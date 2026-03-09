Source : https://www.xboxygen.com/News/366158-sony-va-devoir-verser-plusieurs-millions-de-dollars-aux-joueurs-playstation-aux-usa-apres-une-action-collective



Ya d'autres sources sinon.





Résumons la situation :





https://www.xboxygen.com/News/366158-sony-va-devoir-verser-plusieurs-millions-de-dollars-aux-joueurs-playstation-aux-usa-apres-une-action-collective



Résumons la situation, Sony fait de dans concurrentielle, en ne fournissant plus d'autres revendeurs pour obliger les gens à aller sur leur store, ont augmenté plusieurs fois les prix et obligé les consommateurs à payer plein pot ce qu'ils auraient pu avoir ailleurs, ils acceptent un procès à l'amiable, en remboursant SEULEMENT en crédit sur le PS Store et SEULEMENT sur une liste éligible? N'est ce pas merveilleux ? ????????



Pour paraphraser la situation parceque c'est trop tentant : Je paraphrase



" On a effectivement eu une tactique anti- concurrentielle, car le jeu c'est chez nous uniquement.desormais. Nous admettons notre erreur mais pas trop, nous avons réussi a trouver un accord à l'amiable qui nous arrangé nous surtout. Malgré tout nous souhaitons nour faire pardonner nous vous rembourserons , mais qu'en crédit

Car le jeu c'est chez nous et pas ailleurs, et en vous optant des crédits, vous serez contraint de payer sur notre store, et vous vous apercevrez vous même tout naturellement qu'il faut rester dans notre écosystème. Nous faisons pas pour vous rendre service."



Et ça date de 2019 cette histoire. Je laisse réfléchir certaines personnes sur la soit disant stratégie du futur full demat émergent de nul part. Sur ce, bonne soirée !