. vu les gros gains de performances en quelques mois, c'est clair qu'ils ont encore bcp à faire.
On commence doucement à avoir une techno viable sur les plus gros GPU.
https://www.hardwarecooking.fr/dlss-5-nvidia-multiplie-les-performances-par-cinq-depuis-mars/
mais effectivement, sur FF7, au dela des trucs ignobles qu'on voit sur internet, il y a moyen de proposer un rendu tout a fait interessant (pas difficile pour les decors) meme sur les visages, et je pense que SE va nous le prouver rapidement lui meme, au moins sur la partie 3.
ca demandera juste un peu plus de savoir faire pour configurer le modele ou meme en proposer un maison, ce qui arrivera a n'en pas douter dans un futur assez proche.
zboubi480 le jeu est magnifique en Vanilla, mais les zones urbaines sont en deça, et ce que je dis ici, c'est que justement le DLSS5 permet de masquer avec brio les aspects les moins reussis dans le jeu de base et embellir le tout, meme là ou c'était déjà assez ouf.