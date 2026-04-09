Square Enix a fait une apparition à la fin de la présentation State of Play de Sony pour dévoiler la date de sortie de Final Fantasy VII Revelation (prévue pour avril 2027), et nous disposons désormais de plus d'informations sur la version physique pour la Switch 2.
Comme l'indique le site de Square Enix, Revelation sortira sur Switch 2 sous forme de carte de jeu (Game-Key Card), avec des précommandes déjà ouvertes au prix de 69,99 £ / 69,99 $ / 79,99 €, soit le même prix que les autres versions. Ce choix n'est guère surprenant, étant donné que les deux premiers volets de la trilogie Remake ont bénéficié du même type de distribution physique ; toutefois, c'est encore plus logique pour ce troisième opus, compte tenu de sa taille de fichier colossale.
Selon la fiche du produit, la carte de Revelation nécessitera le téléchargement intégral du jeu — soit pas moins de 130 Go — dès le lancement, reléguant au second plan les quelque 90 Go requis par ses prédécesseurs.
À en juger par les nouvelles images dévoilées aujourd'hui, le contenu semble effectivement justifier un tel volume de données. Revelation propose un monde ouvert aux dimensions impressionnantes, regorgeant de quêtes annexes, ainsi qu'un aéronef pilotable accessible d'une simple pression sur une touche.
Si vous possédez des données de sauvegarde de FF7 Remake ou de Rebirth, vous pouvez obtenir des matérias d'invocation et des apparences d'armes dans FF7 Rebirth !
Données de sauvegarde de FF7 Remake Intergrade :
- Matéria d'invocation Chocobo & Mog
- Ensemble d'apparences d'armes FF7 Remake
Données de sauvegarde de FF7 Rebirth :
- Matéria d'invocation Phénix
- Ensemble d'apparences d'armes FF7 Rebirth
Enfin, Final Fantasy VII Remake Trilogy Complete Edition sortira exclusiviment au Japon et contiendra les 3 opus en boite.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/final-fantasy-vii-revelation-is-a-game-key-card-on-switch-2-and-its-no-wonder-with-that-file-size/
Et quand les serveur fermeront tu sera déjà mort de vieillesse
Et non les serveurs vont fermer plus vite que tu le penses. En 15/20ans c’est plier. (Voir Pokémon dans quelques semaines)
T’as toujours pas compris. On pourra toujours les télécharger !
On peut toujours télécharger nos jeux achetés sur les stores fermés. Et sur Steam, même les jeux qui sont retirés pour des questions de droits sont telechargeables !
Cest la seul solution que tu as, celle de se plaindre indéfiniment ne marchera jamais. Chaque problème a sa solution, a toi de la saisir ou pas