Le PlayStation Blog officiel a révélé que Final Fantasy VII Revelation, le volet final tant attendu de la trilogie Final Fantasy VII, bénéficiera de deux packs de contenu téléchargeable (DLC). La première extension s'intitule « Sephiroth » et la seconde « Vincent and the Turks ». Bien que leurs dates de sortie exactes n'aient pas été précisées, un « Story Expansion Pass » sera proposé, soit inclus dans l'édition Premium, soit disponible à l'achat séparément.
L'édition collector de Final Fantasy VII Revelation est au prix de 349,99 $. Elle comprend le jeu de base, tous les DLC, une statuette, un artbook, la bande originale et bien plus encore.
Final Fantasy VII Revelationsortira le 8 avril 2027.
Source : https://mynintendonews.com/2026/09/03/final-fantasy-vii-revelation-two-dlcs-confirmed/
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posted the 09/03/2026 at 05:20 PM by link49
Il n'y a que nintendo qui fait des collectors abordables (bien que moins fournis) mais j'en achète très rarement perso.
Tu le prendras sur switch 2 tu penses ? Moi je pense un jeu comme ça je le prends sur PC il a l'air très exigeant et 130GB sur switch 2
tu fais le jeu à sa sortie, et quand le dlc sortira tu ne saura plus comment jouer ni l'opti des perso, menu...ect
que c'est chiant ça
j'attendrai du coup 2028 vu qu'ils l'ont annoncé. Tanpis