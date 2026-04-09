Le détaillant suédois Retrospelbutiken liste le Remake de Zelda Ocarina of Time avec une date de sortie fixée au 12 novembre. Le listing du détaillant affirme que le jeu sortira le 12 novembre, qui tombe un jeudi, et Nintendo a tendance à sortir ses jeux les jeudis, donc cela pourrait avoir du sens.
Cdiscount semble avoir accidentellement divulgué plusieurs fiches produits liées à The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour Nintendo Switch 2. Les noms/SKUs divulgués incluent :
NINSW2ZELDAOOT — Console Nintendo Switch 2 • Édition Zelda : Ocarina of Time
NINSW2MANPROOOT — Manette Pro Nintendo Switch 2 • Édition Zelda : Ocarina of Time
NINNS2JOYCONOOT — Paire de Joy-Con Nintendo Switch 2 • Édition Zelda : Ocarina of Time
NINNS2ZELDAOOT — The Legend of Zelda : Ocarina of Time • Jeu Nintendo Switch 2
NINNS2ZELDAOOTEC — The Legend of Zelda : Ocarina of Time – Édition Collector
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1w70exw/swedish_retailer_retrospelbutiken_lists_zelda/
tags :
posted the 09/04/2026 at 12:35 PM by link49
Par contre côté info fiable on sait qu'il y aura une manette pro Zelda et une console collector, pour le reste (hors jeu) aucune confirmation de source notable donc prudence.
même si pour moi OOt est plus puissant que GTA ,c'est pas le cas pour 90 % de gens
Après,remarque :t'as pas GTA t'aura OOt comme lot de consolation
Grosse surprise du Nintendo Direct la semaine prochaine?
Peut être que ce vrai remake me fera changé d'avis sur ce jeu. J'attends qu'ils balancent du gameplay.