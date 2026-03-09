Et oui, il ne fallait pas rêver, Final Fantasy VII Revelation demandera une connexion internet obligatoire afin de telecharger une partie du jeu.
En effet, sur le store japonais de Square-Enix, la jaquette non définitive présente deja un petit " Internet required" a coté du Cero.
A noter que la version SW2 fera 130go, ça laisse imaginer la taille de la version PS5.
Aussi énorme que COD et FH6 combiné du coup...préparer vos SSD...
Franchement je ne comprend pas pourquoi ils ne font pas d’éditions limitées plus cher pour ceux qui veulent vraiment le jeu sur disque.
Ah merde ça a déjà commencé ?
Tellement hâte ça va être avec GOW et Pokemon mes titres de 2027 sans aucun doute
Tant pis... tant que je peux revendre, ça passe
Si dans 15 ou 20 ans les serveurs ne sont plus là, que restera-t-il réellement sur le disque ? C'est dommage, surtout pour une licence aussi importante que Final Fantasy VII. On a l'impression que le support physique devient progressivement un simple droit de téléchargement.
Et pas de données sur le bluray ? Étrange vu que de toute manière le jeux s'installe intégralement sur le ssd.
Je vois pas trop l'intérêt sauf si c'est un moyen d'être sur que personne y jouera avant l'heure....
Je ne soutiens pas du tout et je vais même sûrement le prendre en occaz du genre 15 jours-3 semaines après la sortie le temps que quelqu'un le mette en vente et hop: 0 euros pour eux
Ils sont sans pitié avec les joueurs maintenant, donc je serai sans pitié à mon tour: tous les jeux Sony, Capcom et Square-Enix, ce n’est plus Day One mais Day X en occaz
Ils mentent et gonflent les chiffres démat donc permets moi de "gonfler" mon portefeuille stratégiquement en dépensant le moins possible
J’en profite car logiquement, dès 2028, je serai baisé
Je jouerai 3 fois moins... c’est la vie
Je cherche même plus à débattre vous êtes dans un autre monde pour certains tellement vous êtes aveugle sur l’évolution du monde.
https://www.square-enix-games.com/en_EU/news/final-fantasy-vii-revelation-launches-april-8-2027
PlayStation 5 : Une connexion Internet est requise pour télécharger des données de jeu supplémentaires afin de pouvoir jouer à la version physique du jeu.
Et pour preuve, tu réponds à mon commentaire simplement par facilité, comme je suis assez direct c'est une cible de choix, mais pas à celui de guiguif qui te posait une question qui te demande une justification . Drôle pour un mec "qui se veut être en dehors des débats", allez je pense qu'on va se marrer .
Ca ne perd pas de temps chez Square Enix
Vous êtes pas content bah stop. C’est comme sur JV.com les pleureuses autour du MCU. Ils devaient tous arrêter à Endgame, résultat ils sont encore là aujourd’hui et ce sont les plus actifs du forum. (Drôle tout-ca)
Ici c’est quasiment pareil, ça pleure et chouine ça profite pas, bah c’est votre problème.
Wait&See...
GKC ou GameKeyDisc ça reste bien de la merde.
apejy Aerismachin parle de l'arrêt du physique en 2028, sinon il n'aurait pas écrit "2028".
Aucun rapport . Le jeu est bien trop lourd pour ne tenir que sur un disque. Ils devraient proposer 2 blu-ray et encore même pas sur que ça suffise . Le marché physique étant maintenant ultra minoritaire, ils vont pas se faire chier. C'est comme ça.