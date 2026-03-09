profile
The Last of Us : Part II Remastered
2
Likers
name : The Last of Us : Part II Remastered
platform : PC
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-infiltration
other versions :
read the reviews
add a review
add a press review
profile
rider288
10
Likes
Likers
rider288
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 130
visites since opening : 255058
rider288 > blog
all
Neil Druckmann : Nous n'en avons pas fini avec The Last of us


Neil Druckmann has confirmed that a couple of new projects in The Last of Us Universe are in the works:

“It’s important for us to note that as the creator of the games, Naughty Dog is still the steward of this IP and even though this might be the end of this adaptation, we’re not done with ‘The Last of Us.’ There’s a couple projects in the works that, when the time is right, I’m very excited to talk about.”



« Il est important pour nous de noter que, en tant que créateurs des jeux, Naughty Dog reste le gardien de cette propriété intellectuelle et même si cela pourrait être la fin de cette adaptation, nous n’en avons pas fini avec « The Last of Us ». Il y a un couple de projets en cours de développement qui, quand le moment sera venu, je serai très enthousiaste à l’idée d’en parler. »

The last of us Part III ?
WashingtonPost - https://www.washingtonpost.com/entertainment/video-games/2026/09/03/what-makes-good-video-game-writing-i-asked-writers/
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    jenicris, noctis, kevinmccallisterrr
    posted the 09/03/2026 at 07:10 PM by rider288
    comments (27)
    jenicris posted the 09/03/2026 at 07:11 PM
    Bien évidemment
    johnlesnonnes posted the 09/03/2026 at 07:13 PM
    Et c’est dommage. Parce qu’il n’y a vraiment rien de plus à rajouter que ce qui est dit et exprimé dans les deux premiers.
    loganwolverine posted the 09/03/2026 at 07:13 PM
    Neil Drunckmann bourée : ''J'aiiiiii passsss finiiiiiiiit, repasse moi la bouteille Joël sale fils de pute la con de tes morts "
    nigel posted the 09/03/2026 at 07:15 PM
    johnlesnonnes Ouais je suis d'accord. Pour moi le 2 marquait une bonne conclusions au moins aux personnage de Elie et de Joel.

    Après pourquoi pas un The Last Of Us 3, mais le 1 et 2 avaient chacun leurs propres thématiques centrale assez forte. J'espère au moins qu'un troisième opus ne sera pas une redite.
    walterwhite posted the 09/03/2026 at 07:16 PM
    RDV en 2035.

    Merci Neil mais te fatigue pas, essaie de sortir Intergalactic avant la fin du physique chez Playstation.
    adamjensen posted the 09/03/2026 at 07:17 PM
    C’est marrant, parce que moi j’en ai fini avec eux.
    djfab posted the 09/03/2026 at 07:19 PM
    johnlesnonnes : "il n’y a vraiment rien de plus à rajouter que ce qui est dit et exprimé dans les deux premiers." : visiblement si !
    22 posted the 09/03/2026 at 07:33 PM
    Ben c'est con! Il n'y a plus rien a dire après le 2.

    Ou alors, le même monde mais une histoire et prota inédit...
    heracles posted the 09/03/2026 at 07:47 PM
    Non merci, mais j'ai hâte de voir à quel point il va réussir à élever le baromètre de l'inclusion à son maximum après la boule à zéro charisme de Intergalactic
    taiko posted the 09/03/2026 at 07:54 PM
    johnlesnonnes nigel les gens disaient pareil après le premier...
    ravyxxs posted the 09/03/2026 at 07:55 PM
    22 Bah si, Ellie apprend la vérité. Y a beaucoup d'option en fait. L'antidote, la relation avec Abby etc...
    22 posted the 09/03/2026 at 08:24 PM
    ravyxxs SPOIL

    Ellie s'est vengé, sur une une Abby diminué mais vengé quand même et elle a l'a laissé en vie comme une vrai gentil. Abby a fait de même en premier. Elle n'ont plus rien a se dire. L'antidote, le seul doc qui pouvait sauvé notre Q s'est fait plombé, plus rien a faire. Maintenant il reste Lilly qui peut essayé de faire sa transition officiel en Lev dans un monde ou il n'y a plus de docteur Progrès, ouais ptét...

    heracles
    johnlesnonnes posted the 09/03/2026 at 08:37 PM
    taiko Ben non en fait. Certains avaient envie que l’histoire s’arrête là parce qu’ils savaient qu’une suite se terminerait mal pour les personnages, mais par contre il y avait bien des sujets à traiter, notamment dans la relation entre Joël et Ellie. On se doutait qu’il y aurait une histoire de vengeance, surtout après le tout premier trailer, et c’est une thématique qui n’est pas du tout abordée dans le premier jeu, alors que là on en fait trois fois le tour et on va au-delà de ce simple sujet.
    raioh posted the 09/03/2026 at 08:41 PM
    Au moins cette fois, ça sera difficile pour eux de faire dans le "subverting the expectations" à deux balles

    Ravyxxs : Mouais, le happy ending en mode antidote, c'est quand même un peu de la merde, non ?
    gamerdome posted the 09/03/2026 at 08:42 PM
    Les gens qui disent : "y'a plus rien à raconter"...

    Ce n'est pas parce que vous n'avez aucune imagination que c'est le cas de tout le monde...
    wickette posted the 09/03/2026 at 08:49 PM
    Moins de blabla pitié, depuis 2020 on a vu un trailer cgi.

    Faut arrêter de promettre et parler de jeux qui vont sortir dans très longtemps à un moment
    neptonic posted the 09/03/2026 at 08:49 PM
    gamerdome faut pas les prendre au sérieux, ce sont les mêmes qui vont bouffer le resident evil annuel avec Leon qui essaye de tuer pour la 10emeeeeeeeeeeee fois Albert Wesker
    brook1 posted the 09/03/2026 at 08:50 PM
    Ou pire, personne ne vous force à y jouer.
    taiko posted the 09/03/2026 at 08:53 PM
    johnlesnonnes non les gens disaient que le jeu se suffisait à lui même.
    Bref de toute façon si t'as un bon scénario, t'as un bon scénario. Ça ne veut rien dire il n'y a plus rien à raconter quand tout est inventable.
    temporell posted the 09/03/2026 at 09:02 PM
    vu la gueule de la série ouais un happy ending est impossible, je sens la fin d'un protagoniste par un s****** ouais pas drôle
    akinen posted the 09/03/2026 at 09:13 PM
    Pffuuiii
    midomashakil posted the 09/03/2026 at 09:24 PM
    oui nous allons sortir last of us part 2 remake pro sur la ps6
    niflheim posted the 09/04/2026 at 12:03 AM
    Cela fait depuis le documentaire Grounded II que Neil Druckmann disait qu'il y aurait probablement un chapitre supplémentaire à cette histoire.

    Ca doit pas être évident pour lui quand tu as une oeuvre aussi méticuleusement bien écrite où rien n'est laissé au hasard.

    Il ajoute que The Last of Us premier du nom portait sur l’amour inconditionnel qu’un parent éprouve pour son enfant. Part II, quant à lui, explorait la quête de justice à tout prix pour ceux qu’on aime. Même s’il n’y a aucune possibilité de suite, le deuxième opus est pour lui une « belle conclusion ». Cependant, il confie avoir trouvé un concept aussi passionnant que les deux premiers jeux. Il est “indépendant du reste, mais pourrait bien servir de fil conducteur pour une trilogie.”


    Spoiler

    The Last of Us Part I : la survie à tout prix

    The Last of Us Part II : la justice à tout prix

    Fin du spoiler


    D'ailleurs, lors de l'avant-première de la saison 2 il avait dit :

    "Ne pariez pas sur une suite de The Last of Us. Il se pourrait que ce soit la fin."

    "Quand j’ai fait The Last of Us 1, je ne savais pas s’il y aurait une suite, il fallait donc une fin définitive. Même chose pour Uncharted 4 et The Last of Us Part II. J’ai besoin d’une fin définitive, et tout doit être cohérent."

    https://www.naughtydogmag.fr/the-last-of-us-part-iii-neil-druckmann-cherche-lidee-parfaite-et-il-pourrait-bien-lavoir-trouvee/

    Même là, tu le sens encore pas totalement sûr :

    "Je n’ai pas participé à l’élaboration de la direction créative de cette saison, et Naughty Dog n’a joué aucun rôle créatif dans la direction de cette saison. Je ne peux donc pas m’exprimer personnellement sur l’avancement de la production.

    Il est important pour nous de souligner qu’en tant que créateur des jeux, Naughty Dog reste le gardien de cette propriété intellectuelle et, même si cela marque peut-être la fin de cette adaptation, notre aventure avec The Last of Us n’est pas terminée. Plusieurs projets sont en cours de développement et j’ai hâte d’en parler le moment venu."

    J'espère qu'il réussira...

    heracles Naughty Dog sont dans le haut du panier des personnages les plus charismatiques du jeu vidéo comme le prouve cet artwork dessiné par Yoji Shinkawa https://www.kojimaproductions.jp/sites/default/files/2021-11/Shinkawa.jpg

    Tu verras que Jordan A. Mun (Tati Gabrielle) va crever l'écran de par son charisme.
    zboubi480 posted the 09/04/2026 at 12:38 AM
    Le 2 était vraiment moyen, le premier était bon
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 05:36 AM
    Mouais le un se suffisait à lui même. La relation et la fin étaient exceptionnelles. Le 2 était déjà plus long, chiant et franchement la vengeance de la vengeance de la vengeance, c’était too much.

    Je ne vois pas l’intérêt d’un 3.
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 05:37 AM
    J’aimerais bien les voir sur du médiéval fantastique…
    taiko posted the 09/04/2026 at 06:30 AM
    zboubi480 le 2 est un chef d'oeuvre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo