Alors que les éditeurs japonais choisissaient quasi systématiquement le format GKC, la tendance semble s'inverser de plus en plus. Des annonces de jeux Switch 2 en format classique se font de plus en plus nombreuses.
Alors que chez Playstation, 2027 va amorcer le virage du tout dématérialisé, 2027 sera t'il le virage du tout physique pour la Switch 2 ?
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posted the 09/03/2026 at 03:59 PM by aeris201
Bon déjà ce qui faut bien se mettre dans le crâne, c'est si le jeux provient de la génération d'avant, alors l'utilisation d'une carte est possible , reste le prix et le poid a pas dépassé.
Mais si c'est un jeux de cette génération, il sera en gkc obligatoirement pour des soucis lié a la vitesse de lecture.
On refait pas le monde.
Les petits ont compris que leur coeur de cible est attaché à l'objet.
Mais les gros n'en ont rien a faire. Parfois on a droit à des exceptions a la cyberpunk ou indiana jones, ça reste rare...mais je suis preneur.
Je m'interroge sur la possibilité qu'un jour émerge un éditeur qui pourrait proposer des reprint en full cartouche...je sais que les vitesses de lecture différentes entre une cartouche et un sd card implique des solutions techniques différentes mais ce serait un compromis qui pourrait être chouette (mais oui, je sais que ça n'arrivera jamais)