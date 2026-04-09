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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Forza Horizon 6 : le jeu "corrigé" par le DLSS5
Aussi sympathique et joli soit FH6, j'ai tout de même été un peu déçu de son rendu graphique par moments, notamment dans les zones urbaines, héritées des précédents épisodes, où le gap technique reste malgré tout timide et difficile à apprécier, hormis les véhicules, plus photoréalistes que par le passé, éliminant le côté carrosserie "plastique".

La gestion des ombres et de la lumière sur l'environnement n'étant pas le gros point fort (monde ouvert oblige), on se retrouve dans FH6 avec des paysages urbains lisses, sans relief, trop propres pour être parfaitement crédibles et réalistes.

C'est le reproche que l'on était beaucoup à faire même avant la sortie du jeu, à la vue des bandes-annonces.

Le DLSS 5 offre finalement un rendu similaire à ce que j'avais imaginé pour un Forza Horizon nouvelle génération, que j'attendais particulièrement au Japon.

Tous les éclairages, les reflets et les ombres sont retravaillés, donnant beaucoup plus d'épaisseur aux environnements, de cachet et de réalisme à la direction artistique.

Dans les zones urbaines comme sur les paysages naturels, et même sur des carrosseries pourtant déjà bien belles, tout ressort magnifié ici.

Le jeu est devenu visuellement pour le moins bluffant et le gap vraiment appréciable avec le rendu Vanilla, et ce n'est finalement pas grâce à Microsoft.

Quelques captures d'écran et vidéos pour illustrer, en attendant une implémentation officielle du DLSS 5 qui pourrait être encore d'un meilleur niveau.







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    fuji, guyllan, shining, thekingman1
    posted the 09/04/2026 at 06:50 PM by 51love
    comments (22)
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 06:54 PM
    Ça a de la gueule… fait chier j’ai une 4080 super… ça ne fonctionnera que pour la série 5000
    jenicris posted the 09/04/2026 at 07:00 PM
    Sur certains jeux c'est superbe et d'autres dégueulasse
    51love posted the 09/04/2026 at 07:03 PM
    shambala93 Nvidia...

    Bon après les mods seront compatibles tout GPU, le DLSS5 sera de moins en moins gourmand, et la compatibilité sera peut être étendu.

    Avec ton GPU, ça doit bien fonctionner j'imagine.

    Ca fait chier dans ton cas de dépenser des thunes pour passer sur une 5080.... Même si le rendu est vraiment sympa...

    jenicris ouais, le mieux sera d'attendre les implémentations officielles ^^ et sur tous les jeux je pense, il est possible de faire de la merde.. sur certains plus facilement que d'autres lol
    jf17 posted the 09/04/2026 at 07:05 PM
    shambala93 le pire c'est que les moddeurs arrive a le faire tourner sur les rtx 4000, ça souffre mais ça marche
    malroth posted the 09/04/2026 at 07:11 PM
    shambala93 ils ont réagit officiellement aujourdhui et t'as une trés bonne nouvelle

    Ils ont dis que cet automne ils vont optimiser le dlss 5 pour la serie 5000 et ensuite ils le feront pour les 4000 (donc debut 2027 j'imagine)
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 07:11 PM
    jf17
    Je vais garder ma CG encore 2/3 ans je pense. On verra bien ce que ça donne quand la technologie sera mûre.
    heracles posted the 09/04/2026 at 07:34 PM
    Ah ouais Mais il faut une puissance de dingue pour que ça tourne correctement c'est le gros point noir du DLSS5...
    shining posted the 09/04/2026 at 07:40 PM
    shambala93 avec cette vidéo sa prend 5 sec sa patch ton jeux ta rien a faire je l'utilise pour mes jeux dlss 5 et ces compatible avec ta carte : https://www.youtube.com/watch?v=DFTunATHS1o&t=4s
    shining posted the 09/04/2026 at 07:44 PM
    51love Ta aussi onimusha ou sa déchire avec : https://www.youtube.com/watch?v=tPq9e0I54W0
    wickette posted the 09/04/2026 at 07:52 PM
    shambala93
    Même sur RTX 5000 le framerate pue bien comme il faut, tu vas attendre longtemps avant que la techno soit vraiment optimale c'est encore pire sur RTX 40 pour l'instant


    C'est un processus qui s'ajoute après que ton image ait été généré par ton GPU, ça va toujours tanker les performances, va falloir beaucoup de taffe pour optimiser surtout sur les GPU RTX 4000

    Le jeu est déjà très beau je trouve, je vais attendre tranquillement que les ingénieurs et artistes bossent sur le neural rendering, actuellement la dll injecté je trouve ça sert à rien vu le manque d'optimisation et de supervision artistique
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 08:00 PM
    Le rendu est dingue, chapeau
    ravyxxs posted the 09/04/2026 at 08:03 PM
    jenicris les jeux types manga, avec des yeux globuleux même pour FF7 REMAKE, ça fonctionne très mal, après ce n'est pas sorti officiellement donc on peut pas s'arrêter sur ça,car c'est les devs même qui changeront le tout eux mêmes.
    51love posted the 09/04/2026 at 08:04 PM
    heracles wickette en terme d'optimisation Nvidia dit avoir amélioré les perf par un ratio x5 en 5 mois, entre mars et août, où il fallait 2 5090 pour faire tourner le bousin

    Et ils prévoient de passer a un ratio x7 d'ici octobre.. vu les gros gains de performances en quelques mois, c'est clair qu'ils ont encore bcp à faire.

    On commence doucement à avoir une techno viable sur les plus gros GPU.

    https://www.hardwarecooking.fr/dlss-5-nvidia-multiplie-les-performances-par-cinq-depuis-mars/
    shining posted the 09/04/2026 at 08:06 PM
    wickette Ta du frame gen tu active le x2 sa suffit même sur 4070 ta des vidéo avec le injecter ta zéro soucis, ces juste que tu vois que les gens l'utilise pas vraiment , mais sa marche sans soucis .
    apollokami posted the 09/04/2026 at 08:08 PM
    heracles C'est pas tellement la puissance brute qu'il faut mais une augmentation des perfs des tensor et RT cores dédiés à l'IA. C'est justement sur ça qu'il y aura une avancée importante sur les RTX 60xx par rapport aux 50xx.
    apejy posted the 09/04/2026 at 08:14 PM
    Je me demande ce que va donner les performances de FH6 DLSS 5 sur ma 5080... j'attends qu'il fasse un peu plus frais pour me lancer histoire que mon PC ne se transforme pas en four.
    idd posted the 09/04/2026 at 08:19 PM
    en effet on se rapproche des pubs à la tv niveau rendu
    guyllan posted the 09/04/2026 at 08:21 PM
    ravyxxs En fait, j’ai revu mon jugement sur l’utilité du DLSS 5 dans FF7 Remake, car j’ai vu passer plusieurs captures où le rendu était vraiment excellent. Avec les bons réglages, certains arrivent même à donner au jeu une véritable esthétique de film d'animation durant les phases de gameplay.
    heracles posted the 09/04/2026 at 08:36 PM
    apollokami 51love Ah ok ! J'ai vraiment peur du prix des futures RTX 6000 vu le prix des autres composants comme la RAM à elle seule
    zboubi480 posted the 09/04/2026 at 09:02 PM
    Forza Horizon 6 Vanilla est déjà incroyable....
    51love posted the 09/04/2026 at 09:39 PM
    guyllan des jeux comme les FF7 modernes demanderont plus d'effort pour obtenir un resultat satisfaisant qu'un jeu de course où il le sera dans 90% des cas peu importe les reglages

    mais effectivement, sur FF7, au dela des trucs ignobles qu'on voit sur internet, il y a moyen de proposer un rendu tout a fait interessant (pas difficile pour les decors) meme sur les visages, et je pense que SE va nous le prouver rapidement lui meme, au moins sur la partie 3.

    ca demandera juste un peu plus de savoir faire pour configurer le modele ou meme en proposer un maison, ce qui arrivera a n'en pas douter dans un futur assez proche.

    zboubi480 le jeu est magnifique en Vanilla, mais les zones urbaines sont en deça, et ce que je dis ici, c'est que justement le DLSS5 permet de masquer avec brio les aspects les moins reussis dans le jeu de base et embellir le tout, meme là ou c'était déjà assez ouf.
    sino posted the 09/04/2026 at 10:33 PM
    La 1ère image avec la R32, c'est terrifiant la différence.
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