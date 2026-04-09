Yo mina,Je suis tombé sur un vieux documentaire de l’époque Genesis (Megadrive) vs Nintendo (NES/SNES), assez intéressant et complet.Ça m’a rappelé cette amende record que Nintendo a dû payer (29 M$+) pour pratiques illégales anti‑trust aux États‑Unis.Ils avaient même réussi à transformer 25 M$ de cette sanction en coupons pour les consommateurs… coupons qui ne pouvaient être échangés que contre des jeux Nintendo (malin ils sont).Une idée brillante : sur ces 25 M$, ils ont récupéré une bonne partie de la somme.Du coup, je me suis amusé à dresser une liste des procès impliquant Nintendo, séparés entre ceux contre eux et ceux initiés par eux.Et le plus drôle (même si peu de documents publics permettent d’avoir les chiffres exacts), c’est qu’au final Nintendo ressort gagnant, avec une balance positive de 50 à 70 M$, en plus de ce qu’ils ont dû payer aux autres sociétés.- Total confirmé payé : ~70 millions USD- Total confirmé gagné : ~115 à 120 millions USDMais si on ajuste tout ça à l’inflation du dollar d’aujourd’hui, on arrive plutôt à un bénéfice net de ~10 à 20 M$.1) Procès contre Nintendo (1982 → aujourd’hui)1982 – Universal City Studios vs Nintendo (Donkey Kong / King Kong)Universal accuse Donkey Kong de violer les droits de King Kong.Nintendo gagne le procès et crée le personnage Kirby en hommage à l’avocat qui avait trouvé la faille juridique.1988 – Atari / Tengen vs Nintendo (monopole illégal sur NES)Atari accuse Nintendo de verrouiller le marché via le chip 10NES et de fixer les prix.Procès majeur de l’ère NES.1989 – Tengen vs Nintendo (droits de Tetris)Tengen revendique les droits de Tetris sur NES.Nintendo gagne et vendra plus de 3 millions de Tetris NES.1989–1991 – Tengen vs Nintendo (jeux non licenciés)Tengen réclame 100 M$ pour monopole illégal.Nintendo gagne en 1991 : Atari doit arrêter et rappeler ses jeux non autorisés.1990 – Lewis Galoob Toys vs Nintendo (Game Genie)Nintendo tente d’interdire le Game Genie.Nintendo perd en appel : le Game Genie est jugé légal.1996 – Brown vs Nintendo of AmericaAffaire peu documentée, mentionnée dans les archives.2006–2010 – Anascape vs Nintendo (brevets de manettes)Nintendo perd partiellement : litige sur les brevets des contrôleurs.2018–2020 – Allemagne & Norvège vs Nintendo (eShop / précommandes)Nintendo perd : ses politiques de remboursement sont jugées illégales.2024 – Provinces allemandes vs Nintendo (précommandes)Confirmation de l’illégalité des précommandes non remboursables.2) Procès initiés par Nintendo (1985 → aujourd’hui)1989 – Nintendo vs Blockbuster (copies de manuels)Blockbuster loue des jeux NES et copie les manuels.Nintendo gagne : Blockbuster doit arrêter les photocopies.1990 – Nintendo vs Blockbuster (location de jeux)Nintendo perd sur la location (autorisée), mais gagne sur les manuels.1990 – Nintendo vs Game GenieNintendo attaque Galoob pour empêcher l’appareil.Nintendo perd (voir plus haut).1996 – Nintendo vs BrownAffaire de marque / nom de domaine.2001 – Nintendo vs CEX (importation de jeux)Nintendo menace CEX pour la vente de jeux importés.CEX retire les jeux.2001 – Nintendo vs propriétaire du domaine “GameCube”Nintendo attaque pour cybersquatting.2020–2021 – Nintendo vs Team Xecuter (piratage Switch)Procès contre un groupe de hackers vendant des modchips.2024 – Nintendo vs Yuzu (émulateur Switch)Nintendo gagne : Yuzu doit payer 2,4 M$ et fermer.2024 – Nintendo & Pokémon Company vs Pocketpair (Palworld)Nintendo attaque pour violation de propriété intellectuelle.2024 – Nintendo vs ModdedHardware & r/SwitchPiratesProcès pour vente de matériel de piratage et distribution de ROMs.2025 – Nintendo vs Supermarché “Super Mario”Affaire de contrefaçon de marque.Nintendo : un titan juridique autant qu’un titan du jeu vidéoNintendo a donc une longue histoire juridique, rarement en position de victime, mais plutôt en acteur dominant, maîtrisant ses dossiers et protégeant agressivement ses licences.Au final, ils s’en sortent avec un bilan positif, malgré les amendes et les affaires perdues.Comme quoi, le jeu vidéo s’est aussi construit à travers la justice et les lois du marché.Des jeux comme Mortal Kombat ont même imposé la création d’une classification d’âge pour les ventes.Le cas Gary Bowser : le procès le plus sévère de l’histoire de NintendoGary Bowser (oui, le destin de son nom de famille…) a écopé de :- 40 mois de prison- 14,5 M$ de dettespour avoir travaillé sur des modchips au sein de Team Xecuter.Faits marquants :- C’est la seule affaire où un individu a été emprisonné pour avoir violé les droits de Nintendo.- C’est la plus grosse dette jamais imposée à une personne dans un procès lié au jeu vidéo.- C’est le seul cas où Nintendo a collaboré avec le FBI pour démanteler un réseau criminel.- C’est le procès le plus médiatisé depuis l’affaire antitrust de la NES en 1991.Petite pensée pour lui en fin d’article.Et vous, connaissiez-vous l’ampleur de l’histoire juridique de Nintendo ?