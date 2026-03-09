FINAL FANTASY RESONANCE.
Retour rapide, 1H30 de jeu sur la démo (en démat'
), je me garde le reste de cette dernière pour ce soir ou demain, durant le début de semaine j'étais tenter de prendre Dragon Quest I/II HD Remake car il est en promo' sur le store (45e) mais je savais que FF Resonance était en approche, style de jeu similaire je préfère donc attendre Final Fantasy.
Alors franchement, le style visuel a toujours un sacré charme, ça fonctionne. J'ai déjà fouiller partout ou je pouvais (je vais poncer la démo) et j'ai passer l'étape de l'attaque du château, j'ai entamé la 1ère quête annexe.
Le système de vision (clairement du fan-service) va être cool, au niveau du gameplay ça reste du FF classique, les mêmes mécaniques (je commence à être habitué du coup), ça va être facile au début mais j'imagine bien que certains boss seront redoutables comme toujours!
Niveau sonore on retrouve les thèmes habituels de la série, graphiquement le mélange pixel avec des éléments plus réels fonctionnent correctement.
Bref du coup mon ressenti, j'avais adorer Dragon Guest III HD-2D et celui-ci semble être dans la même lignée, donc ça sera certainement un titre de qualité qui me fera patienter jusqu'au début avril
J'attends le titre final pour son histoire (je n'ai quasiment rien vu de la promotion) et son intrigue.
PS: Peut-être lié à la démo ou mon avancement dans l'histoire mais l'absence de "bestiaire" me semble bizarre, j'espère qu'il y en aura un.
Espérons que ça reste dans cette veine par la suite
Lintro est bien fichu et le jeu en expert est top.
Ce que je soulignais c'est que c'est devenu une habitude, de ne pas récompenser celui qui joue en Normal ou Hard chez beaucoup d'éditeurs (Capcom fait de la résistance là dessus)
Il est fort à parier que FF7 Revelation aura son "God Mode" gratos activable dès le début... et qui ne te bloquera rien.
Chacun sa vision des choses et du jeu, mais perso je préfère perdre plusieurs heures de ma vie sur un jeu qui ne me donne pas le choix, plutôt que de les perdre alors qu'en quelques minutes... j'ai LE MEME résultat !
Après, peut-être que je me trompe et que, battre tel ou tel boss dans une certaine difficulté te débloquera un item spécial, voir un achievement (Regarde Visions Of Mana qui demande de battre le vraie dernier boss en Hard) A voir !