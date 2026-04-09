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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[FF7 Revelation] Format GKC et pas de taxe sur le prix sur Switch 2


Square Enix a fait une apparition à la fin de la présentation State of Play de Sony pour dévoiler la date de sortie de Final Fantasy VII Revelation (prévue pour avril 2027), et nous disposons désormais de plus d'informations sur la version physique pour la Switch 2.

Comme l'indique le site de Square Enix, Revelation sortira sur Switch 2 sous forme de carte de jeu (Game-Key Card), avec des précommandes déjà ouvertes au prix de 69,99 £ / 69,99 $ / 79,99 €, soit le même prix que les autres versions. Ce choix n'est guère surprenant, étant donné que les deux premiers volets de la trilogie Remake ont bénéficié du même type de distribution physique ; toutefois, c'est encore plus logique pour ce troisième opus, compte tenu de sa taille de fichier colossale.

Selon la fiche du produit, la carte de Revelation nécessitera le téléchargement intégral du jeu — soit pas moins de 130 Go — dès le lancement, reléguant au second plan les quelque 90 Go requis par ses prédécesseurs.

À en juger par les nouvelles images dévoilées aujourd'hui, le contenu semble effectivement justifier un tel volume de données. Revelation propose un monde ouvert aux dimensions impressionnantes, regorgeant de quêtes annexes, ainsi qu'un aéronef pilotable accessible d'une simple pression sur une touche.



Si vous possédez des données de sauvegarde de FF7 Remake ou de Rebirth, vous pouvez obtenir des matérias d'invocation et des apparences d'armes dans FF7 Rebirth !

Données de sauvegarde de FF7 Remake Intergrade :
- Matéria d'invocation Chocobo & Mog
- Ensemble d'apparences d'armes FF7 Remake

Données de sauvegarde de FF7 Rebirth :
- Matéria d'invocation Phénix
- Ensemble d'apparences d'armes FF7 Rebirth



Enfin, Final Fantasy VII Remake Trilogy Complete Edition sortira exclusiviment au Japon et contiendra les 3 opus en boite.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/final-fantasy-vii-revelation-is-a-game-key-card-on-switch-2-and-its-no-wonder-with-that-file-size/
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    posted the 09/04/2026 at 03:21 AM by link49
    comments (10)
    suzukube posted the 09/04/2026 at 03:30 AM
    Bonne nouvelle et c’est le même prix en demat’
    ratchet posted the 09/04/2026 at 05:02 AM
    Les GKC. Ça va être sympa quand les serveurs seront fermés dans une poignet d’année
    derno posted the 09/04/2026 at 05:18 AM
    c'est toujours non, ily aura bien un jeu full cartouche qui sortira au même moment qui méritera d'avantage mon argent....et puis 130 giga, j'ai bien collé à ma switch une SD card mais je ne suis pas convaincu que ça suffise.
    jeanouillz posted the 09/04/2026 at 05:23 AM
    ratchet j'espère qu'il y aura des cracks pour pointer sur un serveur externe qui n'est pas a Nintendo et qui nous permettra de télécharger les jeux...
    ghouledheleter posted the 09/04/2026 at 05:35 AM
    ratchet pourquoi tu ne fait pas le même commentaire pour la version ps5 qui sera elle aussi à télécharger et donc une « gicler » aussi?
    Et quand les serveur fermeront tu sera déjà mort de vieillesse
    hypermario posted the 09/04/2026 at 05:57 AM
    ratchet le hack sera là : la switch se hack, la ps4 et 5 aussi, donc pas de soucis
    ratchet posted the 09/04/2026 at 06:11 AM
    ghouledheleter car là je parle des GKC (si revendiquer ici).

    Et non les serveurs vont fermer plus vite que tu le penses. En 15/20ans c’est plier. (Voir Pokémon dans quelques semaines)
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 06:31 AM
    ratchet
    T’as toujours pas compris. On pourra toujours les télécharger !

    On peut toujours télécharger nos jeux achetés sur les stores fermés. Et sur Steam, même les jeux qui sont retirés pour des questions de droits sont telechargeables !
    sonilka posted the 09/04/2026 at 06:38 AM
    Plus de la moitié du stockage de base de la console mangé par le jeu
    ghouledheleter posted the 09/04/2026 at 06:38 AM
    ratchet ba dans ce cas soit malin et preventif. Au lieu de compter sur le maintient des serveurs stock tes jeux sur des carte sd.
    Cest la seul solution que tu as, celle de se plaindre indéfiniment ne marchera jamais. Chaque problème a sa solution, a toi de la saisir ou pas
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