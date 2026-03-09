Retour rapide, 1H30 de jeu sur la démo (en démat'), je me garde le reste de cette dernière pour ce soir ou demain, durant le début de semaine j'étais tenter de prendre Dragon Quest I/II HD Remake car il est en promo' sur le store (45e) mais je savais que FF Resonance était en approche, style de jeu similaire je préfère donc attendre Final Fantasy.Alors franchement, le style visuel a toujours un sacré charme, ça fonctionne. J'ai déjà fouiller partout ou je pouvais (je vais poncer la démo) et j'ai passer l'étape de l'attaque du château, j'ai entamé la 1ère quête annexe.Le système de vision (clairement du fan-service) va être cool, au niveau du gameplay ça reste du FF classique, les mêmes mécaniques (je commence à être habitué du coup), ça va être facile au début mais j'imagine bien que certains boss seront redoutables comme toujours!Niveau sonore on retrouve les thèmes habituels de la série, graphiquement le mélange pixel avec des éléments plus réels fonctionnent correctement.Bref du coup mon ressenti, j'avais adorer Dragon Guest III HD-2D et celui-ci semble être dans la même lignée, donc ça sera certainement un titre de qualité qui me fera patienter jusqu'au début avrilJ'attends le titre final pour son histoire (je n'ai quasiment rien vu de la promotion) et son intrigue.PS: Peut-être lié à la démo ou mon avancement dans l'histoire mais l'absence de "bestiaire" me semble bizarre, j'espère qu'il y en aura un.