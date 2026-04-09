Aussi sympathique et joli soit FH6, j'ai tout de même étépar moments, notamment dans, héritées des précédents épisodes, où le gap technique reste malgré tout timide et difficile à apprécier, hormis les véhicules, plus photoréalistes que par le passé, éliminant le côté carrosserie "plastique".La gestion des ombres et de la lumière sur l'environnement n'étant pas le gros point fort (monde ouvert oblige), on se retrouveC'est le reproche que l'on était beaucoup à faire même avant la sortie du jeu, à la vue des bandes-annonces.Le DLSS 5 offre finalement un rendu similaire à ce que j'avais imaginé pour un Forza Horizon nouvelle génération, que j'attendais particulièrement au Japon.Tous les éclairages, les reflets et les ombres sont retravaillés,Dans les zones urbaines comme sur les paysages naturels, et même sur des carrosseries pourtant déjà bien belles, tout ressort magnifié ici.Le jeu est devenu visuellement pour le moins bluffant et le gap vraiment appréciable avec le rendu Vanilla, et ce n'est finalement pas grâce à Microsoft.Quelques captures d'écran et vidéos pour illustrer, en attendant une implémentation officielle du DLSS 5 qui pourrait être encore d'un meilleur niveau.