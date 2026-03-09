profile
Konami
33
Likers
name : Konami
official website : http://www.konami-europe.com
profile
nicolasgourry
139
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6308
visites since opening : 11526148
nicolasgourry > blog
all
[Rappel] KONAMI PRESS START 9.3.2026 / 17H00


Il y aura 5 jeux, dont SILENT HILL: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse et Rev. NOiR
Durée : 30 Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=us-U1NKynio
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/03/2026 at 02:20 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    loganwolverine posted the 09/03/2026 at 02:28 PM
    Tiens je parlais du grand retour de Konami loin des pachinkos, c'est cool.
    sdkios posted the 09/03/2026 at 02:33 PM
    Je comprends pas l'interet de presenter leurs jeux dans 3 confs consecutives. On se mange rev:noir et l'autre jeu la dans les deux states of play a 30min d'intervalle, et ils vont encore les ressortir a 17h. Autant tout faire en une fois lol
    wickette posted the 09/03/2026 at 02:35 PM
    Pitié des info sur castlevania switch 2

    Upgrade path gratuit ? Version future payante et séparée ? Impossible d’acheter sans savoir la version S1 pour ma part
    tripy73 posted the 09/03/2026 at 02:49 PM
    sdkios : pas trop compris non plus, à quelques jours d'intervalle à la rigueur, mais juste après le SoP je vois pas l'intérêt. Mais au moins là on aura l'ensemble des supports listés et pas juste PS5.
    tripy73 posted the 09/03/2026 at 03:03 PM
    Même Konami propose des sous-titres FR, c'est vraiment des rats chez Sony...
    vyse posted the 09/03/2026 at 03:26 PM
    tripy73 mdrrr
    keiku posted the 09/03/2026 at 03:31 PM
    je veux un vrai suikoden 6 dans la veine du 5 qui était un des meilleurs avec le 2... la j'ai l'impression d'avoir vu du jeu mobile a la DA dégueulasse, et des jeux a destination des américain qui ne vont rien en avoir a foutre
    rbz posted the 09/03/2026 at 03:34 PM
    revnoir a l'air moins nul que arise c'est fou.
    le catalogue konami est pas dégeux
    zekk posted the 09/03/2026 at 10:44 PM
    keiku
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo