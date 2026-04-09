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Scalebound
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name : Scalebound
platform : Xbox One
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[Hideki Kamiya] Si Asha Sharma et Xbox sont intéressés, il aimerait toujours réaliser Scalebound !


Hideki Kamiya affirme vouloir toujours réaliser Scalebound :

« C’est l’occasion pour moi de dire à nouveau : s’ils veulent le faire, concrétisons le projet ! Koyama est partant lui aussi. Si vous pouviez inclure des images [de Scalebound] dans votre article sur Asha, ce serait utile.

... Bien sûr, il est très regrettable que le projet n’ait finalement jamais vu le jour ; c’est quelque chose que je souhaite toujours ardemment mener à bien si cela s’avère possible, et je suis tout à fait sérieux en disant cela.

Je veux dire, nous ne sommes peut-être pas en mesure de le faire à l’instant T, mais je crois fermement que si l’on désire quelque chose assez fort, on finit par trouver le moyen de le réaliser. C’est le cas pour Okami en ce moment : même après toutes ces années, l’opportunité s’est présentée à nouveau, et j’espère qu’il en sera de même pour Scalebound à l’avenir. »

Source : https://www.videogameschronicle.com/features/interviews/hideki-kamiyas-clovers-on-the-end-of-discs-capcoms-trust-on-okami-2-and-scalebound-hopes/
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    aeris201
    posted the 09/04/2026 at 05:25 PM by link49
    comments (8)
    sussudio posted the 09/04/2026 at 05:27 PM
    L'enflure il ose
    shuntaro posted the 09/04/2026 at 05:32 PM
    Il n'avait pas sniffé le Budget ce vieux salaud ?
    bigb0ss posted the 09/04/2026 at 05:33 PM
    shuntaro exact
    stardustx posted the 09/04/2026 at 05:45 PM
    Je crois qu'il a pas trop compris le profil de Sharma, elle a vraiment pas pour objectif de jeter l'argent par les fenêtres
    newtechnix posted the 09/04/2026 at 05:45 PM


    par contre quid de Platinum Games dans l'histoire
    masharu posted the 09/04/2026 at 05:53 PM
    newtechnix C'est Microsoft qui possède la marque Scalebound donc ça pourrait être n'importe qui. Les japonais aiment collaborer avec les individus impliqué directement, donc si Nintendo devait commander un Astral Chain 2 par exemple, ça serait certainement Clovers et reprendrait Kamiya comme superviseur devant PlatinumGames.
    newtechnix posted the 09/04/2026 at 06:00 PM
    masharu je me mets dans la peau de Platinum qui voit Kamiya racoller...alors qu'apparemment c'était surtout lui qui était en bisbille avec Microsoft.
    khazawi posted the 09/04/2026 at 06:07 PM
    stardustx je pense qu'on ne verra plus les collab avec Atlus. Depuis des années, ils financent des jeux qui ne leur rapporte rien.
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