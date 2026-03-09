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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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ratchet
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[Perso] MàJ de ma collection "Pokémon" et Playstation!
Ma collection Pokémon (principaux, je précise) a légèrement grossie en quelques semaines! Voici donc à la base ma collection:



Et voici donc ma collection actuellement !



Pas mal de jeux Nintendo DS sont arrivés et également Pokémon version bleue (200e), normalement le prochain achat sera version Argent ou Saphir (300e dans mon gamecash) tout doucement mais sûrement j'arrive au bout, il me manque une douzaine de titre (grosso modo).

Concernant ma collection "Physique" sur les consoles Playstation, voici:



Uniquement le duo Final Fantasy VII (mes titres favoris de la licence) ainsi que Jojo's BA: ASB version "Japonaise", titre que j'ai obtenu a sa sortie, pris en import tellement j'étais en hâte d'y jouer et à l'époque incertain d'une sortie chez nous, titre incroyable (l'un des meilleurs jeux de manga selon moi) Cyberconnect2 derrière aussi (les papas des Naruto, notamment les Storm l'une de mes licences favorites). C'est les seuls jeux que je ne revendrais jamais quoi qu'il arrive.

Pour les êtres vous connaissez, j'achète, j'y joue, je 100%, je platine et je revends, ainsi de suite.
Ratchet. - Pokémon.
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    oreillesal, burningcrimson
    posted the 09/03/2026 at 05:34 PM by ratchet
    comments (23)
    alucardhellsing posted the 09/03/2026 at 05:43 PM
    quel est le meilleur pokemon selon vous ? ou du moins le plus complet
    khazawi posted the 09/03/2026 at 05:51 PM
    Pas mal

    alucardhellsing Pokémon Soul Silver/Heart Gold sont les plus plus complets.
    Malgré ses énormes défauts techniques, Legendes Arceus était sympa.
    ratchet posted the 09/03/2026 at 05:51 PM
    alucardhellsing: Dans les "classiques" je dirais:
    - Pokémon Noire/Blanche 2.
    - Pokémon Rubis Oméga/Saphir Alpha (les remakes de la 3G)

    Pour les plus complets, quoi qu'on en dise techniquement, les derniers sont top (Ecarlate et Violet avec les dlc il manque pas beaucoup de bestioles)

    Sinon en terme d'expérience, Pokémon Légendes Arceus c'était vraiment très cool en terme de gameplay pour la licence.
    mrpopulus posted the 09/03/2026 at 05:52 PM
    ratchet tu vas prendre Vents et Vagues en 2027 ?
    ratchet posted the 09/03/2026 at 05:54 PM
    khazawi: Pour HG et SS, à l'époque c'était vrai, maintenant je ne suis plus trop d'accord, au final en dehors de l'argument "il y a Johto et Kanto" (un Kanto très vide au passage) bien le reste comparer aux titres d'après c'est largement battu...

    mrpopulus: Bien sûr! En gros pigeon, car depuis la S2 je prend tous les jeux Pokémon x2 (une fois en démat' pour y jouer et en physique que je laisse sceller pour la collection, avec steelbook si possible)
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 06:02 PM
    mrpopulus c'est quoi cette question ??
    il a pokemon AZ evidemment qu'ilva prendre Vents et vagues
    et moi aussi d'ailleurs car il a l'air mieux soigné
    esperons que Gamefrik demerde à écouter les plaintes des joueurs ....

    ratchet un vrai fan Pokemon qui se respecte
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:08 PM
    kikoo31 oui d’ailleurs pour VV apparemment c’est bien novembre 2027 d’après Centroleaks… ça fais loin mais au moins ils peuvent sortir un jeu peaufiné (j’espère de tout mon cœur )
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 06:10 PM
    ratchet ecarlate et vviolet avait tout pour plaire

    les défauts que je vais pas répéter

    mais un effort sur l 'histoire et ç'est parfait

    on demande pas la lune
    temporell posted the 09/03/2026 at 06:15 PM
    bonne chance pour compléter les 3 premières gen, tu va pleuré du sang malheureusement x(
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:16 PM
    temporell tout les jeux des 3 premières Gen (sauf Rouge feu / Vert feuille) sont dispos dans mon gamecash. C’est au niveau du prix que ça envoi un peu (Cristal a 600e)
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:18 PM
    temporell après j’alterne selon les mois. Quand j’ai pas beaucoup d’achat de prévu je prend un gros (niveau prix je veux dire) mais là avec les mois qui arrive je vais prendre dans les plus récents (donc moins cher) comme Ultra-Lune ou Blanche 2 ^^
    kayro posted the 09/03/2026 at 06:19 PM
    Marrant, j’ai trouvé un Pokémon platine en super état il y a deux semaines justement.

    Tu l’as eu à combien le tien ?
    Le noire 2 par contre impossible à trouver à bon prix pour le moment de mon côté.
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:21 PM
    kayro Platine mon frère me l’a filer (comme Perle et Emeraude mais sans boîte malheureusement, donc je ne compte pas).

    A Gamecash de mémoire Blanche 2 est à 139e. (Cher je trouve, le jeu n’est pas si vieux comparer aux premières générations)
    temporell posted the 09/03/2026 at 06:21 PM
    ratchet voilà c'est pour ça, c'est clairement les plus cher vu que les conserver en bon état c'est plus dur à cause de la boîte en carton
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:25 PM
    temporell oui totalement ! Après justement je trouve que psychologiquement que ça passe mieux de mettre 200/300 pour un truc en carton (et donc qui s’abîme plus) qu’un jeu en boîte. C’est plus précieux en gros. En trouver un en bon état ça fais clairement plus plaisir ! Après dur après autant d’années…
    kayro posted the 09/03/2026 at 06:30 PM
    J’ai réussi à trouver le platine à 49€ donc j’ai foncé il est comme neuf.

    Le noire/blanche 2 oui plus de 100€… je peux me le permettre sans soucis mais psychologiquement j’arrive pas à passer le cap ????
    (J’ai déjà lâché 349€ pour une new 3ds xl monster hunter…craquage)
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:36 PM
    kayro je comprend c’est pareil… faut vraiment que j’ai rien d’autre à prendre pour une ancienne version à un prix pareil sur le moment je culpabilise mais ça passe et finalement je suis content.
    bebber posted the 09/03/2026 at 06:46 PM
    Marrant qu'on parle de Pokémon, sur Switch je me demandais le ou lesquels étaient vraiment bien et pas spécialement enfantin.
    shuntaro posted the 09/03/2026 at 06:58 PM
    Jolie collection Pokémon
    oreillesal posted the 09/03/2026 at 06:59 PM
    ratchet ça progresse tranquillement
    Pokemon ZA, je n'arrive pas à franchir le cap, même pour la collec'

    Le coup d'acheter les épisodes récents en double et conservé sous blister, tu penses que c'est pertinent ?
    Quelle valeur vont-ils prendre, c'est des jeux vendus à des dizaines de millions d'exemplaires.
    ratchet posted the 09/03/2026 at 07:08 PM
    oreillesal bien kiffé ZA perso
    Bah pour les récents c’est moins pertinent que les premières générations c’est clair! J’aurais bien voulu commencer plus tôt mais bon tant qu’à faire au moins essayer avec les opus qui sortent actuellement. Dans 15/20ans ça aura quand même prix en valeur j’imagine!
    apejy posted the 09/03/2026 at 08:47 PM
    ratchet vérifie quand même le fonctionnement de tes cartouches DS / 3DS. J’ai mon Pokémon Platine qui commence à rendre l’âme
    zerdow posted the 09/03/2026 at 11:30 PM
    ratchet très belle collection mais j’avoue que ne pour ma part du moment que j’ai la cartouche pour les 3 premières gen ça me vas. Après psychologiquement impossible d’acheter à se prix la , sachant que je fait les vides greniers et que fut un temps c’était possible de les avoir en boîte et en bonne état pour rien ( comme la plus part des jeux et consoles en fait ).

    Pour Z-A tout les vrai fan on lâcher une larme à la fin. Repose en paix , grand roi…
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