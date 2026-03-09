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jenicris
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nouvelle catégorie
FFVII Revelation sortira le 8 avril 2027 + trailer
tags :
2
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mwaka971
,
noctis
posted the 09/03/2026 at 01:59 PM by
jenicris
comments (
35
)
ratchet
posted
the 09/03/2026 at 02:00 PM
Vacances posées
shinz0
posted
the 09/03/2026 at 02:03 PM
Faudra que je fasse la 2ème partie après la déception de la 1ère pour être à jour en avril 2027
natedrake
posted
the 09/03/2026 at 02:03 PM
Et quelques mois après, t'as KH IV qui va se pointer.
SE va vraiment tout péter en 2027.
noctis
posted
the 09/03/2026 at 02:05 PM
J'attend de voir les éditions. Normalement ca sera un 3 em deluxe Vivement !!!!!!!
Vu qu'il y aura la moto de Advent children jespere qu'on aura aussi le costume de cloud et les autres
icebergbrulant
posted
the 09/03/2026 at 02:05 PM
Version disque ou pas ?!
Ça doit être version disque, Square-Enix n’oserait pas nous faire le même coup que Rockstar, n’est-ce pas ?!
jenicris
posted
the 09/03/2026 at 02:05 PM
natedrake
manque DQXII et on est bon
noctis
posted
the 09/03/2026 at 02:06 PM
natedrake
Mais tellement , le jeu que j'attend le plus .... hate de voir KH4 surtout
aerithlazyqueen
posted
the 09/03/2026 at 02:07 PM
The Queen is Fukin Alive Hell Yeah !
natedrake
posted
the 09/03/2026 at 02:07 PM
jenicris
Lui malheureusement je le sens pour 2028 vu qu'il a été rebooté.
brook1
posted
the 09/03/2026 at 02:07 PM
Il y a deux DLC story annoncés, un sur Sephiroth, un autre sur Vincent et les Turks.
zekk
posted
the 09/03/2026 at 02:08 PM
brook1
posted
the 09/03/2026 at 02:11 PM
jenicris
https://image.noelshack.com/fichiers/2026/36/4/1788444280-55504754872-3f340ddf25-k.jpg
noctis
posted
the 09/03/2026 at 02:13 PM
On est dans une période unique dans le JV. À partir de septembre jusqu’à fin 2027, on va avoir de très grands jeux. Avant 2028 et cette nouvelle vision du JV :
* Onimusha
* Phantom Blade Zero
* Zelda Ocarina of Time Remake
* GTA 6
* Resident Evil Code Veronica
* GEN ATLAS
* FF7-3
* et pour finir, en 2027, KHIV.
apejy
posted
the 09/03/2026 at 02:16 PM
La douille les prix !!
100€ : le jeu + pass d'extension
109,99€ : le jeu + le pass d'extension + matéria Alexandre polygonal + OST / Artbook
La sortie des contenus téléchargeables narratifs 1 et 2 est prévue entre l'hiver 2027 et le printemps 2028.
Du grand Square Enix
brook1
posted
the 09/03/2026 at 02:20 PM
apejy
Sachant que la matière Alexander ne va servir à rien une fois que t'auras débloqué les nouvelles invoks
noctis
posted
the 09/03/2026 at 02:20 PM
400 euro cest sans moi. Jesperque quil y a une edition deluxe
apejy
posted
the 09/03/2026 at 02:24 PM
brook1
En plus
10€ La matéria, l'Artbook numérique, la mini BO numérique.
Merci Square Enix
apejy
posted
the 09/03/2026 at 02:29 PM
Ha mais en plus je me suis trompé, c'est les prix Steam que j'ai annoncé !!! Sur Playstation c'est 10€ de plus sur chaque version !!!
PS5 :
https://store.playstation.com/fr-fr/concept/10018084
Steam :
https://store.steampowered.com/app/4354570/FINAL_FANTASY_VII_REVELATION/
Pas mal la taxe console
sdkios
posted
the 09/03/2026 at 02:30 PM
noctis
t'as de l'espoir toi pour kh4 en 2027. Faut pas esperer avant 2028 minimum je pense
ratchet
posted
the 09/03/2026 at 02:35 PM
Je prend l’édition a 110e
+ jeu en physique que je garde scellé comme Rebirth
bon aller je lance la démo de Résonance
noctis
posted
the 09/03/2026 at 02:38 PM
sdkios
Au pire, début 2028, genre janvier. Grand max. Mais Square semble respecter les dates depuis FF7 Remake.
apejy
Attends, je rêve ???? Ne me dites pas qu’il n’y a pas d’édition Deluxe pour la partie 3 ????
brook1
posted
the 09/03/2026 at 02:40 PM
noctis
Il y en a bien une.
apejy
posted
the 09/03/2026 at 02:41 PM
noctis
si, ça a été posté plus haut.
lion93
posted
the 09/03/2026 at 02:41 PM
Le collector a 390euros...
mwaka971
posted
the 09/03/2026 at 02:42 PM
Vacances posées à ce moment là et conjointe mise de côté
Par contre les Dlcs scénarisés sont que dans le collector ces rats, ils pouvaient pas les glisser dans la delixe
jenicris
posted
the 09/03/2026 at 02:42 PM
brook1
Je rajoute, Thx
ratchet
posted
the 09/03/2026 at 02:47 PM
Pourquoi vous parler de collector à 400e ? Je le trouve pas
brook1
posted
the 09/03/2026 at 02:48 PM
ratchet
exclu Square Enix boutique, bonne chance pour en choper une avec les scalpers.
ratchet
posted
the 09/03/2026 at 02:49 PM
C’est bon j’ai vu! Bordel! Si j’ai du budget jeu en fin d’année j’essaye de prendre le collector (faut pas que je tombe sur un Pokémon vintage
) sinon l’édition a 110e
ravyxxs
posted
the 09/03/2026 at 02:52 PM
aerithlazyqueen
whaaat ?? Mais elle est morte non ??
noctis
posted
the 09/03/2026 at 02:59 PM
brook1
apejy
ok ouff merci
ravyxxs
posted
the 09/03/2026 at 03:43 PM
aerithlazyqueen
Aaaah intéréssant, toujours pas fait, mais c'est pas trop du spoil pour moi,je m'en tiens toujours à l'origine...
aerithlazyqueen
posted
the 09/03/2026 at 04:00 PM
ravyxxs
zut ça m’embête que le site a pas de balise spoils j'espere que sa va pas trop impacter! au pire j'efface
ravyxxs
posted
the 09/03/2026 at 04:25 PM
aerithlazyqueen
nAAAH
vyse
posted
the 09/03/2026 at 04:55 PM
noctis
heu genAtlas tu t'egares..on l'aura pas avant 2028..
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SE va vraiment tout péter en 2027.
Vu qu'il y aura la moto de Advent children jespere qu'on aura aussi le costume de cloud et les autres
Ça doit être version disque, Square-Enix n’oserait pas nous faire le même coup que Rockstar, n’est-ce pas ?!
* Onimusha
* Phantom Blade Zero
* Zelda Ocarina of Time Remake
* GTA 6
* Resident Evil Code Veronica
* GEN ATLAS
* FF7-3
* et pour finir, en 2027, KHIV.
100€ : le jeu + pass d'extension
109,99€ : le jeu + le pass d'extension + matéria Alexandre polygonal + OST / Artbook
La sortie des contenus téléchargeables narratifs 1 et 2 est prévue entre l'hiver 2027 et le printemps 2028.
Du grand Square Enix
10€ La matéria, l'Artbook numérique, la mini BO numérique.
Merci Square Enix
PS5 : https://store.playstation.com/fr-fr/concept/10018084
Steam : https://store.steampowered.com/app/4354570/FINAL_FANTASY_VII_REVELATION/
Pas mal la taxe console
apejy Attends, je rêve ???? Ne me dites pas qu’il n’y a pas d’édition Deluxe pour la partie 3 ????
Par contre les Dlcs scénarisés sont que dans le collector ces rats, ils pouvaient pas les glisser dans la delixe