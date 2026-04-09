- Avis rapide sans spoilers -

Onimusha: Way of the Sword propose un début d'aventure très prometteur, qui pose efficacement les bases de son gameplay et de son intrigue. Une intrigue qui, pour le moment, semble assez osef, mais qui devrait faire le travail pour maintenir le joueur jusqu'à la fin. Dommage cependant pour les combats, complètement gâchés par cette facilité enfantine et se manque de violence...



Les + :



* Miyamoto Musashi, la classe incarnée

* Système de combat 5 étoiles

* Mise en scène des cinématiques 5 étoiles

* Deux premiers boss complètement fous

* Rythme de jeu parfait, on ne s'ennuie jamais

* Scénario made in Capcom mais qui intrigue notamment sur deux personnages

* Enfin les voix japonaises sur un Onimusha. Au diable la langue de Shakespeare sur cette licence !



Les - :



* Pas top top graphiquement, le RE Engine peut mieux faire

* Une facilité et un assistanat qui gâchent tout

* Décapitations absentes et démembrements décevants

* Les armes Oni qui semblent ne pas être des armes, mais des pouvoirs à déclencher

Après trois heures de jeu hier soir, le constat est plutôt positif. Dans l'ensemble, je suis très conquis même par ce début d'aventure. Le prologue est particulièrement réussi, avec un enchaînement de scènes cinématiques et de phases de gameplay qui offrent un véritable spectacle au joueur.Ici, les personnages parlent davantage avec leurs sabres qu'avec leurs langues. On aurait aimé retrouver autant de scènes de combat aussi classes dans la mise en scène super plate deAutre élément qui frappe avant même de commencer à jouer, le charisme de. Il est tout simplement l'un des meilleurs Oni de la série rien qu'avec le peu que j'ai vu. Il transpire la classe, à voir s'il parviendra à détrôner mon Jubei Yagyu sur la longueur.Pour ce qui est du gameplay, c'est finalement assez proche de la démo. Tout repose sur les contres, qui infligent bien plus de dégâts que les coups classiques. Cela crée une certaine attente, avec de petites pauses avant de déclencher un véritable bain de sang, à la manière des films de samouraïs et des précédents épisodes de la série.Le gameplay est tout simplement magique et on prend un véritable plaisir à regarder tout ce que l'on déclenche à l'écran. Le spectacle atteint d'ailleurs son paroxysme lors des affrontements contre les deux premiers boss, que je ne citerai évidemment pas ici.Le second est particulièrement impressionnant, avec un décor qui explose de partout et des animations de contres complètement folles.J'apprécie également le type d'exploration proposé par le jeu. On dispose d'une sorte de mini-hub relativement ouvert avant de se téléporter dans des niveaux plus linéaires, avec pour objectif de vaincre le boss de la zone. C'est très classique, mais cela permet de conserver un excellent rythme et d'éviter de s'ennuyer, du moins durant ces trois premières heures.Concernant les défauts, le premier élément qui m'a agacé est le mode difficile, bloqué dès le départ. Malgré les plaintes concernantetnous force une nouvelle fois à terminer le jeu avant de pouvoir débloquer ce fichu mode difficile.Je ne suis mort que deux fois en trois heures de jeu, et ces deux morts sont directement liées au fait que je me prive volontairement de l'utilisation des soins contre les boss. Il n'y a pour l'instant aucun challenge donc.J'ai également vu beaucoup de critiques concernant les monstres qui semblent attendre une éternité avant d'attaquer. Pourtant, le problème n'est pas vraiment là. C'était déjà le cas depuis le premier épisode, ce qui a toujours participé à cette mise en scène très cinématographique, typique des films de samouraïs.Le véritable problème vient du fait que les ennemis n'infligent quasiment aucun dégât. Pire encore, après avoir encaissé deux coups consécutifs, une orbe jaune apparaît afin de pouvoir être aspirée avec le gantelet et ainsi annuler une partie des dégâts subis.J'ai rarement vu un tel niveau d'assistanat. Le joueur n'est finalement jamais puni, hormis lorsque les boss déclenchent leurs attaques bleues qu'il faut contrer très rapidement (oui bleu, parce que rouge, ça faisait probablement trop...).Autre élément qui me chagrine énormément et m'inquiète même au plus haut point, les armes. J'ai mis la main sur des lames doubles Oni et leur fonctionnement m'a immédiatement fait penser aux pouvoirs des nouveaux. J'active simplement l'attaque et hop, l'arme disparaît.J'espère sincèrement que toutes les armes Oni aperçues dans les différents trailers ne fonctionneront pas de cette manière. J'ai peur qu'elles soient finalement davantage considérées comme des pouvoirs que comme de véritables armes, avec l'impossibilité de déclencher librement des attaques avec ces dernières.En gros, on aurait une seule arme durant toute l'aventure, accompagnée de différents pouvoirs Oni. Vont-ils vraiment oser nous faire uneEn parlant de, je suis également très déçu par les démembrements dans le jeu, surtout après uncomplètement fou à ce niveau. Il n'y a notamment pas de décapitations (à vérifier toutefois), et les membres coupés disparaissent avant même de toucher le sol, avec finalement très peu de sang à l'écran.Pire encore, certaines scènes cinématiques perdent complètement leur impact à cause de cela. Il faudra que je me renseigne pour savoir si notre version française est censurée, car certaines choses étaient vraiment étranges durant ce prologue...Terminons par les graphismes. Je joue sur une PS5 classique et franchement, le résultat reste plutôt sympathique si l'on ne s'attarde pas trop sur les détails (les visages de certains PNJ sont assez horribles, tandis que l'eau donne l'impression de regarder du pétrole...).On ressent quea accaparé une grande partie des ressources de, tandis que, juste derrière, n'a probablement pas aidé. À moins que ce soit simplement cette roche et ce gris omniprésent qui gâchent l'ensemble.Ce n'est pas moche, loin de là, mais ce n'est pas non plus époustouflant.