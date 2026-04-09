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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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aeris201
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aeris201 > blog
[State of Play] un nombre massif de dislike et commentaires negatif
Ce fut le premier State of Play qui a eu lieu apres l'annonce fracassante de Sony le 7 juillet 2026 concernant l'arret du suppport physique pour Playstation, et sans surprise il y a eu un déchainement de mécontentement des internautes sur la video Youtube de l'event.

Comment Playstation réussira t'il a se sortir de ce bad buzz ? Combien de temps va t-il durer ?

https://www.youtube.com/watch?v=KpXesINIQc4
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    icebergbrulant, walterwhite, kisukesan
    posted the 09/04/2026 at 06:38 PM by aeris201
    comments (85)
    icebergbrulant posted the 09/04/2026 at 06:43 PM
    Ça durera même après 2028, je vous le garantie et ce sera bien fait !
    Il fallait garder le physique au moins jusqu'à la fin de la PS5 mais Sony est trop bête

    Si Sony avait attendu la PS6 pour annoncer la fin du physique, ça aurait gueulé mais moins qu’aujourd'hui

    Hâte de voir la PS6 se transformer en WiiU !
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 06:43 PM
    Qu’ils n’achètent pas et basta.
    zekk posted the 09/04/2026 at 06:46 PM
    shambala93
    masharu posted the 09/04/2026 at 06:47 PM
    shambala93
    guiguif posted the 09/04/2026 at 06:50 PM
    Qu'ils continuent à les pourrir
    ratchet posted the 09/04/2026 at 06:51 PM
    Spoil: Sony s’en fout et la future PS6 va quand même se vendre par palette.

    De rien
    masharu posted the 09/04/2026 at 06:55 PM
    ratchet Spoiler : Non et c'est plus compliqué que "on s'en fout".
    keiku posted the 09/04/2026 at 06:56 PM
    ratchet tu rêves.... mais c'est ton droit
    ratchet posted the 09/04/2026 at 06:57 PM
    keiku. 2028 = GTA next gen édition. En bundle pré-installer et hop.
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 06:58 PM
    ratchet
    C’est parce qu’ils savent qu’ils continueront à acheter. Et on peut comprendre ce sentiment déplaisant.
    keiku posted the 09/04/2026 at 07:00 PM
    ratchet on va déja voir combien il fera sur cette gen avant de parler de la suivante, car pas sur que les gens soit près a payer 1000 euro pour gagner une surcouche ia sur leur jeu
    jenicris posted the 09/04/2026 at 07:03 PM
    shambala93
    masharu posted the 09/04/2026 at 07:05 PM
    shambala93 Les premiers acheteurs c'est vous . Vous etes à critiquer des dislikes hein haha.
    kikoo31 posted the 09/04/2026 at 07:05 PM
    Ils s'en battent les coucouiles
    Je pense qu'ils l'ont prise en compte durant leur décision

    En tout cas,vivement 2028
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 07:10 PM
    masharu
    Je ne sais pas pourquoi tu me vouvoie, je joue sur PC.
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 07:11 PM
    Tant mieux et faut continuer.

    Leur image de marque est complètement pourrie, c’est le but
    malroth posted the 09/04/2026 at 07:13 PM
    Bien fait pour eux

    J'ai aucune pitié pour eux
    khazawi posted the 09/04/2026 at 07:16 PM
    Y a le monde des réseaux sociaux et il y a la réalité.
    GTA 6 et les PS5 se vendent.
    suzukube posted the 09/04/2026 at 07:22 PM
    des commentaires négatifs sur le sop, mais ultra positif sur gta code in a box
    losz posted the 09/04/2026 at 07:24 PM
    Normal, même en mettant de côté l'aspect jeux physiques, c'était juste de la grosse merde.
    olex posted the 09/04/2026 at 07:30 PM
    Ça continuera même s'ils retournent leur veste.
    newtechnix posted the 09/04/2026 at 07:30 PM
    ratchet à plus 1000 euros la Ps6... il est frt possible que laPs5 bats un record de longévité
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 07:32 PM
    olex Je confirme, le mal est fait et c’est irréversible. Jamais une marque n’a autant dégoutée et donnée envie de gerber.
    asmo889 posted the 09/04/2026 at 07:37 PM
    Donc tu déteste ils Sony que nestle Microsoft ou encore Shein eh bah
    keiku posted the 09/04/2026 at 07:39 PM
    masharu j'ai l'impression que tous ceux qui défende la ps5 et sony joue sur pc et n'ont pas la console

    c'est le 2 eme qui sort qu'il joue sur pc alors qu'ils défendent dur comme fer la console
    heracles posted the 09/04/2026 at 07:39 PM
    ratchet Heureusement pour Sony qu'on vit dans Idiocratie. Les jeunes (qui sont les plus malléables et conformistes selon moi) seront ravis d'acheter des jeux 70-80 euros sans jamais avoir la possibilité de revendre leur licence. Et tout ça avec des prix dynamiques par rapport à leur historique de jeu d'achat.
    zekk posted the 09/04/2026 at 07:40 PM
    shambala93 tout est dit, je suis sur que ca va être le premier à sauter sur la ps5 avec son arrogance à deux balles
    wickette posted the 09/04/2026 at 07:44 PM
    Je n'ai jamais preté attention à l'effet de foule

    Hogwart's legacy est, après tout, un énorme échec commercial non ? lol..

    j'ai mon avis (négatif) sur sony en ce moment, c'est pas des commentaires qui vont le changer et je ne vais surtout pas avoir les studios en collateral: GoW laufey et Intergalactic c'est day one perso, la passion et l'art ça se récompense
    keiku posted the 09/04/2026 at 07:46 PM
    heracles en vrai même pas, les jeunes ils en ont plus rien a foutre des console... sur ps5 c'est seulement 11% de joueurs au usa (32% pour la switch et 29% pour la ps4 ) , les jeunes ils en ont plus rien a foutre des console...

    les seul qui sont encore sur les console hors nintendo c'est les 35-40 ans
    masharu posted the 09/04/2026 at 07:46 PM
    C'est marrant de voir des mecs que tu connais dire que tu vas acheter cette PS6 alors que tu sais pertinent que t'es pas débile pour l'acheter . Si on me disait pour Nintendo vu que je suis un pro-N, je comprendrais, mais des barres vraiment .

    keiku Et de pas savoir que dire "vous" c'est parce ça ne s'adresse pas qu'à lui, c'est cocasse haha.
    keiku posted the 09/04/2026 at 07:49 PM
    masharu il a cru que tu lui donnais de l'importance
    zekk posted the 09/04/2026 at 07:51 PM
    wickette
    suzukube posted the 09/04/2026 at 07:57 PM
    heracles les jeunes comme moi, on s'en fout, on joue à Fortnite et Roblox et ça coute 0€/mois et on peut télécharger le jeu 15 fois si ça nous chante, gratos
    heracles posted the 09/04/2026 at 07:57 PM
    keiku Ah oui c'est vrai ils sont sur Roblox et Fortnite sur mobile Quelle tristesse
    apollokami posted the 09/04/2026 at 07:57 PM
    Comment vous faites pour afficher les dislikes sur YT? De mon côté il n'y a que les likes, impossible de voir le chiffre des dislikes.
    keiku posted the 09/04/2026 at 07:59 PM
    heracles 17% sur la VR quand même, il y a de l'espoir pour le futur donc
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 08:05 PM
    D’ailleurs ses SOP ont bidés par rapport aux 2 autres plus tôt cette année
    apejy posted the 09/04/2026 at 08:06 PM
    keiku je joue sur PC et je chie sur le move de Sony, le physique a du bon dans ce milieu (le vrai physique, pas les jeux à la FF7 Revelation / AC Black Flag Async).
    khazawi posted the 09/04/2026 at 08:09 PM
    keiku VR = Démat = pourri. Accessoirement d'être un gadget
    apejy posted the 09/04/2026 at 08:10 PM
    apollokami grâce à l'extension Return Youtube Dislike
    zoske posted the 09/04/2026 at 08:11 PM
    Ce qui est sûr c'est que Sony n'a pas choisi de faire leur annonce d'arrêter le physique 2 ans à l'avance au hasard!

    ça laissera le temps aux personnes qui ne sont pas comptant de faire du bruit assez longtemps avant que 2028 arrive
    apollokami posted the 09/04/2026 at 08:15 PM
    apejy Merci
    taiko posted the 09/04/2026 at 08:15 PM
    suzukube on vous explique pourquoi mais vous n'êtes pas capable de comprendre et vous vous répétez en boucle. Donc reste dans ton délire, on ne va plus se fatiguer.
    masharu posted the 09/04/2026 at 08:17 PM
    wickette Hogwart's Legacy en même temps tu veux vraiment qu'on parle de la mouvance DEI (c'est eux le boycotte pour rappelle) qui s'est cru supérieure sur une des plus grosses licences commerciales ? Si J. K. Rowling était une persona non gratta ça se saurait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait ...

    Personne de sensé n'est dupe : GTAVI et la PS6 se vendront en masse, tout comme comme Pokémon se vend et ça ne vous as pas empêché pas d'être plus ou moins sincèrement critique sur le sujet . Moi aussi je suis critique de Pokémon au passage, et j'ai acheté 2 jeux depuis 2019.

    Bref hypocrisie à part, si des dislikes vous gêne foncer sur Google tout simplement, mais certains ici devraient arrêtez avec la morale a deux balles. Ce n'est pas comme si chaque vidéo PlayStation depuis le 1er juillet n'est pas masse dislike haha (c'est une non-news au final).
    keiku posted the 09/04/2026 at 08:19 PM
    khazawi yep un peu comme tes com
    keiku posted the 09/04/2026 at 08:22 PM
    apejy ah bein c'est très bien, moi j'ai l'ai 2 et je chie sur sony aussi, mais je remarquais surtout que beaucoup qui défende sony n'ont pas la console... qu'on crache dessus parce qu'ils font de la merde ca peut ce comprendre mais qu'on les défendent alors qu'on ne les suis pas ca c'est totalement incompréhensible pour moi...
    dooku posted the 09/04/2026 at 08:31 PM
    Hey bien fait en tout cas ils ont perdu un bon client
    khazawi posted the 09/04/2026 at 08:33 PM
    keiku GtA6 est bien un succès. Tu es le seul qui se ridiculise ici en disant que non.
    Le VR, c'est du démat sinon. Donc a la poubelle. Quoi que c'est déjà le cas malgré "200M de gens"
    keiku posted the 09/04/2026 at 08:34 PM
    khazawi il est pas encore sortit, encore une foi tu vis dans tes fantasme...
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 08:36 PM
    keiku Beaucoup de fanboy qui feindent le détachement vis-à-vis de SONY mais au fond ça les fait grave chier de voir leur marque être au fond du trou depuis le 1er juillet.
    churos45 posted the 09/04/2026 at 08:39 PM
    bah laissez les gens montrer leur mécontentement, ça changera rien à vos vies
    keiku posted the 09/04/2026 at 08:43 PM
    walterwhite je sais bien, mais un fanboy est ce qu'il est ils n'ont aucun recul, mais ils sont les même peu importe la console...

    Et puis on va être franc les soucis de sont de sony ne date pas du premier juillet c'est depuis 2018 que ca s'accumule et en vrai les premier soucis de sony sont arriver avec yoshida, la fin du physique ca a juste été la goute d'eau qui a fait débordé le vase...

    au début on laissait passer, on pensait que ca irait mieux, mais en vrai c'est la pire chose a faire, au premier débordement il faut frapper fort et pas les laisser s'accumuler...

    ca a gueuler avec la ps3 puis ca c'est calmer, mais en vrai quand il ont annoncer le net payant avec la 4 ca aurait déja du faire scandale bien plus fort (bon je jouais pas en ligne donc je m'en foutait) mais ca démontrait déja une très mauvaise orientation
    wickette posted the 09/04/2026 at 08:48 PM
    masharu
    Les deux côtés t'as des dégénérés, entre demander à boycott un jeu parce que t'as un protagoniste femme ou l'autre qui demande à bannir parce que X est derrière le jeu/franchise/motion capture/voice acting, franchement c'est pareil, leur avis je m'en tamponne ils doivent sortir un peu.
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 08:49 PM
    keiku Ils ont eu le totem d’immunité grâce à la combinaison : Microsoft fait de la daube + exclu de qualité + communication proche des joueurs.

    On a trop été gentil et docile avec eux, aujourd’hui c’est le retour du bâton et ce n’est que le début
    khazawi posted the 09/04/2026 at 08:52 PM
    keiku trailer de GTA 6 du 28/8/26 : 23M de vue, 1,5M de likes, 31 000 dislikes (98% positifs), 115 000 commentaires
    Les PS5 pro sont en rupture de stock.

    Ils sont où les gens qui boycottent ceux qui ne veulent pas du physique ?
    masharu posted the 09/04/2026 at 08:53 PM
    wickette Il n'y a pas que des dégénérés extrémistes, il y a aussi de bonnes critiques . C'est ça le problème, elles sont complètement effacées.
    keiku posted the 09/04/2026 at 08:53 PM
    walterwhite je pense aussi qu'ils vont le sentir passer, surtout que ce n'est pas la première foi qu'ils se foutent des joueurs

    khazawi mec, je m'en fou de ton avis, va chercher des amis ailleurs...
    keiku posted the 09/04/2026 at 08:54 PM
    khazawi 23M de vue, 1,5M de likes

    Ils sont où les gens qui boycottent ceux qui ne veulent pas du physique ?

    tu fais des math ? 23 - 1.5 , tu as ta réponse
    khazawi posted the 09/04/2026 at 08:57 PM
    keiku mdr la mauvaise foi personnifiée
    Tu as juste les boules de voir que les gens sont enthousiastes et prêts à payer pour jouer à GTA 6.
    Pas mal de gens se foutent régulièrement de toi et je les comprends au fil du temps.

    GTA6 est déjà un succès avant même sa sortie, malgré la fin du physique.

    Donc ceux sont les anti qui sont minoritaires en fin de compte.
    suzukube posted the 09/04/2026 at 09:18 PM
    Y'a Sonic sur Roblox comme ça pas besoin de le racheter à 49 €
    suzukube posted the 09/04/2026 at 09:20 PM
    khazawi bah oui GTA 6 est et sera un succès, qui dit le contraire ? J'ai même pas trouvé un seul commentaire qui se plaint du code in a box sous le trailer extended :/
    khazawi posted the 09/04/2026 at 09:26 PM
    suzukube
    Y en a un seul qui remet en cause cela

    https://www.gamekyo.com/blog_article487680.html
    khazawi posted the 09/04/2026 at 09:56 PM
    keiku moins de 400 000 signatures sur la pétition anti Sony au passage
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 10:05 PM
    khazawi Se référer aux nombres de signataires d’une pétition

    Je suis contre leur décision et je n’ai rien signé. 400k ça parait peu, la fronde aurait dû s’essouffler depuis le temps, et pourtant…
    khazawi posted the 09/04/2026 at 10:16 PM
    walterwhite GTA6. Pas de disque et c'est un carton avant sa sortie.
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:16 PM
    zekk c’est précisément pour ça qu’ils sont en souffrance !

    Ils ont la sensation d’avoir une épée de Damoclès sur la tête.
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:19 PM
    khazawi
    Quand on voit les ventes de ps5 après l’annonce de la fin du physique, malgré l’été, c’est un carton et surtout en Europe
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 10:23 PM
    khazawi Tu compares GTA VI et la stratégie de SONY ?

    R* peut tout se permettre, SONY veut tout se permettre.
    masharu posted the 09/04/2026 at 10:27 PM
    shambala93 Vous avez les MP pour parler entre vous deux .
    khazawi posted the 09/04/2026 at 10:28 PM
    walterwhite il est où le boycott ? Sur Amazon FR par ex, y a rien qui indique cela.
    Si soi disant la fin des disques gênent unz soi disante majorité, GTA6 en prendrait pour son grade car son vecteur principal reste la PlayStation !

    Amazon FR en ce moment
    1 FF7 Revelation Deluxe PS5
    2 Wolverine PS5
    3 The Blood of Dawnwalker PS5
    4 Carte Cadeau 10e PSN
    5 Dualsense
    6 PS5 Pro
    7 Manette Xbox Series/One/PC
    ...
    12 Onimusha PS5
    32 The Blood of Dawnwalker Xbox Series
    ...
    90 FF Revelation Deluxe Xbox Series
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:30 PM
    masharu
    Non, je suis pour l’inclusion
    khazawi posted the 09/04/2026 at 10:31 PM
    shambala93 moins de 400 000 signatures dans le monde, y a mieux niveau engagement lol.
    Le black-out de fin août, ça a donné quoi ?

    C'est un peu les gilets jaunes du JV. Pas mal de bruits mais rien dans les résultats
    masharu posted the 09/04/2026 at 10:32 PM
    shambala93 Faut changer de tournure de phrase et parler à tout le monde alors .
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:32 PM
    khazawi
    Y’a eu plus de signatures pour un retour de Destiny, c’est dire !
    khazawi posted the 09/04/2026 at 10:39 PM
    shambala93 eh ben, Destiny
    Je suis un anti démat perso. J'aurai bien aimé que les annonces sur GTA 6 soient un flop mais ce n'est pas absolument pas le cas. PlayStation se prend un shotstorm sur les réseaux mais au final, ça ne reste qu'une minorité.
    J'ai fini par admettre que le physique n'est plus indispensable fondamentalement.
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 10:40 PM
    khazawi Le badbuzz leur causera du tort. Pas forcément demain ni au point de faire chuter les ventes de PS5, mais en termes d’image, de confiance et de perception de la stratégie. Les conséquences, elles, se mesureront sur la durée.

    On en reparlera dans quelques mois
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:42 PM
    khazawi
    Je m’en fou perso, si le physique continue, bien sûr c’est positif. Mais je m’en fou, j’ai plus envie de stocker du plastique.

    En revanche soit PlayStation et plus globalement, l’industrie se trompe, soit les consommateurs font le choix du demat et dont acte.

    Mais chialer comme un gosse sur les réseaux en boucle, c’est ridicule.
    masharu posted the 09/04/2026 at 10:51 PM
    shambala93 Croire que ça ne fait que chialer c'est une belle annerie aussi haha. Je repense à l'émulation, sans cette politique de Sony il n'y aurai pu eu si vite plusieurs emulateur PS5 en developpement.
    khazawi posted the 09/04/2026 at 10:55 PM
    walterwhite ça fait des années que PlayStation se mange du bad buzz. Y en a au moins un chaque année depuis 2020 : hausse des prix des jeux, des consoles, des abonnements, la chialeriede Jim Rayan entre 2022 et 2023 du rachat d'ABK, la PS5 Pro...
    GTA6 va bien se vendre sur PS5. Après, est ce que ce sera au même niveau que GTA 5, nul ne le sait. Mais GTA6 n'a pas flopée en terme d'annonce et de pré-commandes (même si c'est débile avec le démat)

    shambala93 Oui. L'exemple le plus frappant est Conkerax lol. Ils ne représentent pas grand chose au final.
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 10:55 PM
    masharu
    Très bien !
    Et bien évidemment que tu n’es pas bien depuis l’annonce. Toutes tes interventions en sont la preuve. Je te comprends !
    walterwhite posted the 09/04/2026 at 11:01 PM
    khazawi Aucun de ces badbuzz n’a d’équivalent à l’arrêt du physique. Soit tu fais le exprès soit t’es pas très futé.

    GTA VI, encore une fois c’est pas la norme, c’est le jeu qui va faire perdre 1 milliard de dollars aux USA à sa sortie avec les congés demandés.

    Rassure toi comme tu veux, en allant sur les tops amazon, GTA VI et les différentes casseroles que traînent SONY.

    Rien n’est équivalent à leur annonce de l’arrêt du physique, rien.

    Microsoft avait tapé un record de ventes de sa Xbox One en 2013 malgré le badbuzz lié à l’annonce de la console, on connaît tous la suite.
    masharu posted the 09/04/2026 at 11:25 PM
    shambala93 Tu pourrais une enième fois le dire pour n'importe quel sujet . Depuis 2019 avec Epée/Bouclier je sais très que j'ai affaire à des murs laxistes qui disent amen à n'importe quoi, olala qu'est que je ne vais pas bien ...
    khazawi posted the 09/04/2026 at 11:38 PM
    walterwhite partout depuis des années, les rayons jeux vidéos se réduisent, des enseignes et des boutiques ferment.

    Sony existe encore sur le marché grave au démat : Fortnite, CoD, GTA, EA FC... juste les microtransactions de ces jeux rapportent en un an plus que la majorité des AAA PS Studios. Ça fait déjà un bail que le physique est devenu une variable d'ajustement.
    marchand2sable posted the 09/04/2026 at 11:53 PM
    Bien fait et ça sera comme ça a chaque SOP.
    walterwhite posted the 09/05/2026 at 12:32 AM
    khazawi Parceque les joueurs achètent sur le net, achètent d’occasions…pas eu besoin de voir le démat’ majoritaire pour voir des boutiques fermer.

    Tu minimises tellement l’attachement du physique, comme SONY…pour ça que leur chute n’en sera que plus belle.
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