profile
Final Fantasy VII Revelation
3
Likers
name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
guiguif
184
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6855
visites since opening : 13311851
guiguif > blog
all
Final Fantasy VII Revelation : Le jeu ne sera pas sur le disque
Et oui, il ne fallait pas rêver, Final Fantasy VII Revelation demandera une connexion internet obligatoire afin de telecharger une partie du jeu.
En effet, sur le store japonais de Square-Enix, la jaquette non définitive présente deja un petit " Internet required" a coté du Cero.

A noter que la version SW2 fera 130go, ça laisse imaginer la taille de la version PS5.

https://store.jp.square-enix.com/estore/g/gELJM-31055/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/03/2026 at 03:43 PM by guiguif
    comments (48)
    ravyxxs posted the 09/03/2026 at 03:45 PM
    A noter que la version SW2 fera 130go, ça laisse imaginer la taille de la version PS5.

    Aussi énorme que COD et FH6 combiné du coup...préparer vos SSD...
    jenicris posted the 09/03/2026 at 03:45 PM
    Oui ils avaient dit il me semble, qu'il n'y aurait qu'un disque cette fois
    guiguif posted the 09/03/2026 at 03:47 PM
    Triste de s'effondrer sur la ligne d'arrivée alors qu'ils avaient bien fait les choses.
    Franchement je ne comprend pas pourquoi ils ne font pas d’éditions limitées plus cher pour ceux qui veulent vraiment le jeu sur disque.
    edgar posted the 09/03/2026 at 03:49 PM
    Il ne reste plus que 485 jours avant la fin du physique.

    Ah merde ça a déjà commencé ?
    fdestroyer posted the 09/03/2026 at 03:50 PM
    guiguif Incompréhensible. Moi le premier je n'aurai aucun scrupule à mettre 15-20 balles fe plus pour posséder le jeu
    brook1 posted the 09/03/2026 at 03:53 PM
    édition physique sans intérêt, du coup dégoûtée
    masharu posted the 09/03/2026 at 03:54 PM
    C'était en effet trop beau pour qu'il soit sur 2+ disques comme Rebirth. Ça fait chier pour la préservation.
    fan2jeux posted the 09/03/2026 at 03:54 PM
    L'edition deluxe est deja en rupture sur le site...
    ratchet posted the 09/03/2026 at 03:54 PM
    Pas grave. (Certains vont enfin comprendre ?)

    Tellement hâte ça va être avec GOW et Pokemon mes titres de 2027 sans aucun doute
    aerithlazyqueen posted the 09/03/2026 at 03:54 PM
    Balec je le prend sur Steam
    yanssou posted the 09/03/2026 at 03:55 PM
    L'effet domino logique donc.
    icebergbrulant posted the 09/03/2026 at 03:57 PM


    Tant pis... tant que je peux revendre, ça passe
    julie54 posted the 09/03/2026 at 03:58 PM
    Ce qui me dérange le plus, ce n'est même pas le téléchargement obligatoire. C'est qu'on arrive à un point où une édition "physique" ne garantit plus vraiment la préservation du jeu.
    Si dans 15 ou 20 ans les serveurs ne sont plus là, que restera-t-il réellement sur le disque ? C'est dommage, surtout pour une licence aussi importante que Final Fantasy VII. On a l'impression que le support physique devient progressivement un simple droit de téléchargement.
    xynot posted the 09/03/2026 at 04:01 PM
    GKC partout donc
    guiguif posted the 09/03/2026 at 04:01 PM
    ratchet Pourquoi on comprendrait un move consommateur ?
    masharu posted the 09/03/2026 at 04:03 PM
    icebergbrulant Moi aussi les NFT je peux les revendre... Tant que c'est "avant la fin de service" . C'est un jeu vidéo, mais ça ne rend pas la pratique plus honnête je trouve, et ça fait 2 ans que les gens ne pigent pas ce concept.
    xynot posted the 09/03/2026 at 04:05 PM
    guiguif Attention, tu te frottes à la force de défense de PlayStation
    apejy posted the 09/03/2026 at 04:06 PM
    Square Enix qui n'attend pas 2028
    fan2jeux posted the 09/03/2026 at 04:06 PM
    Putain 390 balles l'edition collector, c'est trop fort pour moi, j'ai beau être dingue du jeu, c'est trop.
    cyr posted the 09/03/2026 at 04:07 PM
    130 go la version switch2 ? Bordel bienfait d'avoir rien pris.

    Et pas de données sur le bluray ? Étrange vu que de toute manière le jeux s'installe intégralement sur le ssd.


    Je vois pas trop l'intérêt sauf si c'est un moyen d'être sur que personne y jouera avant l'heure....
    guiguif posted the 09/03/2026 at 04:07 PM
    xynot A part quelques irréductibles, la plupart pensent pareil que moi
    benichou posted the 09/03/2026 at 04:08 PM
    fdestroyer guiguif pareil je ne comprends pas, si on écoute Sony, ils perdaient de l’argent sur la vente des jeux physiques, mais qu’est ce qui les empêchaient dans ce cas de vendre eux même les jeux en physiques uniquement sur leur boutique au prix fort? J’aurais été prêt à acheter les jeux 90 balles. Enfin maintenant de toute façon la question ne se pose même plus pour moi.
    nigel posted the 09/03/2026 at 04:08 PM
    Bon je sens que jvais finir sur la version Switch 2 alors...
    edgar posted the 09/03/2026 at 04:09 PM
    guiguif Du coup tu vas faire l’impasse ou le prendre en occasion ?
    guiguif posted the 09/03/2026 at 04:11 PM
    edgar Non je le prendrai quitte à le revendre une fois fini, mais ça sera probablement le seul qui me fera baisser mon froc.
    masharu posted the 09/03/2026 at 04:11 PM
    ratchet Tu n'es pas une personne qui se soucie pour sa passion, sinon tu ne viendrais pas dire que ce n'est pas grave. Toi tu consommes tu tu consommes.
    icebergbrulant posted the 09/03/2026 at 04:12 PM
    masharu ah mais je ne suis pas du tout d’accord avec le move de Square-Enix, surtout qu’ils avaient fait l’effort de sortir 2 disques pour le Rebirth !

    Je ne soutiens pas du tout et je vais même sûrement le prendre en occaz du genre 15 jours-3 semaines après la sortie le temps que quelqu'un le mette en vente et hop: 0 euros pour eux

    Ils sont sans pitié avec les joueurs maintenant, donc je serai sans pitié à mon tour: tous les jeux Sony, Capcom et Square-Enix, ce n’est plus Day One mais Day X en occaz

    Ils mentent et gonflent les chiffres démat donc permets moi de "gonfler" mon portefeuille stratégiquement en dépensant le moins possible

    J’en profite car logiquement, dès 2028, je serai baisé
    Je jouerai 3 fois moins... c’est la vie
    ratchet posted the 09/03/2026 at 04:15 PM
    masharu drôle de dire ça alors que je suis l’un des plus passionnés du site. Contrairement à vous je kiffe, j’esquive les polémiques et le trollage et je kiffe les jeux. Qu’ils soient en physique ou en demat je m’en fou. L’époque veux ça. Moi ça me gêne pas c’est l’essentiel.

    Je cherche même plus à débattre vous êtes dans un autre monde pour certains tellement vous êtes aveugle sur l’évolution du monde.
    jenicris posted the 09/03/2026 at 04:18 PM
    Ouais c'est officiel sur le site de SE

    https://www.square-enix-games.com/en_EU/news/final-fantasy-vii-revelation-launches-april-8-2027

    PlayStation 5 : Une connexion Internet est requise pour télécharger des données de jeu supplémentaires afin de pouvoir jouer à la version physique du jeu.
    guiguif posted the 09/03/2026 at 04:18 PM
    ratchet Elle est belle l'evolution
    apejy posted the 09/03/2026 at 04:18 PM
    La honte putain...
    masharu posted the 09/03/2026 at 04:21 PM
    ratchet "L'un des plus passionné", et moi je suis le Pape . A ce jeu là on peut dire ce qu'on veut donc on ne s'en sert pas comme d'un argument. Moi aussi je suis très passionné hein, c'est quoi ça comme réponse ? Donc quand on est critique de quelque chose c'est qu'on est chieur ? Tu vois quelle la logique tu nous sort là ?

    Et pour preuve, tu réponds à mon commentaire simplement par facilité, comme je suis assez direct c'est une cible de choix, mais pas à celui de guiguif qui te posait une question qui te demande une justification . Drôle pour un mec "qui se veut être en dehors des débats", allez je pense qu'on va se marrer .
    aeris201 posted the 09/03/2026 at 04:22 PM
    Ca n’attend meme pas 2028

    Ca ne perd pas de temps chez Square Enix
    ratchet posted the 09/03/2026 at 04:24 PM
    masharu Dude. Que ce soit ici ou partout sur le net maintenant c’est rempli (enfin comme IRL cela dit) de troll et critique H24. Même quand les trucs sont pas sortis ça dégomme sans savoir.

    Vous êtes pas content bah stop. C’est comme sur JV.com les pleureuses autour du MCU. Ils devaient tous arrêter à Endgame, résultat ils sont encore là aujourd’hui et ce sont les plus actifs du forum. (Drôle tout-ca)

    Ici c’est quasiment pareil, ça pleure et chouine ça profite pas, bah c’est votre problème.
    masharu posted the 09/03/2026 at 04:25 PM
    aeris201 Rien à avoir puisqu'il il y a 1 disque. Ce serait bien d'apprendre un jour que Nintendo n'est pas le premier à proposer du physique incomplet avec le reste à télécharger pour pouvoir jouer.
    zozoba posted the 09/03/2026 at 04:25 PM
    A voir si Square Enix a été intelligent ou non, il peuvent proposer le jeu complet sur disque en 1080p et demander le téléchargement des textures 4k.


    Wait&See...
    rider288 posted the 09/03/2026 at 04:25 PM
    Hate de voir le boycott... Oh wait
    apejy posted the 09/03/2026 at 04:25 PM
    masharu Rien à avoir puisqu'il il y a 1 disque.

    GKC ou GameKeyDisc ça reste bien de la merde.
    masharu posted the 09/03/2026 at 04:27 PM
    ratchet Ton problème c'est de qualifier tout le monde de troll . Que ça te plaise ou non tu fais parti du problème.

    apejy Aerismachin parle de l'arrêt du physique en 2028, sinon il n'aurait pas écrit "2028".
    shirou posted the 09/03/2026 at 04:33 PM
    C'est tellement moche ...
    noishe posted the 09/03/2026 at 04:39 PM
    fan2jeux Et encore t'a pas vu le collector japonais à 430 boules (mais qui inclus des trucs bonus).
    saram posted the 09/03/2026 at 04:57 PM
    Tant pis pour vous, vous pourrez pas y jouer dans 30 ans.
    bennj posted the 09/03/2026 at 05:09 PM
    fdestroyer faut qu'ils comprennent ca. Oui presser des disques ca coûte plus cher, tout comme ca coûte de la thune d'acheter un vinyle. Que ca devienne la norme de payer un peu plus pour du physique pour compenser leurs marges par rapport au demat, ca ne devrait pas déranger ceux qui tiennent vraiment a avoir une version physique.
    ducknsexe posted the 09/03/2026 at 05:16 PM
    Je l’ai déjà dit dans un autre article : les éditeurs tiers ont finalement avancé la date. Ce sera 2026 désormais.
    stanis posted the 09/03/2026 at 05:27 PM
    aeris201

    Aucun rapport . Le jeu est bien trop lourd pour ne tenir que sur un disque. Ils devraient proposer 2 blu-ray et encore même pas sur que ça suffise . Le marché physique étant maintenant ultra minoritaire, ils vont pas se faire chier. C'est comme ça.
    leonsilverburg posted the 09/03/2026 at 06:52 PM
    Après 2028, je file sur PC, et raison de plus que l'industrie ne reçoit plus mon argent....! Triste mais ils font tout pour !
    lefab88 posted the 09/03/2026 at 08:38 PM
    rien a foutre....je joue sur PC
    mooplol posted the 09/04/2026 at 05:35 AM
    Je passe le Day one et le choperai en promo pas cher alors
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo