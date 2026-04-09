LA COLLECTION

Aujourd'hui je vous partage l'ouverture de ce colis sur le thème du jeu vidéo que j'ai gagné lors d'un concours.J'ai notamment eu le droit à un moment de doute intense lors de son ouverture mais je vous laisse découvrir tout cela.BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh