Source : https://www.xboxygen.com/News/366158-sony-va-devoir-verser-plusieurs-millions-de-dollars-aux-joueurs-playstation-aux-usa-apres-une-action-collective
Ya d'autres sources sinon.
Résumons la situation :
https://www.xboxygen.com/News/366158-sony-va-devoir-verser-plusieurs-millions-de-dollars-aux-joueurs-playstation-aux-usa-apres-une-action-collective
Résumons la situation, Sony fait de dans concurrentielle, en ne fournissant plus d'autres revendeurs pour obliger les gens à aller sur leur store, ont augmenté plusieurs fois les prix et obligé les consommateurs à payer plein pot ce qu'ils auraient pu avoir ailleurs, ils acceptent un procès à l'amiable, en remboursant SEULEMENT en crédit sur le PS Store et SEULEMENT sur une liste éligible? N'est ce pas merveilleux ? ????????
Pour paraphraser la situation parceque c'est trop tentant : Je paraphrase
" On a effectivement eu une tactique anti- concurrentielle, car le jeu c'est chez nous uniquement.desormais. Nous admettons notre erreur mais pas trop, nous avons réussi a trouver un accord à l'amiable qui nous arrangé nous surtout. Malgré tout nous souhaitons nour faire pardonner nous vous rembourserons , mais qu'en crédit
Car le jeu c'est chez nous et pas ailleurs, et en vous optant des crédits, vous serez contraint de payer sur notre store, et vous vous apercevrez vous même tout naturellement qu'il faut rester dans notre écosystème. Nous faisons pas pour vous rendre service."
Et ça date de 2019 cette histoire. Je laisse réfléchir certaines personnes sur la soit disant stratégie du futur full demat émergent de nul part. Sur ce, bonne soirée !
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posted the 09/03/2026 at 07:05 PM by stanis
Source : https://www.xboxygen.com/News/366158-sony-va-devoir-verser-plusieurs-millions-de-dollars-aux-joueurs-playstation-aux-usa-apres-une-action-collective
(Il y a d’autres sources sinon).
Résumons la situation :
Sony aurait eu des pratiques anticoncurrentielles en ne fournissant plus d’autres revendeurs, afin d’obliger les gens à passer par leur propre Store (PS STORE). Ils auraient également augmenté plusieurs fois les prix, obligeant ainsi les consommateurs à payer plein pot des produits qu’ils auraient potentiellement pu trouver moins chers ailleurs.
Ils acceptent finalement un règlement à l’amiable, en remboursant SEULEMENT sous forme de crédit sur le PS Store et SEULEMENT pour une liste de consommateurs éligibles.
N’est-ce pas merveilleux ?
Pour paraphraser la situation, parce que c’est beaucoup trop tentant :
« On a effectivement eu une pratique anticoncurrentielle, puisque désormais, le jeu, c’est chez nous uniquement en dématérialisé. Nous admettons notre erreur (Parce qu'on nous a choppé), mais pas trop non plus : nous avons réussi à trouver un accord à l’amiable qui nous arrange surtout, nous.
Malgré tout, nous souhaitons nous faire pardonner. Nous allons donc vous rembourser… mais uniquement sous forme de crédit.
Car le jeu, c’est chez nous et pas ailleurs !!!. Et en vous donnant des crédits, vous serez contraints de dépenser à nouveau sur notre Store. Vous vous apercevrez alors tout naturellement qu’il faut rester dans notre écosystème.
Nous ne faisons évidemment pas ça pour vous rendre service. »
Et cette histoire date de 2019.
Je laisse certaines personnes réfléchir à la fameuse stratégie du « futur full démat », qui serait apparemment apparue de nulle part ces dernières années.
Sur ce, bonne soirée !
Foutu smartphone et son correcteur foireux
" On a effectivement eu une tactique anti- concurrentielle, car le jeu c'est chez nous uniquement desormais"
C'était complètement volontaire de ma part de sortir ça comme ça. Ça montre le culot monstre de cette boîte. Ils empêchent les vente de code partout, et suite à un règlement à l'amiable, ils remboursent en crédit sur une liste éligible. C'est le ponpon.
mais dis toi bien que les gens sont rancunier... et que ceux la, sony les aura perdu a vie et leur enfants également...