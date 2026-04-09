Ce fut le premier State of Play qui a eu lieu apres l'annonce fracassante de Sony le 7 juillet 2026 concernant l'arret du suppport physique pour Playstation, et sans surprise il y a eu un déchainement de mécontentement des internautes sur la video Youtube de l'event.
Comment Playstation réussira t'il a se sortir de ce bad buzz ? Combien de temps va t-il durer ?
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posted the 09/04/2026 at 06:38 PM by aeris201
Il fallait garder le physique au moins jusqu'à la fin de la PS5 mais Sony est trop bête
Si Sony avait attendu la PS6 pour annoncer la fin du physique, ça aurait gueulé mais moins qu’aujourd'hui
Hâte de voir la PS6 se transformer en WiiU !
De rien
C’est parce qu’ils savent qu’ils continueront à acheter. Et on peut comprendre ce sentiment déplaisant.
Je pense qu'ils l'ont prise en compte durant leur décision
En tout cas,vivement 2028
Je ne sais pas pourquoi tu me vouvoie, je joue sur PC.
Leur image de marque est complètement pourrie, c’est le but
J'ai aucune pitié pour eux
GTA 6 et les PS5 se vendent.
c'est le 2 eme qui sort qu'il joue sur pc alors qu'ils défendent dur comme fer la console
Hogwart's legacy est, après tout, un énorme échec commercial non ? lol..
j'ai mon avis (négatif) sur sony en ce moment, c'est pas des commentaires qui vont le changer et je ne vais surtout pas avoir les studios en collateral: GoW laufey et Intergalactic c'est day one perso, la passion et l'art ça se récompense
les seul qui sont encore sur les console hors nintendo c'est les 35-40 ans
keiku Et de pas savoir que dire "vous" c'est parce ça ne s'adresse pas qu'à lui, c'est cocasse haha.
ça laissera le temps aux personnes qui ne sont pas comptant de faire du bruit assez longtemps avant que 2028 arrive
Personne de sensé n'est dupe : GTAVI et la PS6 se vendront en masse, tout comme comme Pokémon se vend et ça ne vous as pas empêché pas d'être plus ou moins sincèrement critique sur le sujet . Moi aussi je suis critique de Pokémon au passage, et j'ai acheté 2 jeux depuis 2019.
Bref hypocrisie à part, si des dislikes vous gêne foncer sur Google tout simplement, mais certains ici devraient arrêtez avec la morale a deux balles. Ce n'est pas comme si chaque vidéo PlayStation depuis le 1er juillet n'est pas masse dislike haha (c'est une non-news au final).
Le VR, c'est du démat sinon. Donc a la poubelle. Quoi que c'est déjà le cas malgré "200M de gens"
Et puis on va être franc les soucis de sont de sony ne date pas du premier juillet c'est depuis 2018 que ca s'accumule et en vrai les premier soucis de sony sont arriver avec yoshida, la fin du physique ca a juste été la goute d'eau qui a fait débordé le vase...
au début on laissait passer, on pensait que ca irait mieux, mais en vrai c'est la pire chose a faire, au premier débordement il faut frapper fort et pas les laisser s'accumuler...
ca a gueuler avec la ps3 puis ca c'est calmer, mais en vrai quand il ont annoncer le net payant avec la 4 ca aurait déja du faire scandale bien plus fort (bon je jouais pas en ligne donc je m'en foutait) mais ca démontrait déja une très mauvaise orientation
Les deux côtés t'as des dégénérés, entre demander à boycott un jeu parce que t'as un protagoniste femme ou l'autre qui demande à bannir parce que X est derrière le jeu/franchise/motion capture/voice acting, franchement c'est pareil, leur avis je m'en tamponne ils doivent sortir un peu.
On a trop été gentil et docile avec eux, aujourd’hui c’est le retour du bâton et ce n’est que le début
Les PS5 pro sont en rupture de stock.
Ils sont où les gens qui boycottent ceux qui ne veulent pas du physique ?
khazawi mec, je m'en fou de ton avis, va chercher des amis ailleurs...
Ils sont où les gens qui boycottent ceux qui ne veulent pas du physique ?
tu fais des math ? 23 - 1.5 , tu as ta réponse
Tu as juste les boules de voir que les gens sont enthousiastes et prêts à payer pour jouer à GTA 6.
Pas mal de gens se foutent régulièrement de toi et je les comprends au fil du temps.
GTA6 est déjà un succès avant même sa sortie, malgré la fin du physique.
Donc ceux sont les anti qui sont minoritaires en fin de compte.
Y en a un seul qui remet en cause cela
https://www.gamekyo.com/blog_article487680.html
Je suis contre leur décision et je n’ai rien signé. 400k ça parait peu, la fronde aurait dû s’essouffler depuis le temps, et pourtant…
Ils ont la sensation d’avoir une épée de Damoclès sur la tête.
Quand on voit les ventes de ps5 après l’annonce de la fin du physique, malgré l’été, c’est un carton et surtout en Europe
R* peut tout se permettre, SONY veut tout se permettre.
Si soi disant la fin des disques gênent unz soi disante majorité, GTA6 en prendrait pour son grade car son vecteur principal reste la PlayStation !
Amazon FR en ce moment
1 FF7 Revelation Deluxe PS5
2 Wolverine PS5
3 The Blood of Dawnwalker PS5
4 Carte Cadeau 10e PSN
5 Dualsense
6 PS5 Pro
7 Manette Xbox Series/One/PC
...
12 Onimusha PS5
32 The Blood of Dawnwalker Xbox Series
...
90 FF Revelation Deluxe Xbox Series
Non, je suis pour l’inclusion
Le black-out de fin août, ça a donné quoi ?
C'est un peu les gilets jaunes du JV. Pas mal de bruits mais rien dans les résultats
Y’a eu plus de signatures pour un retour de Destiny, c’est dire !
Je suis un anti démat perso. J'aurai bien aimé que les annonces sur GTA 6 soient un flop mais ce n'est pas absolument pas le cas. PlayStation se prend un shotstorm sur les réseaux mais au final, ça ne reste qu'une minorité.
J'ai fini par admettre que le physique n'est plus indispensable fondamentalement.
On en reparlera dans quelques mois
Je m’en fou perso, si le physique continue, bien sûr c’est positif. Mais je m’en fou, j’ai plus envie de stocker du plastique.
En revanche soit PlayStation et plus globalement, l’industrie se trompe, soit les consommateurs font le choix du demat et dont acte.
Mais chialer comme un gosse sur les réseaux en boucle, c’est ridicule.
GTA6 va bien se vendre sur PS5. Après, est ce que ce sera au même niveau que GTA 5, nul ne le sait. Mais GTA6 n'a pas flopée en terme d'annonce et de pré-commandes (même si c'est débile avec le démat)
shambala93 Oui. L'exemple le plus frappant est Conkerax lol. Ils ne représentent pas grand chose au final.
Très bien !
Et bien évidemment que tu n’es pas bien depuis l’annonce. Toutes tes interventions en sont la preuve. Je te comprends !
GTA VI, encore une fois c’est pas la norme, c’est le jeu qui va faire perdre 1 milliard de dollars aux USA à sa sortie avec les congés demandés.
Rassure toi comme tu veux, en allant sur les tops amazon, GTA VI et les différentes casseroles que traînent SONY.
Rien n’est équivalent à leur annonce de l’arrêt du physique, rien.
Microsoft avait tapé un record de ventes de sa Xbox One en 2013 malgré le badbuzz lié à l’annonce de la console, on connaît tous la suite.
Sony existe encore sur le marché grave au démat : Fortnite, CoD, GTA, EA FC... juste les microtransactions de ces jeux rapportent en un an plus que la majorité des AAA PS Studios. Ça fait déjà un bail que le physique est devenu une variable d'ajustement.
Tu minimises tellement l’attachement du physique, comme SONY…pour ça que leur chute n’en sera que plus belle.