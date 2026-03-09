Quand je joue à un jeu de FromSoftware, Ryu Ga Gotoku Studio, Vanillaware, Atlus ou encore Capcom, j’ai souvent l’impression de reconnaître immédiatement la patte du studio.
Pas seulement grâce au gameplay, mais aussi par la direction artistique, la musique, les personnages ou même le rythme du jeu. On sent une vraie identité.
À l’inverse, beaucoup de grosses productions occidentales donnent parfois le sentiment de se ressembler davantage. Mondes ouverts immenses, arbres de compétences, crafting, quêtes secondaires, progression RPG… Les jeux restent souvent excellents, mais leurs mécaniques finissent parfois par converger.
Je me demande si les studios japonais n’acceptent pas plus facilement d’assumer une vision très marquée, même si elle ne plaira pas à tout le monde.
On le voit avec Persona, qui garde son style très particulier depuis des années, Yakuza, qui mélange drame et humour absurde sans complexe, Monster Hunter, qui refuse de simplifier certaines mécaniques, ou encore Zelda, qui continue de réinventer sa formule tout en restant immédiatement identifiable.
Bien sûr, il existe aussi des contre-exemples au Japon, et des studios occidentaux qui ont une identité très forte comme Larian, Remedy ou Naughty Dog.
Mais, de manière générale, j’ai l’impression que les productions japonaises gardent plus facilement une personnalité propre, là où une partie des AAA occidentaux cherchent davantage à séduire le public le plus large possible.
posted the 09/03/2026 at 03:57 PM by julie54
là où une partie des AAA occidentaux cherchent davantage à séduire le public le plus large possible.
- Persona a amoindri son challenge d'épisode en épisode tout en adoptant des mécaniques plus standard (donjons non aléatoires) pour s'ouvrir au grand public.
- Le mélange drame/humour n'est pas propre au Japon, il suffit juste de voir la scène indé occidentale (certes moins habituels pour les AAA)
- Monster Hunter qui n'a pas simplifié ses mécaniques ? Tu sais de quoi tu parles ?
- Zelda, c'est pas la licence qui avec BOTW a sauté à bras ouverts dans la tendance des mondes ouverts à gameplay émergent avec mécaniques survie (certes surfaites) ?
Alors oui, le Japon peut souvent avoir sa patte, mais faut pas en faire une généralité. Rien que Konami vient de nous monter deux J-RPG à la DA vu 300 fois.
Alors oui, l'originalité et l'esthétique a davantage à être représenté en occident par la scène indé, là où au Japon, on peut voir de vrais éditeurs le faire, mais ils cherchent derrière à rentabiliser en te vendant des projets à moteur PS2 HD à 70 balles.
Comme avec les mangas.
mais par exemple square depuis qu'ils ont fusionné avec enix ce n'est plus le cas, a part pour quelque rare jeux...
bien sur il y a de très bonne production occidentale, clair obscur en est l'exemple... mais comme je le dis au dessus, ce constat s’effondre, le japon d'avant ce n'est plus celui d'aujourd'hui, les bonne œuvre se raréfie, mais du coté occidental c'est pareil et il n'y en avait déja pas beaucoup avant...
Pour citer shuntaro c'est vraiment une vision erronée du Japon qui n'est plus ce qu'il était en terme de qualité et de vision.
C'est surtout des fan du Japon qui reste bloqué sur les productions d'une certaines époques et qui refuse de voir les indés occidentaux, au profit de production Japonaise leur rappelant une autre époque qu'ils sont prêt a accepter de payer chère.
keiku Et comme on te l'a déja dit, tu as des blocages qui font que tu rejettes les productions occidental par mal être, racisme, ou une obession malsaine du Japon. Chaque semaines des perles sortent en indépendance. Mais tu te focalise sur des merdes PS2HD japonaise coute que coute
et oui aucun studio occidentaux n'a fait mieux qu'un vanillaware jusqu'a présent, et jamais ca n'arrivera comme c'est partit...
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http://automaton-media.com/en/news/is-anime-really-no-longer-being-made-for-japanese-audiences-domestic-fans-argue-recent-discussion-is-missing-the-point/[/url]
Les développeurs jap ont bien repris u poil de la bête depuis.
Quant à l'uniformisation des mangas et animes, elle n'est heureusement que partielle. Souvent sous la pression d'investisseurs occidentaux qui n'ont rien compris ou agissent par idéologie.
Ce qui suscite une forte résistance des auteurs, avocats, politiciens...
https://www.japantimes.co.jp/commentary/2026/06/17/japan/wall-street-crushes-japans-soft-power
https://animehunch.com/elon-musk-slams-anime-manga-censorship
leurs jeux hors ténor se, capcom voir un peu FS ils sont à la ramasse complet sur toutes leur prod face à toute l'asie qui eux n'en sont qu'au début.
et pourtant on a eu l'excellentissime bayonetta,
le dragon crown,
un des meilleurs tales of, (vesperia, et même grace f)
un très bon eternal sonata,
un star ocean qui tenais encore a peu près la route,
persona 5 (et oui)
valkyria chronicle
et ni no kuni
(et je ne parle même pas des demon soul et autre)
et de tous les jeux que j'ai eu en import (comme le super robot OG sur ps3)
Les développeurs jap ont bien repris u poil de la bête depuis.
j'ai l'impression que c'est tous l'inverse, aujourd'hui c'est de plus en plus dur de trouver des bons titre japonais..., il y a juste level5 qui se réveille un peu... mais konami c'est mort, capcom ne ca cible plus que l'occident, bandai namco ca reste bloquer sur dragon ball et ca n'a plus été capable de sortir un tales of correct...
Quant à l'uniformisation des mangas et animes, elle n'est heureusement que partielle. Souvent sous la pression d'investisseurs occidentaux qui n'ont rien compris ou agissent par idéologie.
Ce qui suscite une forte résistance des auteurs, avocats, politiciens...
ouais enfin, ils disent bien dans le lien, que c'est l'occident qui est viser en haute priorité aujourd'hui quand ils doivent choisir quel manga adapter en anime, et que les isekai c'est ce qui a la plus grosse audience globale/mondiale...
maintenant oui il y a en plus de ca tout le coté amerdricain qui n'aide pas
ca je suis d'accord, l'amérique devrait ce prendre une ou deux bombe h ca règlerait beaucoup de problème... y compris dans le jeu video
C’est encore pire chez les coréens et chinois.
Y’a autant d’identité propre chez les occidentaux que les japonais. Et les japonais aiment l’argent, comme les américains.