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julie54
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julie54 > blog
[Analyse] Pourquoi les jeux japonais gardent souvent une identité plus forte
Quand je joue à un jeu de FromSoftware, Ryu Ga Gotoku Studio, Vanillaware, Atlus ou encore Capcom, j’ai souvent l’impression de reconnaître immédiatement la patte du studio.

Pas seulement grâce au gameplay, mais aussi par la direction artistique, la musique, les personnages ou même le rythme du jeu. On sent une vraie identité.

À l’inverse, beaucoup de grosses productions occidentales donnent parfois le sentiment de se ressembler davantage. Mondes ouverts immenses, arbres de compétences, crafting, quêtes secondaires, progression RPG… Les jeux restent souvent excellents, mais leurs mécaniques finissent parfois par converger.

Je me demande si les studios japonais n’acceptent pas plus facilement d’assumer une vision très marquée, même si elle ne plaira pas à tout le monde.

On le voit avec Persona, qui garde son style très particulier depuis des années, Yakuza, qui mélange drame et humour absurde sans complexe, Monster Hunter, qui refuse de simplifier certaines mécaniques, ou encore Zelda, qui continue de réinventer sa formule tout en restant immédiatement identifiable.

Bien sûr, il existe aussi des contre-exemples au Japon, et des studios occidentaux qui ont une identité très forte comme Larian, Remedy ou Naughty Dog.
Mais, de manière générale, j’ai l’impression que les productions japonaises gardent plus facilement une personnalité propre, là où une partie des AAA occidentaux cherchent davantage à séduire le public le plus large possible.
    tags : nintendo jeux vidéo gaming japon capcom persona yakuza débat atlus jrpg industrie fromsoftware direction artistique game design
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    gaeon
    posted the 09/03/2026 at 03:57 PM by julie54
    comments (17)
    keiku posted the 09/03/2026 at 03:59 PM
    parce que les japonais comprenne le jeu video comme de l'art, les autres comme un produit, mais ce constat s’effondre petit a petit dans le temps entre les rachats, les faillites et la censure,et le politiquement correct que les USA leur impose... même si certain acteur comme vanillaware reste au top
    hypermario posted the 09/03/2026 at 04:09 PM
    Parce que les Japonais sont des conservateurs, ils cultivent leur visions.
    shuntaro posted the 09/03/2026 at 04:09 PM
    keiku tu te trompe. Ça c'est de la propagande et une image. Tu crois que les gatcha c'est de l'art ? L'arnaque de l'IA Ryza c'est de l'art ? Kojima placardé chez Konami c'est de l'art ?... C'est juste que vous aimez une version du Japon et des productions Japonaises. On a des tas de production occidental avec une identité très forte. C'est exactement tout ce qu'il devrait qu'on retrouve dans Final Fantasy... Bref c'est juste des bandeurs du Japon qui ne voient pas le reste et vois les choses d'une prisme fermé
    shanks posted the 09/03/2026 at 04:24 PM
    On le voit avec Persona, qui garde son style très particulier depuis des années, Yakuza, qui mélange drame et humour absurde sans complexe, Monster Hunter, qui refuse de simplifier certaines mécaniques, ou encore Zelda, qui continue de réinventer sa formule tout en restant immédiatement identifiable.
    là où une partie des AAA occidentaux cherchent davantage à séduire le public le plus large possible.

    - Persona a amoindri son challenge d'épisode en épisode tout en adoptant des mécaniques plus standard (donjons non aléatoires) pour s'ouvrir au grand public.
    - Le mélange drame/humour n'est pas propre au Japon, il suffit juste de voir la scène indé occidentale (certes moins habituels pour les AAA)
    - Monster Hunter qui n'a pas simplifié ses mécaniques ? Tu sais de quoi tu parles ?
    - Zelda, c'est pas la licence qui avec BOTW a sauté à bras ouverts dans la tendance des mondes ouverts à gameplay émergent avec mécaniques survie (certes surfaites) ?

    Alors oui, le Japon peut souvent avoir sa patte, mais faut pas en faire une généralité. Rien que Konami vient de nous monter deux J-RPG à la DA vu 300 fois.
    Alors oui, l'originalité et l'esthétique a davantage à être représenté en occident par la scène indé, là où au Japon, on peut voir de vrais éditeurs le faire, mais ils cherchent derrière à rentabiliser en te vendant des projets à moteur PS2 HD à 70 balles.
    abookhouseboy posted the 09/03/2026 at 04:26 PM
    Je pense que les éditeurs japonais cherchent la plupart du temps à satisfaire leur propre public. Et si le reste du monde aime, tant mieux.

    Comme avec les mangas.
    keiku posted the 09/03/2026 at 04:29 PM
    shuntaro je ne parle pas du jeux mobile, et comme dit dans le texte il y a des contres exemple... bah en vrai kojima a fait de bonne oeuvre, metal gear jusqu'au 3 (et donc avant que konami ne mette son grain de sable)

    mais par exemple square depuis qu'ils ont fusionné avec enix ce n'est plus le cas, a part pour quelque rare jeux...

    bien sur il y a de très bonne production occidentale, clair obscur en est l'exemple... mais comme je le dis au dessus, ce constat s’effondre, le japon d'avant ce n'est plus celui d'aujourd'hui, les bonne œuvre se raréfie, mais du coté occidental c'est pareil et il n'y en avait déja pas beaucoup avant...
    loganwolverine posted the 09/03/2026 at 04:32 PM
    shanks Exactement, j'en parlais dont mon article sur les Chinois et les Coréen.
    Pour citer shuntaro c'est vraiment une vision erronée du Japon qui n'est plus ce qu'il était en terme de qualité et de vision.

    C'est surtout des fan du Japon qui reste bloqué sur les productions d'une certaines époques et qui refuse de voir les indés occidentaux, au profit de production Japonaise leur rappelant une autre époque qu'ils sont prêt a accepter de payer chère.

    keiku Et comme on te l'a déja dit, tu as des blocages qui font que tu rejettes les productions occidental par mal être, racisme, ou une obession malsaine du Japon. Chaque semaines des perles sortent en indépendance. Mais tu te focalise sur des merdes PS2HD japonaise coute que coute
    keiku posted the 09/03/2026 at 04:35 PM
    loganwolverine non encore aujourd'hui même si je le dis moi même le japon ce n'est plus la même chose qu'avant, ce n'est ni wolverine , ni yotei, ni spiderman, ni god of war, ni meme saros qui vont me prouver le contraire

    et oui aucun studio occidentaux n'a fait mieux qu'un vanillaware jusqu'a présent, et jamais ca n'arrivera comme c'est partit...
    keiku posted the 09/03/2026 at 04:52 PM
    abookhouseboy j'aurais dit ca il y a 15 ans, justement si le jv japonais devient plus fade aujourd'hui c'est justement parce qu'il cherche a satisfaire l'occident, square, capcom, meme konami, bandai, namco, meme arc sys s'y es mis, tous ces éditeurs ne cherche plus a satisfaire les japonais, mais les occidentaux...
    keiku posted the 09/03/2026 at 04:54 PM
    abookhouseboy et pour les mangas :
    [url]
    http://automaton-media.com/en/news/is-anime-really-no-longer-being-made-for-japanese-audiences-domestic-fans-argue-recent-discussion-is-missing-the-point/[/url]
    abookhouseboy posted the 09/03/2026 at 05:54 PM
    keiku C'était justement durant la période XBox 360 - PS3 que les éditeurs japonais perdaient du terrain, dépassé par les innovations technologiques occidentales (coucou le moteur Unreal Engine 3, avec ses explications en anglais que les Japonais ne maitrisaient pas suffisamment) et le studios ouverts à l'arrache en Occident souvent sans garnd lendemain.
    Les développeurs jap ont bien repris u poil de la bête depuis.

    Quant à l'uniformisation des mangas et animes, elle n'est heureusement que partielle. Souvent sous la pression d'investisseurs occidentaux qui n'ont rien compris ou agissent par idéologie.
    Ce qui suscite une forte résistance des auteurs, avocats, politiciens...

    https://www.japantimes.co.jp/commentary/2026/06/17/japan/wall-street-crushes-japans-soft-power />
    https://animehunch.com/elon-musk-slams-anime-manga-censorship
    kalas28 posted the 09/03/2026 at 06:25 PM
    faux mais bon faut bien sucer l'industrie jap pour se la jouer

    leurs jeux hors ténor se, capcom voir un peu FS ils sont à la ramasse complet sur toutes leur prod face à toute l'asie qui eux n'en sont qu'au début.
    gaeon posted the 09/03/2026 at 07:05 PM
    Je suis assez d'accord, on sent que le japon continue de sortir des jeux assez niche dans l'esprit. Pour des jeux occidentaux originaux faut se tourner vers les indés sinon effectivement...
    keiku posted the 09/03/2026 at 08:39 PM
    abookhouseboy


    et pourtant on a eu l'excellentissime bayonetta,
    le dragon crown,
    un des meilleurs tales of, (vesperia, et même grace f)
    un très bon eternal sonata,
    un star ocean qui tenais encore a peu près la route,
    persona 5 (et oui)
    valkyria chronicle
    et ni no kuni
    (et je ne parle même pas des demon soul et autre)
    et de tous les jeux que j'ai eu en import (comme le super robot OG sur ps3)

    Les développeurs jap ont bien repris u poil de la bête depuis.

    j'ai l'impression que c'est tous l'inverse, aujourd'hui c'est de plus en plus dur de trouver des bons titre japonais..., il y a juste level5 qui se réveille un peu... mais konami c'est mort, capcom ne ca cible plus que l'occident, bandai namco ca reste bloquer sur dragon ball et ca n'a plus été capable de sortir un tales of correct...

    Quant à l'uniformisation des mangas et animes, elle n'est heureusement que partielle. Souvent sous la pression d'investisseurs occidentaux qui n'ont rien compris ou agissent par idéologie.
    Ce qui suscite une forte résistance des auteurs, avocats, politiciens...

    ouais enfin, ils disent bien dans le lien, que c'est l'occident qui est viser en haute priorité aujourd'hui quand ils doivent choisir quel manga adapter en anime, et que les isekai c'est ce qui a la plus grosse audience globale/mondiale...

    maintenant oui il y a en plus de ca tout le coté amerdricain qui n'aide pas
    ca je suis d'accord, l'amérique devrait ce prendre une ou deux bombe h ca règlerait beaucoup de problème... y compris dans le jeu video
    abookhouseboy posted the 09/03/2026 at 09:11 PM
    keiku C'était nécessaire l'appel au massacre de masse ?
    keiku posted the 09/03/2026 at 10:11 PM
    abookhouseboy c'est juste le constat actuel...
    shambala93 posted the 09/04/2026 at 05:39 AM
    Mouais, on a une chier de jeux jap qui n’ont aucune identité qui sont des copier coller en terme de DA .

    C’est encore pire chez les coréens et chinois.

    Y’a autant d’identité propre chez les occidentaux que les japonais. Et les japonais aiment l’argent, comme les américains.
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