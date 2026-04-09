Hideki Kamiya affirme vouloir toujours réaliser Scalebound :
« C’est l’occasion pour moi de dire à nouveau : s’ils veulent le faire, concrétisons le projet ! Koyama est partant lui aussi. Si vous pouviez inclure des images [de Scalebound] dans votre article sur Asha, ce serait utile.
... Bien sûr, il est très regrettable que le projet n’ait finalement jamais vu le jour ; c’est quelque chose que je souhaite toujours ardemment mener à bien si cela s’avère possible, et je suis tout à fait sérieux en disant cela.
Je veux dire, nous ne sommes peut-être pas en mesure de le faire à l’instant T, mais je crois fermement que si l’on désire quelque chose assez fort, on finit par trouver le moyen de le réaliser. C’est le cas pour Okami en ce moment : même après toutes ces années, l’opportunité s’est présentée à nouveau, et j’espère qu’il en sera de même pour Scalebound à l’avenir. »
Source : https://www.videogameschronicle.com/features/interviews/hideki-kamiyas-clovers-on-the-end-of-discs-capcoms-trust-on-okami-2-and-scalebound-hopes/
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posted the 09/04/2026 at 05:25 PM by link49
par contre quid de Platinum Games dans l'histoire