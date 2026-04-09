- Avis rapide sans spoilers -
Après trois heures de jeu hier soir, le constat est plutôt positif. Dans l'ensemble, je suis très conquis même par ce début d'aventure. Le prologue est particulièrement réussi, avec un enchaînement de scènes cinématiques et de phases de gameplay qui offrent un véritable spectacle au joueur.
Ici, les personnages parlent davantage avec leurs sabres qu'avec leurs langues. On aurait aimé retrouver autant de scènes de combat aussi classes dans la mise en scène super plate de Devil May Cry V
.
Autre élément qui frappe avant même de commencer à jouer, le charisme de Musashi
. Il est tout simplement l'un des meilleurs Oni de la série rien qu'avec le peu que j'ai vu. Il transpire la classe, à voir s'il parviendra à détrôner mon Jubei Yagyu sur la longueur.
Pour ce qui est du gameplay, c'est finalement assez proche de la démo. Tout repose sur les contres, qui infligent bien plus de dégâts que les coups classiques. Cela crée une certaine attente, avec de petites pauses avant de déclencher un véritable bain de sang, à la manière des films de samouraïs et des précédents épisodes de la série.
Le gameplay est tout simplement magique et on prend un véritable plaisir à regarder tout ce que l'on déclenche à l'écran. Le spectacle atteint d'ailleurs son paroxysme lors des affrontements contre les deux premiers boss, que je ne citerai évidemment pas ici.
Le second est particulièrement impressionnant, avec un décor qui explose de partout et des animations de contres complètement folles.
J'apprécie également le type d'exploration proposé par le jeu. On dispose d'une sorte de mini-hub relativement ouvert avant de se téléporter dans des niveaux plus linéaires, avec pour objectif de vaincre le boss de la zone. C'est très classique, mais cela permet de conserver un excellent rythme et d'éviter de s'ennuyer, du moins durant ces trois premières heures.
Concernant les défauts, le premier élément qui m'a agacé est le mode difficile, bloqué dès le départ. Malgré les plaintes concernant Pragmata
et Resident Evil Requiem
, Capcom
nous force une nouvelle fois à terminer le jeu avant de pouvoir débloquer ce fichu mode difficile.
Je ne suis mort que deux fois en trois heures de jeu, et ces deux morts sont directement liées au fait que je me prive volontairement de l'utilisation des soins contre les boss. Il n'y a pour l'instant aucun challenge donc.
J'ai également vu beaucoup de critiques concernant les monstres qui semblent attendre une éternité avant d'attaquer. Pourtant, le problème n'est pas vraiment là. C'était déjà le cas depuis le premier épisode, ce qui a toujours participé à cette mise en scène très cinématographique, typique des films de samouraïs.
Le véritable problème vient du fait que les ennemis n'infligent quasiment aucun dégât. Pire encore, après avoir encaissé deux coups consécutifs, une orbe jaune apparaît afin de pouvoir être aspirée avec le gantelet et ainsi annuler une partie des dégâts subis.
J'ai rarement vu un tel niveau d'assistanat. Le joueur n'est finalement jamais puni, hormis lorsque les boss déclenchent leurs attaques bleues qu'il faut contrer très rapidement (oui bleu, parce que rouge, ça faisait probablement trop Sekiro
...).
Autre élément qui me chagrine énormément et m'inquiète même au plus haut point, les armes. J'ai mis la main sur des lames doubles Oni et leur fonctionnement m'a immédiatement fait penser aux pouvoirs des nouveaux God of War
. J'active simplement l'attaque et hop, l'arme disparaît.
J'espère sincèrement que toutes les armes Oni aperçues dans les différents trailers ne fonctionneront pas de cette manière. J'ai peur qu'elles soient finalement davantage considérées comme des pouvoirs que comme de véritables armes, avec l'impossibilité de déclencher librement des attaques avec ces dernières.
En gros, on aurait une seule arme durant toute l'aventure, accompagnée de différents pouvoirs Oni. Vont-ils vraiment oser nous faire une Ninja Gaiden 3
?
En parlant de Ninja Gaiden
, je suis également très déçu par les démembrements dans le jeu, surtout après un Ninja Gaiden 4
complètement fou à ce niveau. Il n'y a notamment pas de décapitations (à vérifier toutefois), et les membres coupés disparaissent avant même de toucher le sol, avec finalement très peu de sang à l'écran.
Pire encore, certaines scènes cinématiques perdent complètement leur impact à cause de cela. Il faudra que je me renseigne pour savoir si notre version française est censurée, car certaines choses étaient vraiment étranges durant ce prologue...
Terminons par les graphismes. Je joue sur une PS5 classique et franchement, le résultat reste plutôt sympathique si l'on ne s'attarde pas trop sur les détails (les visages de certains PNJ sont assez horribles, tandis que l'eau donne l'impression de regarder du pétrole...).
On ressent que Resident Evil Requiem
a accaparé une grande partie des ressources de Capcom
, tandis que Pragmata
, juste derrière, n'a probablement pas aidé. À moins que ce soit simplement cette roche et ce gris omniprésent qui gâchent l'ensemble.
Ce n'est pas moche, loin de là, mais ce n'est pas non plus époustouflant.
Onimusha: Way of the Sword propose un début d'aventure très prometteur, qui pose efficacement les bases de son gameplay et de son intrigue. Une intrigue qui, pour le moment, semble assez osef, mais qui devrait faire le travail pour maintenir le joueur jusqu'à la fin. Dommage cependant pour les combats, complètement gâchés par cette facilité enfantine et se manque de violence...
BONUS : Fin de ma collection Onimusha, vu que le physique va disparaître (soyez maudits PlayStation). Ah oui, j’ai volontairement retiré cette merdasse de Blade Warriors de la photo.
Les + :
* Miyamoto Musashi, la classe incarnée
* Système de combat 5 étoiles
* Mise en scène des cinématiques 5 étoiles
* Deux premiers boss complètement fous
* Rythme de jeu parfait, on ne s'ennuie jamais
* Scénario made in Capcom mais qui intrigue notamment sur deux personnages
* Enfin les voix japonaises sur un Onimusha. Au diable la langue de Shakespeare sur cette licence !
Les - :
* Pas top top graphiquement, le RE Engine peut mieux faire
* Une facilité et un assistanat qui gâchent tout
* Décapitations absentes et démembrements décevants
* Les armes Oni qui semblent ne pas être des armes, mais des pouvoirs à déclencher
Pour Onimusha 6, tu pourra toujours acheter la boite qui contient le code
Je viens de commencer la zone ouverte, au début t’es toujours à fond sur ces trucs comme ça mais à voir par la suite si c’est daubé.
fritesmayo76
Je trouve la fenêtre de contre très permissive perso même si des fois je raté tout lol.
22 edgar
Une catastrophe leur avenir sans disques… Je croise les doigts pour que la PS6 fasse le score de la Wii U.
D’ailleurs, certains se sont fait rembourser à cause de ça, et d'autres ne l'ont pas acheter pour les mêmes raisons.
Il y en a même un qui a qualifié ça de "baby mode".
Perso, je vais m’en tenir à mon plan et attendre une save débloquée pour le Hard, et peut-être une baisse de prix.
Et aussi un Mod ReShade pour enlever ces couleurs ternes, sombres, délavées et dégueulasses.
Dommage, ca aurait pu être un truc de fou, mais la facilité du jeu et les ennemies qui attendent, ca va pas le faire pour moi.
À la limite si le système de combat était pas génial, ca aurait "peut être" pas trop été un problème...
On leur a dit et répété sur les réseaux officiels, à tel point que les devs ont fait une annonce pour préciser que la démo ne représentait pas le jeu final ou je ne sais plus quoi. Ils ont pas écoutés et ils l’ont encore fait. Je serai sans pitié dans mon test, faut punir ça.
Les joueurs casual ont le droit de s’amuser avec leur mode normal ou easy, ça c'est une chose mais je ne vois pas pourquoi on force les joueurs plus expérimentés à ne pas avoir droit à un niveau de difficulté qui leur correspond. C'est tellement con...
Même à 2.000€ elle fera mieux que la Wii U.
Entièrement d'accord.
On a pas que ca à foutre de se retaper le jeu une deuxième fois, sans compter que la 1ère fois qu'on fait un jeu, est toujours ou presque la plus importante.
En plus, ces cons vont perdre des ventes pour rien...
Tant pis pour eux.
On dirait qu’ils ont mis un filtre gris/bleu foncé, un peu comme le filtre jaune de MGS4 à l’époque. Là je trouve que ça rend super mal.
adamjensen
Bien fait pour leurs gueules les retours Steam. Je suis fan d’eux, ils font toujours de très bons jeux forcément, mais faut mettre des limites à leurs conneries. Ça fait trois fois qu’ils nous font le coup, j’ai presque envie de dire 4 avec Monster Hunter Wilds.
Ils vont se ramasser une sale réputation s’ils continuent comme ça.
Pareil, pour Dragon's Dogma 2 Drak Arisen, j'attends vraiment de voir en quoi consiste le mode Hard, car vu les récents antécédents de Capcom, les doutes sont permis à ce niveau.
Je le trouve horrible celui-là. On dirait un bordel a la Smash Bros bizarre à 4. En plus mon grand frère n’arrêtait pas de prendre la grosse dinde Genma du 2 avec son parapluie pour me foutre la misère. Elle était complètement cheatée elle, je devenais fou.
Une bonne nouvelle pour moi.
Arrête il était bien le 4. Ils auraient fait une vraie mini-campagne pour Ryu, avec ses propres armes et un vrai level design, ça aurait été nickel.
Rien à voir, mais c’est un peu comme RE3 Remake, le jeu a un potentiel fou, mais tout est gâché par un manque de contenu. Perso, je vois un peu le même truc pour NG4, même s’il n’aurait jamais atteint le niveau de Black et NG2, les deux meilleurs beat’em up du monde.
Puis ils ont pas fait les girouettes comme certains, la difficulté et les babes sont là.
idd
Ouais mais on voulait une difficulté Hard d’entrée de jeu, puis débloquer ce fameux mode Carnage derrière. On veut être punis pour nos erreurs durant notre run découverte, pas simplement parce que le boss a plus de vie et inflige trois fois plus de dégâts.
Ils gâchent tout, sérieux. C’est chiant et ça fait 4 jeux qu'ils font ça.
- Mod Graphical Enhanced (permet de pousser les éclairages bien plus loin).
- Mod Difficulty Fix. (permet de rendre les ennemis communs bien moins attentistes)
- Mod DLSS 5. (what else ?)
Let's go.
Pour la palette de couleur trop "terne", nul doute que d'ici ce soir, on trouvera des shaders pour changer ça également.
Pour ceux et celles qui trouve le jeu trop terne (critique qui revient souvent).
Avant / Après.
Wow le changement de fou j’aurais dû le prendre sur PC, mais je voulais absolument finir ma collection. Ça crache sur le DLSS 5 mais sur certains jeux il y a même pas débat.
Jusqu'ici, l'immense majorité de ce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux, ce sont surtout des moddeurs qui bricolent la technologie sans réelle cohérence ni maîtrise des paramètres.
Le plus drôle, c'est probablement la deuxième vague de contenus, avec des comparatifs qui opposaient parfois des versions Switch 2 à des simples versions « new gen » qui, elles, n'utilisaient même pas le DLSS. (ils faisaient passer les versions "Newgen" pour des versions DLSS5).
Ça illustre assez bien le problème : beaucoup de ceux qui rejettent le DLSS 5 le font par principe, avant même de juger réellement son rendu, ni de comprendre ce que permet cette techno.
Allez plutôt voir ce que donne le DLSS 5 lorsqu'il est correctement exploité sur des jeux de course, des simulations ou certains environnements particulièrement complexes. Le résultat peut être franchement bluffant.
Comme toujours, tout dépend de l'implémentation. Mais lorsqu'elle est maîtrisée, les possibilités offertes par cette technologie sont absolument folles.
franchement Capcom ils déconnent grave la
entre la premiere démo et la sortie, ils avaient large le temps de réparer, mais ils n'écoutent pas visiblement.
le systeme de combat est sans doute l'un des meilleurs du genre mais gaché par l'iA
ya que les boss ou tu prends du plaisir à combattre un peu, dommage
C'est clairement un choix de game design. En revanche, je trouve dommage de l'imposer à tout le monde. Proposer un véritable mode « difficile » n'aurait pourtant rien eu de très compliqué.
Le mod que j'ai partagé plus haut, que j'ai testé rapidement, permet justement de régler ce genre de choses :
Déterminer si les ennemis de base peuvent attaquer simultanément ou non (par défaut, ils ne le font que très rarement), réduire leur délai d'inactivité entre deux tentatives d'attaque (de base, ils sont amorphes, c'est abusé), et plus globalement les rendre beaucoup plus agressifs et réactifs.
Cela ne bouleverse absolument pas l'équilibre global du jeu et rend pourtant les combats bien plus palpitants.
Au final, on parle littéralement de trois réglettes. C'est donc assez absurde de ne pas proposer officiellement ce type de difficulté, surtout quand les joueurs PC peuvent obtenir ce résultat en cinq minutes avec un mod.