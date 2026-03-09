Ma collection Pokémon (principaux, je précise) a légèrement grossie en quelques semaines! Voici donc à la base ma collection:
Et voici donc ma collection actuellement !
Pas mal de jeux Nintendo DS sont arrivés et également Pokémon version bleue (200e), normalement le prochain achat sera version Argent ou Saphir (300e dans mon gamecash) tout doucement mais sûrement j'arrive au bout, il me manque une douzaine de titre (grosso modo).
Concernant ma collection "Physique" sur les consoles Playstation, voici:
Uniquement le duo Final Fantasy VII (mes titres favoris de la licence) ainsi que Jojo's BA: ASB version "Japonaise", titre que j'ai obtenu a sa sortie, pris en import tellement j'étais en hâte d'y jouer
et à l'époque incertain d'une sortie chez nous, titre incroyable (l'un des meilleurs jeux de manga selon moi) Cyberconnect2 derrière aussi (les papas des Naruto, notamment les Storm l'une de mes licences favorites). C'est les seuls jeux que je ne revendrais jamais quoi qu'il arrive.
Pour les êtres vous connaissez, j'achète, j'y joue, je 100%, je platine et je revends, ainsi de suite.
alucardhellsing Pokémon Soul Silver/Heart Gold sont les plus plus complets.
Malgré ses énormes défauts techniques, Legendes Arceus était sympa.
- Pokémon Noire/Blanche 2.
- Pokémon Rubis Oméga/Saphir Alpha (les remakes de la 3G)
Pour les plus complets, quoi qu'on en dise techniquement, les derniers sont top (Ecarlate et Violet avec les dlc il manque pas beaucoup de bestioles)
Sinon en terme d'expérience, Pokémon Légendes Arceus c'était vraiment très cool en terme de gameplay pour la licence.
mrpopulus: Bien sûr! En gros pigeon, car depuis la S2 je prend tous les jeux Pokémon x2 (une fois en démat' pour y jouer et en physique que je laisse sceller pour la collection, avec steelbook si possible)
il a pokemon AZ evidemment qu'ilva prendre Vents et vagues
et moi aussi d'ailleurs car il a l'air mieux soigné
esperons que Gamefrik demerde à écouter les plaintes des joueurs ....
ratchet un vrai fan Pokemon qui se respecte
les défauts que je vais pas répéter
mais un effort sur l 'histoire et ç'est parfait
on demande pas la lune
Tu l’as eu à combien le tien ?
Le noire 2 par contre impossible à trouver à bon prix pour le moment de mon côté.
A Gamecash de mémoire Blanche 2 est à 139e. (Cher je trouve, le jeu n’est pas si vieux comparer aux premières générations)
Le noire/blanche 2 oui plus de 100€… je peux me le permettre sans soucis mais psychologiquement j’arrive pas à passer le cap ????
(J’ai déjà lâché 349€ pour une new 3ds xl monster hunter…craquage)
Pokemon ZA, je n'arrive pas à franchir le cap, même pour la collec'
Le coup d'acheter les épisodes récents en double et conservé sous blister, tu penses que c'est pertinent ?
Quelle valeur vont-ils prendre, c'est des jeux vendus à des dizaines de millions d'exemplaires.
Bah pour les récents c’est moins pertinent que les premières générations c’est clair! J’aurais bien voulu commencer plus tôt mais bon tant qu’à faire au moins essayer avec les opus qui sortent actuellement. Dans 15/20ans ça aura quand même prix en valeur j’imagine!
Pour Z-A tout les vrai fan on lâcher une larme à la fin. Repose en paix , grand roi…