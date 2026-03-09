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newtechnix
> blog
Battle Olympus. RESPECT TOTAL et ce sera Day One!
Peu importe le résultat final c'est Day One!
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psxbox
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micheljackson
posted the 09/03/2026 at 07:17 PM by
newtechnix
comments (
1
)
micheljackson
posted
the 09/03/2026 at 09:00 PM
Ah ouais, je ne savais pas qu'ils n'avaient été que 3 pour créer ce jeu !
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