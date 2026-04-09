LA COLLECTION
Aujourd'hui je vous partage l'ouverture de ce colis sur le thème du jeu vidéo que j'ai gagné lors d'un concours.
J'ai notamment eu le droit à un moment de doute intense lors de son ouverture mais je vous laisse découvrir tout cela.
UNBOXING COLIS MYSTÈRE
BONUS
MON TOP 10 PS2
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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posted the 09/04/2026 at 12:49 PM by ozyxp
J’en peux plus de ces articles merdeux avec juste une vidéo YouTube et une vignette pour attirer les 6-12 ans ….
Désolé ma journée était longue et moyenne
Des types qui ne participent même pas à la vie du site. À dégager !
Mais apparemment certains aiment vu qu’il a un like. À moins que ça soit son double compte.
malleusmaleficarum voilà ! Avec une meilleure journée j’aurais dit la même chose