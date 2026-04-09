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J'ai reçu un mystèrieux colis...
LA COLLECTION
Aujourd'hui je vous partage l'ouverture de ce colis sur le thème du jeu vidéo que j'ai gagné lors d'un concours.

J'ai notamment eu le droit à un moment de doute intense lors de son ouverture mais je vous laisse découvrir tout cela.


UNBOXING COLIS MYSTÈRE





BONUS


MON TOP 10 PS2








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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    ghouledheleter
    posted the 09/04/2026 at 12:49 PM by ozyxp
    comments (5)
    rogeraf posted the 09/04/2026 at 12:53 PM
    Moi j'ai reçu MK8
    jowy14 posted the 09/04/2026 at 03:38 PM
    Osef !!
    J’en peux plus de ces articles merdeux avec juste une vidéo YouTube et une vignette pour attirer les 6-12 ans ….

    Désolé ma journée était longue et moyenne
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 04:07 PM
    jowy14
    Des types qui ne participent même pas à la vie du site. À dégager !
    malleusmaleficarum posted the 09/04/2026 at 04:09 PM
    jowy14 J'ai hésité à laisser le même commentaire, en plus poli car ma journée fut peut-être meilleure. Mais oui, c'est pas un espace d'auto pub mince !
    jowy14 posted the 09/04/2026 at 05:17 PM
    shambala93 complètement !
    Mais apparemment certains aiment vu qu’il a un like. À moins que ça soit son double compte.

    malleusmaleficarum voilà ! Avec une meilleure journée j’aurais dit la même chose
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