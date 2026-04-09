Bungie poursuit sa profonde réorganisation. Le studio à l'origine de Halo et Destiny a décidé de mettre en sous-location une grande partie de son siège situé à Bellevue, dans l'État de Washington.Cette décision intervient après l'adoption d'un fonctionnement privilégiant largement le travail à distance. Avec une majorité de ses équipes désormais en télétravail ou réparties sur différents sites, le studio n'aurait tout simplement plus besoin d'occuper l'intégralité de ses espaces.Bungie ne compte toutefois pas quitter Bellevue. L'entreprise prévoit de conserver une présence physique plus réduite, notamment pour faciliter certaines collaborations et accueillir des projets spécifiques. Les détails concernant ces futurs espaces restent pour le moment inconnus.Ce changement s'inscrit dans la continuité de la restructuration annoncée par le studio en juin dernier, qui avait entraîné la suppression de 292 postes. À l'époque, Bungie avait justifié cette décision par la nécessité de revoir ses dépenses et de s'adapter à l'évolution de ses priorités. Plusieurs secteurs avaient été touchés, parmi lesquels l'assurance qualité, la direction artistique et l'ingénierie.Le cas de Bungie n'est d'ailleurs pas isolé. Depuis la pandémie, de nombreuses entreprises du secteur technologique et du jeu vidéo réévaluent leurs besoins en matière de bureaux, le travail hybride ou à distance ayant profondément modifié leur organisation.L'offre de sous-location est actuellement disponible pour les entreprises intéressées. Pendant ce temps, Bungie continue de préparer ses prochains projets, même si le studio reste encore discret sur leur contenu et leur calendrier de sortie.Une chose semble néanmoins se confirmer : le modèle privilégiant le travail à distance devrait continuer à faire partie intégrante du fonctionnement de Bungie dans les années à venir.