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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Rumeur] Zelda Ocarina of Time Remake : Une date et 4 produits Switch 2


Le détaillant suédois Retrospelbutiken liste le Remake de Zelda Ocarina of Time avec une date de sortie fixée au 12 novembre. Le listing du détaillant affirme que le jeu sortira le 12 novembre, qui tombe un jeudi, et Nintendo a tendance à sortir ses jeux les jeudis, donc cela pourrait avoir du sens.



Cdiscount semble avoir accidentellement divulgué plusieurs fiches produits liées à The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour Nintendo Switch 2. Les noms/SKUs divulgués incluent :

NINSW2ZELDAOOT — Console Nintendo Switch 2 • Édition Zelda : Ocarina of Time

NINSW2MANPROOOT — Manette Pro Nintendo Switch 2 • Édition Zelda : Ocarina of Time

NINNS2JOYCONOOT — Paire de Joy-Con Nintendo Switch 2 • Édition Zelda : Ocarina of Time

NINNS2ZELDAOOT — The Legend of Zelda : Ocarina of Time • Jeu Nintendo Switch 2

NINNS2ZELDAOOTEC — The Legend of Zelda : Ocarina of Time – Édition Collector

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1w70exw/swedish_retailer_retrospelbutiken_lists_zelda/
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    aeris201, lak3
    posted the 09/04/2026 at 12:35 PM by link49
    comments (13)
    linkstar posted the 09/04/2026 at 12:40 PM
    Ce ne sont que des placeholders, calmez-vous. C'est basé uniquement sur les rumeurs parues.
    tripy73 posted the 09/04/2026 at 12:44 PM
    Comme indiqué ici, il s'agit d'un listing public provenant de Cdiscount et il y a aussi GTA 6 dans plusieurs versions ce qui mets un gros doute sur la véracité de ces listes.

    Par contre côté info fiable on sait qu'il y aura une manette pro Zelda et une console collector, pour le reste (hors jeu) aucune confirmation de source notable donc prudence.
    giru posted the 09/04/2026 at 12:53 PM
    Ça fait déjà un petit temps que la date du 12 tourne. En tout cas c’est la date à laquelle j’ai déjà posé un congé
    rogeraf posted the 09/04/2026 at 12:55 PM
    J'en etais sur qu'ils allaient lacher le jeu quasiment en meme temps que GTA
    vyse posted the 09/04/2026 at 01:09 PM
    giru oui et les leaks sur les images officielles des accessoires ne laissent plus beaucoup de doutes quant à la date autour du mois de novembre
    legend83 posted the 09/04/2026 at 01:26 PM
    Il serait temps qu'il nous donne un trailer si le jeu sort littéralement dans 2 mois.
    kikoo31 posted the 09/04/2026 at 01:48 PM
    totalement débile si ça s'avère vrai

    même si pour moi OOt est plus puissant que GTA ,c'est pas le cas pour 90 % de gens

    Après,remarque :t'as pas GTA t'aura OOt comme lot de consolation
    thieum posted the 09/04/2026 at 02:38 PM
    Link49 Tu devrais mettre à jour ton article, il y a des fiches produits pour. quelque chose d'encore plus énorme : GTA 6 Switch 2.
    Grosse surprise du Nintendo Direct la semaine prochaine?
    pharrell posted the 09/04/2026 at 02:46 PM
    J'avais pas trop aimé le portage sur Nintendo 3DS... (jamais fait sur N64).

    Peut être que ce vrai remake me fera changé d'avis sur ce jeu. J'attends qu'ils balancent du gameplay.
    jeanouillz posted the 09/04/2026 at 02:48 PM
    rogeraf Il y aura la team jeux physique sur cartouche et la team full demat
    rogeraf posted the 09/04/2026 at 03:25 PM
    jeanouillz Vrai
    linkstar posted the 09/04/2026 at 04:08 PM
    thieum Cdiscount a communiqué sur les différents tweets : ce ne sont que des placeholders pour une hypothétique annonce. Pis bon, GTA VI sur Switch 2, faut pas rêver.
    link49 posted the 09/04/2026 at 05:28 PM
    thieum GTA6 sur Switch 2, ça serait parfait. Ca tourne dpuis un moment comme rumeur, on verra si ça se concrétise la semaine prochaine.
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