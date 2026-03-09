Alors que les éditeurs japonais choisissaient quasi systématiquement le format GKC, la tendance semble s'inverser de plus en plus. Des annonces de jeux Switch 2 en format classique se font de plus en plus nombreuses.Alors que chez Playstation, 2027 va amorcer le virage du tout dématérialisé, 2027 sera t'il le virage du tout physique pour la Switch 2 ?