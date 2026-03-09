Ma collection Pokémon (principaux, je précise) a légèrement grossie en quelques semaines! Voici donc à la base ma collection:Et voici donc ma collection actuellement !Pas mal de jeux Nintendo DS sont arrivés et également Pokémon version bleue (200e), normalement le prochain achat sera version Argent ou Saphir (300e dans mon gamecash) tout doucement mais sûrement j'arrive au bout, il me manque une douzaine de titre (grosso modo).Concernant ma collection "Physique" sur les consoles Playstation, voici:Uniquement le duo Final Fantasy VII (mes titres favoris de la licence) ainsi que Jojo's BA: ASB version "Japonaise", titre que j'ai obtenu a sa sortie, pris en import tellement j'étais en hâte d'y joueret à l'époque incertain d'une sortie chez nous, titre incroyable (l'un des meilleurs jeux de manga selon moi) Cyberconnect2 derrière aussi (les papas des Naruto, notamment les Storm l'une de mes licences favorites). C'est les seuls jeux que je ne revendrais jamais quoi qu'il arrive.Pour les êtres vous connaissez, j'achète, j'y joue, je 100%, je platine et je revends, ainsi de suite.