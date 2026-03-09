Quand je joue à un jeu de FromSoftware, Ryu Ga Gotoku Studio, Vanillaware, Atlus ou encore Capcom, j’ai souvent l’impression de reconnaître immédiatement la patte du studio.



Pas seulement grâce au gameplay, mais aussi par la direction artistique, la musique, les personnages ou même le rythme du jeu. On sent une vraie identité.



À l’inverse, beaucoup de grosses productions occidentales donnent parfois le sentiment de se ressembler davantage. Mondes ouverts immenses, arbres de compétences, crafting, quêtes secondaires, progression RPG… Les jeux restent souvent excellents, mais leurs mécaniques finissent parfois par converger.



Je me demande si les studios japonais n’acceptent pas plus facilement d’assumer une vision très marquée, même si elle ne plaira pas à tout le monde.



On le voit avec Persona, qui garde son style très particulier depuis des années, Yakuza, qui mélange drame et humour absurde sans complexe, Monster Hunter, qui refuse de simplifier certaines mécaniques, ou encore Zelda, qui continue de réinventer sa formule tout en restant immédiatement identifiable.



Bien sûr, il existe aussi des contre-exemples au Japon, et des studios occidentaux qui ont une identité très forte comme Larian, Remedy ou Naughty Dog.

Mais, de manière générale, j’ai l’impression que les productions japonaises gardent plus facilement une personnalité propre, là où une partie des AAA occidentaux cherchent davantage à séduire le public le plus large possible.