Et oui, il ne fallait pas rêver, Final Fantasy VII Revelation demandera une connexion internet obligatoire afin de telecharger une partie du jeu.En effet, sur le store japonais de Square-Enix, la jaquette non définitive présente deja un petit " Internet required" a coté du Cero.A noter que la version SW2 fera 130go, ça laisse imaginer la taille de la version PS5.