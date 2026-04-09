Ce fut le premier State of Play qui a eu lieu apres l'annonce fracassante de Sony le 7 juillet 2026 concernant l'arret du suppport physique pour Playstation, et sans surprise il y a eu un déchainement de mécontentement des internautes sur la video Youtube de l'event.Comment Playstation réussira t'il a se sortir de ce bad buzz ? Combien de temps va t-il durer ?