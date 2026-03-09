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FFVII Revelation sortira le 8 avril 2027 + trailer






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    mwaka971, noctis
    posted the 09/03/2026 at 01:59 PM by jenicris
    comments (35)
    ratchet posted the 09/03/2026 at 02:00 PM
    Vacances posées
    shinz0 posted the 09/03/2026 at 02:03 PM
    Faudra que je fasse la 2ème partie après la déception de la 1ère pour être à jour en avril 2027
    natedrake posted the 09/03/2026 at 02:03 PM
    Et quelques mois après, t'as KH IV qui va se pointer.

    SE va vraiment tout péter en 2027.
    noctis posted the 09/03/2026 at 02:05 PM
    J'attend de voir les éditions. Normalement ca sera un 3 em deluxe Vivement !!!!!!!
    Vu qu'il y aura la moto de Advent children jespere qu'on aura aussi le costume de cloud et les autres
    icebergbrulant posted the 09/03/2026 at 02:05 PM
    Version disque ou pas ?!

    Ça doit être version disque, Square-Enix n’oserait pas nous faire le même coup que Rockstar, n’est-ce pas ?!
    jenicris posted the 09/03/2026 at 02:05 PM
    natedrake manque DQXII et on est bon
    noctis posted the 09/03/2026 at 02:06 PM
    natedrake Mais tellement , le jeu que j'attend le plus .... hate de voir KH4 surtout
    aerithlazyqueen posted the 09/03/2026 at 02:07 PM
    The Queen is Fukin Alive Hell Yeah !
    natedrake posted the 09/03/2026 at 02:07 PM
    jenicris Lui malheureusement je le sens pour 2028 vu qu'il a été rebooté.
    brook1 posted the 09/03/2026 at 02:07 PM
    Il y a deux DLC story annoncés, un sur Sephiroth, un autre sur Vincent et les Turks.
    zekk posted the 09/03/2026 at 02:08 PM
    brook1 posted the 09/03/2026 at 02:11 PM
    jenicris https://image.noelshack.com/fichiers/2026/36/4/1788444280-55504754872-3f340ddf25-k.jpg
    noctis posted the 09/03/2026 at 02:13 PM
    On est dans une période unique dans le JV. À partir de septembre jusqu’à fin 2027, on va avoir de très grands jeux. Avant 2028 et cette nouvelle vision du JV :

    * Onimusha
    * Phantom Blade Zero
    * Zelda Ocarina of Time Remake
    * GTA 6
    * Resident Evil Code Veronica
    * GEN ATLAS
    * FF7-3
    * et pour finir, en 2027, KHIV.
    apejy posted the 09/03/2026 at 02:16 PM
    La douille les prix !!

    100€ : le jeu + pass d'extension
    109,99€ : le jeu + le pass d'extension + matéria Alexandre polygonal + OST / Artbook

    La sortie des contenus téléchargeables narratifs 1 et 2 est prévue entre l'hiver 2027 et le printemps 2028.

    Du grand Square Enix
    brook1 posted the 09/03/2026 at 02:20 PM
    apejy Sachant que la matière Alexander ne va servir à rien une fois que t'auras débloqué les nouvelles invoks
    noctis posted the 09/03/2026 at 02:20 PM
    400 euro cest sans moi. Jesperque quil y a une edition deluxe
    apejy posted the 09/03/2026 at 02:24 PM
    brook1 En plus
    10€ La matéria, l'Artbook numérique, la mini BO numérique.
    Merci Square Enix
    apejy posted the 09/03/2026 at 02:29 PM
    Ha mais en plus je me suis trompé, c'est les prix Steam que j'ai annoncé !!! Sur Playstation c'est 10€ de plus sur chaque version !!!

    PS5 : https://store.playstation.com/fr-fr/concept/10018084
    Steam : https://store.steampowered.com/app/4354570/FINAL_FANTASY_VII_REVELATION/

    Pas mal la taxe console
    sdkios posted the 09/03/2026 at 02:30 PM
    noctis t'as de l'espoir toi pour kh4 en 2027. Faut pas esperer avant 2028 minimum je pense
    ratchet posted the 09/03/2026 at 02:35 PM
    Je prend l’édition a 110e + jeu en physique que je garde scellé comme Rebirth bon aller je lance la démo de Résonance
    noctis posted the 09/03/2026 at 02:38 PM
    sdkios Au pire, début 2028, genre janvier. Grand max. Mais Square semble respecter les dates depuis FF7 Remake.

    apejy Attends, je rêve ???? Ne me dites pas qu’il n’y a pas d’édition Deluxe pour la partie 3 ????
    brook1 posted the 09/03/2026 at 02:40 PM
    noctis Il y en a bien une.
    apejy posted the 09/03/2026 at 02:41 PM
    noctis si, ça a été posté plus haut.
    lion93 posted the 09/03/2026 at 02:41 PM
    Le collector a 390euros...
    mwaka971 posted the 09/03/2026 at 02:42 PM
    Vacances posées à ce moment là et conjointe mise de côté

    Par contre les Dlcs scénarisés sont que dans le collector ces rats, ils pouvaient pas les glisser dans la delixe
    jenicris posted the 09/03/2026 at 02:42 PM
    brook1 Je rajoute, Thx
    ratchet posted the 09/03/2026 at 02:47 PM
    Pourquoi vous parler de collector à 400e ? Je le trouve pas
    brook1 posted the 09/03/2026 at 02:48 PM
    ratchet exclu Square Enix boutique, bonne chance pour en choper une avec les scalpers.
    ratchet posted the 09/03/2026 at 02:49 PM
    C’est bon j’ai vu! Bordel! Si j’ai du budget jeu en fin d’année j’essaye de prendre le collector (faut pas que je tombe sur un Pokémon vintage ) sinon l’édition a 110e
    ravyxxs posted the 09/03/2026 at 02:52 PM
    aerithlazyqueen whaaat ?? Mais elle est morte non ??
    noctis posted the 09/03/2026 at 02:59 PM
    brook1 apejy ok ouff merci
    ravyxxs posted the 09/03/2026 at 03:43 PM
    aerithlazyqueen Aaaah intéréssant, toujours pas fait, mais c'est pas trop du spoil pour moi,je m'en tiens toujours à l'origine...
    aerithlazyqueen posted the 09/03/2026 at 04:00 PM
    ravyxxs zut ça m’embête que le site a pas de balise spoils j'espere que sa va pas trop impacter! au pire j'efface
    ravyxxs posted the 09/03/2026 at 04:25 PM
    aerithlazyqueen nAAAH
    vyse posted the 09/03/2026 at 04:55 PM
    noctis heu genAtlas tu t'egares..on l'aura pas avant 2028..
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