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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Final Fantasy VII Revelation] Deux DLC et un Collector à 349,99$


Le PlayStation Blog officiel a révélé que Final Fantasy VII Revelation, le volet final tant attendu de la trilogie Final Fantasy VII, bénéficiera de deux packs de contenu téléchargeable (DLC). La première extension s'intitule « Sephiroth » et la seconde « Vincent and the Turks ». Bien que leurs dates de sortie exactes n'aient pas été précisées, un « Story Expansion Pass » sera proposé, soit inclus dans l'édition Premium, soit disponible à l'achat séparément.



L'édition collector de Final Fantasy VII Revelation est au prix de 349,99 $. Elle comprend le jeu de base, tous les DLC, une statuette, un artbook, la bande originale et bien plus encore.
Final Fantasy VII Revelationsortira le 8 avril 2027.

Source : https://mynintendonews.com/2026/09/03/final-fantasy-vii-revelation-two-dlcs-confirmed/
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    posted the 09/03/2026 at 05:20 PM by link49
    comments (12)
    wickette posted the 09/03/2026 at 05:23 PM
    Je prendrai juste l'artbook si jamais ils le mettent en vente séparément (lui ou une autre version) mais le prix est scandaleux

    Il n'y a que nintendo qui fait des collectors abordables (bien que moins fournis) mais j'en achète très rarement perso.


    Tu le prendras sur switch 2 tu penses ? Moi je pense un jeu comme ça je le prends sur PC il a l'air très exigeant et 130GB sur switch 2
    link49 posted the 09/03/2026 at 05:24 PM
    wickette Je le prends effectivement sur Switch 2, pour avoir la trilogie entièrement sur cette console.
    rider288 posted the 09/03/2026 at 05:47 PM
    Pas assez cher, boycott
    khazawi posted the 09/03/2026 at 05:49 PM
    J'avais la first class de Remake sortie en avril 2020 mais je l'ai revendue car ça prenait trop de place. Du coup je passe mon tour.
    ratchet posted the 09/03/2026 at 05:56 PM
    Je pense prendre si le planning en début d'année est léger (normalement début 2027 je ne prends rien en dehors de GOW: Laufey et FF7) donc soit l'édition a 400e en physique, soit la version démat' a 110e. (mais quoi qu'il arrive je prendrais une version boite pour avoir la trilogie, la seule exception que je me fais, tout le reste c'est démat me concernant sur Playstation)
    malroth posted the 09/03/2026 at 06:45 PM
    abusé 2 dlc qui sortiront fin 2027 et debut 2028...

    tu fais le jeu à sa sortie, et quand le dlc sortira tu ne saura plus comment jouer ni l'opti des perso, menu...ect

    que c'est chiant ça

    j'attendrai du coup 2028 vu qu'ils l'ont annoncé. Tanpis
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:50 PM
    malroth alors du coup des DLC comme Donkey Kong ça va pas car ça arrive trop vite (1 mois) et la 5/6 mois après ça va pas non plus. Du coup c’est quoi la fenêtre ?
    docteurdeggman posted the 09/03/2026 at 06:59 PM
    dono56 posted the 09/03/2026 at 07:02 PM
    Du coup lors de la pré-commande sur le site de square Enix c'est débité à l'expédition ou c'est immédiat ?
    noishe posted the 09/03/2026 at 08:23 PM
    dono56 C'est immédiat
    soulfull posted the 09/03/2026 at 09:25 PM
    je ferais rebirth à la sortie de revelation que je vais faire en complete edition en 2028.
    suzukube posted the 09/03/2026 at 11:19 PM
    Vu le prix je vais prendre la trilogie en demat a 100 euros les 3
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