Neil Druckmann has confirmed that a couple of new projects in The Last of Us Universe are in the works:
“It’s important for us to note that as the creator of the games, Naughty Dog is still the steward of this IP and even though this might be the end of this adaptation, we’re not done with ‘The Last of Us.’ There’s a couple projects in the works that, when the time is right, I’m very excited to talk about.”
« Il est important pour nous de noter que, en tant que créateurs des jeux, Naughty Dog reste le gardien de cette propriété intellectuelle et même si cela pourrait être la fin de cette adaptation, nous n’en avons pas fini avec « The Last of Us ». Il y a un couple de projets en cours de développement qui, quand le moment sera venu, je serai très enthousiaste à l’idée d’en parler. »
The last of us Part III ?
Après pourquoi pas un The Last Of Us 3, mais le 1 et 2 avaient chacun leurs propres thématiques centrale assez forte. J'espère au moins qu'un troisième opus ne sera pas une redite.
Merci Neil mais te fatigue pas, essaie de sortir Intergalactic avant la fin du physique chez Playstation.
Ou alors, le même monde mais une histoire et prota inédit...
Ellie s'est vengé, sur une une Abby diminué mais vengé quand même et elle a l'a laissé en vie comme une vrai gentil. Abby a fait de même en premier. Elle n'ont plus rien a se dire. L'antidote, le seul doc qui pouvait sauvé notre Q s'est fait plombé, plus rien a faire. Maintenant il reste Lilly qui peut essayé de faire sa transition officiel en Lev dans un monde ou il n'y a plus de docteur Progrès, ouais ptét...
heracles
Ravyxxs : Mouais, le happy ending en mode antidote, c'est quand même un peu de la merde, non ?
Ce n'est pas parce que vous n'avez aucune imagination que c'est le cas de tout le monde...
Faut arrêter de promettre et parler de jeux qui vont sortir dans très longtemps à un moment
Bref de toute façon si t'as un bon scénario, t'as un bon scénario. Ça ne veut rien dire il n'y a plus rien à raconter quand tout est inventable.
Ca doit pas être évident pour lui quand tu as une oeuvre aussi méticuleusement bien écrite où rien n'est laissé au hasard.
Il ajoute que The Last of Us premier du nom portait sur l’amour inconditionnel qu’un parent éprouve pour son enfant. Part II, quant à lui, explorait la quête de justice à tout prix pour ceux qu’on aime. Même s’il n’y a aucune possibilité de suite, le deuxième opus est pour lui une « belle conclusion ». Cependant, il confie avoir trouvé un concept aussi passionnant que les deux premiers jeux. Il est “indépendant du reste, mais pourrait bien servir de fil conducteur pour une trilogie.”
Spoiler
The Last of Us Part I : la survie à tout prix
The Last of Us Part II : la justice à tout prix
Fin du spoiler
D'ailleurs, lors de l'avant-première de la saison 2 il avait dit :
"Ne pariez pas sur une suite de The Last of Us. Il se pourrait que ce soit la fin."
"Quand j’ai fait The Last of Us 1, je ne savais pas s’il y aurait une suite, il fallait donc une fin définitive. Même chose pour Uncharted 4 et The Last of Us Part II. J’ai besoin d’une fin définitive, et tout doit être cohérent."
https://www.naughtydogmag.fr/the-last-of-us-part-iii-neil-druckmann-cherche-lidee-parfaite-et-il-pourrait-bien-lavoir-trouvee/
Même là, tu le sens encore pas totalement sûr :
"Je n’ai pas participé à l’élaboration de la direction créative de cette saison, et Naughty Dog n’a joué aucun rôle créatif dans la direction de cette saison. Je ne peux donc pas m’exprimer personnellement sur l’avancement de la production.
Il est important pour nous de souligner qu’en tant que créateur des jeux, Naughty Dog reste le gardien de cette propriété intellectuelle et, même si cela marque peut-être la fin de cette adaptation, notre aventure avec The Last of Us n’est pas terminée. Plusieurs projets sont en cours de développement et j’ai hâte d’en parler le moment venu."
J'espère qu'il réussira...
heracles Naughty Dog sont dans le haut du panier des personnages les plus charismatiques du jeu vidéo comme le prouve cet artwork dessiné par Yoji Shinkawa https://www.kojimaproductions.jp/sites/default/files/2021-11/Shinkawa.jpg
Tu verras que Jordan A. Mun (Tati Gabrielle) va crever l'écran de par son charisme.
Je ne vois pas l’intérêt d’un 3.