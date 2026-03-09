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Final Fantasy Resonance
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name : Final Fantasy Resonance
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch - Switch 2
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ratchet
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[TEST] Démo Final Fantasy Resonance.


FINAL FANTASY RESONANCE.
Retour rapide, 1H30 de jeu sur la démo (en démat' ), je me garde le reste de cette dernière pour ce soir ou demain, durant le début de semaine j'étais tenter de prendre Dragon Quest I/II HD Remake car il est en promo' sur le store (45e) mais je savais que FF Resonance était en approche, style de jeu similaire je préfère donc attendre Final Fantasy.

Alors franchement, le style visuel a toujours un sacré charme, ça fonctionne. J'ai déjà fouiller partout ou je pouvais (je vais poncer la démo) et j'ai passer l'étape de l'attaque du château, j'ai entamé la 1ère quête annexe.

Le système de vision (clairement du fan-service) va être cool, au niveau du gameplay ça reste du FF classique, les mêmes mécaniques (je commence à être habitué du coup), ça va être facile au début mais j'imagine bien que certains boss seront redoutables comme toujours!

Niveau sonore on retrouve les thèmes habituels de la série, graphiquement le mélange pixel avec des éléments plus réels fonctionnent correctement.

Bref du coup mon ressenti, j'avais adorer Dragon Guest III HD-2D et celui-ci semble être dans la même lignée, donc ça sera certainement un titre de qualité qui me fera patienter jusqu'au début avril

J'attends le titre final pour son histoire (je n'ai quasiment rien vu de la promotion) et son intrigue.

PS: Peut-être lié à la démo ou mon avancement dans l'histoire mais l'absence de "bestiaire" me semble bizarre, j'espère qu'il y en aura un.
Ratchet. - Final Fantasy.
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    kevinmccallisterrr, mwaka971, lak3
    posted the 09/03/2026 at 04:35 PM by ratchet
    comments (12)
    mercure7 posted the 09/03/2026 at 04:53 PM
    Ayant pas mal joué à Brave Exvius à l'époque, je vais tester, c'est cool qu'il y ait une démo
    forte posted the 09/03/2026 at 04:56 PM
    Je l'ai commencé aussi. Par contre une nouvelle fois, comme les DQHD, Elliot etc, ca sent le manque de challenge : le niveau de difficulté est modifiable à tout moment ! Mais c'est vraiment sympa !
    akinen posted the 09/03/2026 at 05:45 PM
    Pinaise j’ai pas compris qu’il y en avait une
    ratchet posted the 09/03/2026 at 05:52 PM
    akinen juste après le State of play ^^
    shining posted the 09/03/2026 at 06:00 PM
    forte il manque de chalenge XD cadeaux : https://www.youtube.com/shorts/lCtUGTbudNc
    fritesmayo76 posted the 09/03/2026 at 07:53 PM
    forte En expert si t'as pas le niveau les ennemis font assez mal en dégâts.
    lirin posted the 09/03/2026 at 08:19 PM
    et encore game key card sur switch 2 et une version switch 1 complete mais moins belle et a 30 fps... j'en peux plus
    mercure7 posted the 09/03/2026 at 08:25 PM
    fritesmayo76 Oui je confirme que le 1er Boss j'y suis allé en mode touriste, il a failli me tuer, heureusement qu'il y avait ce coffre avec 3 potions sur la droite avant le Boss, sinon . . .

    Espérons que ça reste dans cette veine par la suite
    fritesmayo76 posted the 09/03/2026 at 09:15 PM
    mercure7 Je confirme, je suis tombé sur un ennemi niveau 20 et un boss annexe niveau 15 ils m'ont défoncé en deux tours.
    mercure7 posted the 09/03/2026 at 09:18 PM
    fritesmayo76
    rbz posted the 09/04/2026 at 05:40 AM
    Content d'avoir eu la "vision"

    Lintro est bien fichu et le jeu en expert est top.
    forte posted the 09/04/2026 at 06:01 AM
    fritesmayo76 shining En Expert oui, mais ce que je veux dire, c'est que, comme la difficulté est modifiable à tout moment, que tu te fasses le jeu en Facile ou en Expert, tu auras LE MEME résultat (et les même achievements il semblerait) d'où mon "on a pas de challenge". Là, le challenge il est juste perso, tu n'as aucune récompense. Ma comparaison avec les DQHD se fait dans le sens ou quelqu'un qui a fini le jeu en facile et l'autre en difficile aura EXACTEMENT le même résultat. Ha non, celui qui a fini en facile a gagné plusieurs heures de sa vie.

    Ce que je soulignais c'est que c'est devenu une habitude, de ne pas récompenser celui qui joue en Normal ou Hard chez beaucoup d'éditeurs (Capcom fait de la résistance là dessus)

    Il est fort à parier que FF7 Revelation aura son "God Mode" gratos activable dès le début... et qui ne te bloquera rien.

    Chacun sa vision des choses et du jeu, mais perso je préfère perdre plusieurs heures de ma vie sur un jeu qui ne me donne pas le choix, plutôt que de les perdre alors qu'en quelques minutes... j'ai LE MEME résultat !

    Après, peut-être que je me trompe et que, battre tel ou tel boss dans une certaine difficulté te débloquera un item spécial, voir un achievement (Regarde Visions Of Mana qui demande de battre le vraie dernier boss en Hard) A voir !
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