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[Switch 2] Les editeurs jap proposent de moins en moins de Game Key Card ?
Alors que les éditeurs japonais choisissaient quasi systématiquement le format GKC, la tendance semble s'inverser de plus en plus. Des annonces de jeux Switch 2 en format classique se font de plus en plus nombreuses.

Alors que chez Playstation, 2027 va amorcer le virage du tout dématérialisé, 2027 sera t'il le virage du tout physique pour la Switch 2 ?

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    link49, gaymer40
    posted the 09/03/2026 at 03:59 PM by aeris201
    comments (13)
    guiguif posted the 09/03/2026 at 04:00 PM
    un jeu = de plus en plus
    temporell posted the 09/03/2026 at 04:03 PM
    non c'est les petits éditeur et Nintendo qui respecte encore les joueurs et le média, le reste on passer le cap d'être des immondes fdp
    shuntaro posted the 09/03/2026 at 04:06 PM
    guiguif tant mieux surtout pour les jeux de moins de 5 GO
    jenicris posted the 09/03/2026 at 04:07 PM
    2028 pas 2027
    cyr posted the 09/03/2026 at 04:11 PM
    C'est pas la tendance....je dirais que c'est l'exception.

    Bon déjà ce qui faut bien se mettre dans le crâne, c'est si le jeux provient de la génération d'avant, alors l'utilisation d'une carte est possible , reste le prix et le poid a pas dépassé.

    Mais si c'est un jeux de cette génération, il sera en gkc obligatoirement pour des soucis lié a la vitesse de lecture.

    On refait pas le monde.
    greggy posted the 09/03/2026 at 04:22 PM
    .Il n’y a jamais eu autant de GKC qu’en ce moment, à part 2-3 jeux de temps en temps.
    derno posted the 09/03/2026 at 05:05 PM
    Nintendo joue le jeu...en même temps il s'est engagé pour.
    Les petits ont compris que leur coeur de cible est attaché à l'objet.
    Mais les gros n'en ont rien a faire. Parfois on a droit à des exceptions a la cyberpunk ou indiana jones, ça reste rare...mais je suis preneur.

    Je m'interroge sur la possibilité qu'un jour émerge un éditeur qui pourrait proposer des reprint en full cartouche...je sais que les vitesses de lecture différentes entre une cartouche et un sd card implique des solutions techniques différentes mais ce serait un compromis qui pourrait être chouette (mais oui, je sais que ça n'arrivera jamais)
    guiguif posted the 09/03/2026 at 05:12 PM
    ça ne sera pas le cas de la version euro et japonaise, il faudra importer: https://images.rpgsite.net/image/da49c9a1/174370/original/fate-extra-record-pal-physical-switch-2-ps5-switch.jpg
    ratchet posted the 09/03/2026 at 06:14 PM
    temporell respect des joueurs. On rappel que les jeux à 80 boules c’était eux hein…
    zakovu posted the 09/03/2026 at 06:26 PM
    Marvelous avait indiqué à l'époque qu'ils prioriseraient leurs jeux entièrement sur les cartouches.
    piratees posted the 09/03/2026 at 06:44 PM
    moi je vois le contraire
    jaeg01 posted the 09/03/2026 at 06:57 PM
    Le retour du gogol
    cidkageno posted the 09/03/2026 at 10:58 PM
    ratchet Non les jeux a 80 boules c'est Sony au lancement de la ps5.
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