Neil Druckmann has confirmed that a couple of new projects in The Last of Us Universe are in the works:



“It’s important for us to note that as the creator of the games, Naughty Dog is still the steward of this IP and even though this might be the end of this adaptation, we’re not done with ‘The Last of Us.’ There’s a couple projects in the works that, when the time is right, I’m very excited to talk about.”

« Il est important pour nous de noter que, en tant que créateurs des jeux, Naughty Dog reste le gardien de cette propriété intellectuelle et même si cela pourrait être la fin de cette adaptation, nous n’en avons pas fini avec « The Last of Us ». Il y a un couple de projets en cours de développement qui, quand le moment sera venu, je serai très enthousiaste à l’idée d’en parler. »The last of us Part III ?