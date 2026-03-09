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marchand2sable
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Votre avis sur le State of Play de septembre 2026
Quel est votre avis sur cette conférence Gamekyo ? En faisant abstraction du full démat et des autres choix désastreux récents de la firme.
tags :
playstation
sony
resident evil
tokyo game show
state of play
final fantasy vii revelation
monster hunter wilds ascendance
state of play tgs 2026
tgs 2026
state of play 2026 avis
state of play septembre 2026 avis
ff vii revelation date
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kalas28
posted the 09/03/2026 at 01:42 PM by
marchand2sable
comments (
65
)
yanssou
posted
the 09/03/2026 at 01:43 PM
Toujours aussi infâme et pas de kena 2
marchand2sable
posted
the 09/03/2026 at 01:44 PM
Mon Dieu la conférence s’ouvre sur un film, du jamais-vu... Une conférence paresseuse à l’image de la firme actuellement.
shambala93
posted
the 09/03/2026 at 01:44 PM
Aucun intérêt comme d’habitude depuis le changement de communication PlayStation en 2019/20.
kinectical
posted
the 09/03/2026 at 01:45 PM
yanssou
pour un jeu qui devait sortir en été on en voit pas grand chose
midomashakil
posted
the 09/03/2026 at 01:46 PM
shambala93
idem la dernier vrai conf de sony c'etait a l'E3 2018
yanssou
posted
the 09/03/2026 at 01:46 PM
kinectical
ça sent 2027 pour celui ci...
thauvinho
posted
the 09/03/2026 at 01:48 PM
Le néant, je retiens juste l'extension du Goty Crimson Desert
shinz0
posted
the 09/03/2026 at 01:49 PM
sur 10
Par contre l'extension de Crimson Desert
jenicris
posted
the 09/03/2026 at 01:50 PM
FF7 Revelation, le reste osef
kinectical
posted
the 09/03/2026 at 01:51 PM
yanssou
pour de vrai le mieux pour eux serait janvier car à partir de février t’as un catalog de fou si ils veulent avoir une chance autant le sortir avant ces gros jeux et tout de suite après les fête comme ça ceux qui ont des cadeaux et tout peuvent aller s’acheter le jeu mais si ils décident de reporter après février le jeu va vider et ces juste un fait malheureusement
giru
posted
the 09/03/2026 at 01:51 PM
Pas grand chose de marquant, c'était assez tristounet comme présentation. Les quelques jeux intéressants sont déjà connus, comme Wolverine ou FF7R.
yanssou
posted
the 09/03/2026 at 01:53 PM
kinectical
exact
ouken
posted
the 09/03/2026 at 01:55 PM
Une belle merde faut être objectif un peu
burningcrimson
posted
the 09/03/2026 at 01:58 PM
Pas vraiment convaincu et pourtant je suis pas difficile
azerty
posted
the 09/03/2026 at 01:59 PM
C'est pas fini...y'a le Japon
zekk
posted
the 09/03/2026 at 02:00 PM
Vraiment pas terrible
loganwolverine
posted
the 09/03/2026 at 02:00 PM
FF 7 part 3 à l'air magique et en même temps inspiré par Crimson Desert qui a reçu une belle extension, sinon mouaif?
Konami qui revient c'est sympa aussi
Lego physique c'est sympa et cocasse pour Sony
grundbeld
posted
the 09/03/2026 at 02:00 PM
Apparemment y a eu Man Eater 2 ?
C’est cool ça. Le premier était fun.
wickette
posted
the 09/03/2026 at 02:00 PM
Catastrophique mais FFVII Revelation qui est MULTISUPPORT comme gta vi il est bien
Le SoP japan j’espère voir des details sur des jeux que j’attends, toujours mieux qu’un film RE en prime time state of play
negan
posted
the 09/03/2026 at 02:02 PM
De la merde ( j'ai pas vu )
icebergbrulant
posted
the 09/03/2026 at 02:03 PM
negan
De la merde (j’ai vu)
kalas28
posted
the 09/03/2026 at 02:04 PM
excellente que du bon voir très bon jeu
ça va être dur de tout jouer
malroth
posted
the 09/03/2026 at 02:06 PM
je retiens 2 choses :
- l'extansion Crimson Desert
- la démo FF Résonance pour aujourdhui
azerty
posted
the 09/03/2026 at 02:08 PM
Rhapsody in Scarlet et Crimson Desert
burningcrimson
posted
the 09/03/2026 at 02:08 PM
Par contre le State of Play Japan me fait déjà plus envie
adelf
posted
the 09/03/2026 at 02:12 PM
Satisfait du chat et du trailer d'Ascendance.
perse9
posted
the 09/03/2026 at 02:26 PM
de la gross merde et la presentation de FF7 revelation raté. Beaucoup attendais le ff7 highwind au finale c'est mal foutue..Bref j'espère qu'ils vont pas se foirer
walterwhite
posted
the 09/03/2026 at 02:27 PM
Le chat était excellent
sdkios
posted
the 09/03/2026 at 02:28 PM
Pas foufou pour le coup. La plupart des jeux m'interessent pas donc ca aide pas.
gasmok2
posted
the 09/03/2026 at 02:29 PM
kalas28
T'es sérieux, t'as trouvé ça bon??
J'ai trouvé ça vraiment nul et à part FF7 ep3 j'ai déja tout oublié.
Et pour le moment le Japon c'est pas mieux
supasaiyajin
posted
the 09/03/2026 at 02:29 PM
walterwhite
posted
the 09/03/2026 at 02:31 PM
gasmok2
C’est une serpillière Playstation laisse tomber.
keiku
posted
the 09/03/2026 at 02:31 PM
ma cote 2/40 j'ai retenu le gundam et le jeu de foot version persona qui ne m’intéresse pas
gasmok2
posted
the 09/03/2026 at 02:37 PM
walterwhite
C'est pas faux...le chat et incroyable
hyoga57
posted
the 09/03/2026 at 02:40 PM
C’était de la merde.
Note finale 2/20.
vyse
posted
the 09/03/2026 at 02:40 PM
perse9
bah tu t'attendais a quoi ? c'est un vaisseau qui te fait survoler le lOW...
saram
posted
the 09/03/2026 at 02:45 PM
No disc no buy
walterwhite
posted
the 09/03/2026 at 02:46 PM
gasmok2
C’est devenu la risée Playstation
keiku
posted
the 09/03/2026 at 02:47 PM
saram
et destiny 3 c'est les 2 seul mot du chat
masharu
posted
the 09/03/2026 at 02:54 PM
Je vais le remettre ici :
Vous dites que c'est toujours de la merde, que c'est chiant, qu'il y a des trucs inutiles, qu'il n'y a pas de nouveaux jeux. Mais en vrai les Nintendo Direct, les States of Play, les Xbox Showcase et cie, les présentations sont faites pour les casuals, les gens peu exigeants et qui se hypent sur n'importe quoi. Ces gens qui disent "mais vous qui vous plaignez tout le temps vous faites chier le monde à vous plaindre". Je ne vois que ça comme explication.
Certains font pourtant parti de ces gens casual
.
Bien sur que c'est nul mais comme les 3/4 du temps et ça sera pareil avec le prochain Nintendo Direct, de toute façon ça n'est pas le plus important niveau actualité jeu vidéo aujourd'hui. Ce State of Play ne me fait que confirmer que je ne suis plus la cible non pas de Sony PlayStation mais des gros éditeurs de jeu vidéo.
shining
posted
the 09/03/2026 at 02:56 PM
de la bouse infame et il ce passe quoi niveaux graphisme on est sur ps3 pour 90% des jeux? non mais a un moment faut faire un effort , sans parler des trailer ou sa ce permet en plus d'avoir des lag .....
keiku
posted
the 09/03/2026 at 02:56 PM
masharu
Mais en vrai les Nintendo Direct, les States of Play, les Xbox Showcase et cie, les présentations sont faites pour les casuals, les gens peu exigeants et qui se hypent sur n'importe quoi.
mais je me rappelle des E3 qui donnait envie, une époque ou on avait du banger pendant 50% de la conf (certes ponctuée par des discours interminable sur l'évolution des ventes) mais une époque qui faisait encore rêver...
masharu
posted
the 09/03/2026 at 03:01 PM
keiku
L'E3 c'était l'E3, c'était LE salon pour l'enjeu du jeu vidéo avec les meilleurs jeux et les meilleurs technologie. Aujourd'hui au mieux on a la Gamescom pour le public (et le GDC pour les développeurs), mais on est dans une chronologie aujourd'hui où la cible c'est la personne qu'il faut agiter les clés en permanence pour gagner son attention.
keiku
posted
the 09/03/2026 at 03:02 PM
masharu
mais est ce que cette cible existe réellement, j'en ai pas l'impression, même les mec du grand publique trouve que cette gen c'est de la merde... il n'y a que quelque sectaire fanatique qui applaudisse cette gen
kurosu
posted
the 09/03/2026 at 03:06 PM
FF7 et GT7 spec IV
J'ai loupé, je pensais que c'était ce soir
masharu
posted
the 09/03/2026 at 03:08 PM
keiku
Oh oui oui il y a toujours et de plus en plus de beaux spécimens sans esprit critiques sur Internet. Rien que les influenceurs et leur spectateurs ainsi que les journalistes et leur lecteurs, ça fait un paquet de monde.
keiku
posted
the 09/03/2026 at 03:12 PM
masharu
mais j'ai pas l'impression qu'il représente grand monde en vrai, on verra les ventes de la prochaine gen, mais j'ai l'impression que je vais rire
xylander
posted
the 09/03/2026 at 03:16 PM
C'était une conférence Xbox de 2013, non ? Une rediffusion ?
Sinon, l'extension de Crimson Desert !
fritesmayo76
posted
the 09/03/2026 at 03:17 PM
2/10, un point pour la démo de FF resonnance qui va permettre de voir ce qu'il vaut et pour la date de FF7 part 3, et un autre point pour le dlc de Crimson Desert.
J'aurais mis un point de plus si y avait eu a date du dlc de MH Wilds et le trailer d'Arjun de SF6.
Et très mauvaise idée d'ouvrir la conf sur un film.
masharu
posted
the 09/03/2026 at 03:20 PM
keiku
Je suis d'accord avec certains qui se voilent la face sur les problèmes : La PS6 va se vendre. Cartonner on verra, mais en tant que tel elle fera ses ventes c'est sur, parce que la marque PlayStation est encore forte (c'est pour ça qu'on travaille a écorner l'image sur les réseaux officiels). Mais elle fera ses ventes sur des gens pas très intelligents qui préfèreront le système fermé d'un PlayStation alors qu'on a déjà aujourd'hui Steam sur PC qui est meilleur pour le consommateur sans contestation.
keiku
posted
the 09/03/2026 at 03:22 PM
masharu
je pense que la ps6 fera moins bien que la ps3 donc que se sera la plus mauvaise gen de sony
vyse
posted
the 09/03/2026 at 03:25 PM
masharu
tu rêves mec ! Une PS6 a 900-1000€ c'est littéralement un suicide commercial ; jamais aucune console n'a su s'imposer au dessus d'une certaine parité de pouvoir d'achat ! On ne parle pas d'un iphone ou d'un PC la mais d'un objet que tu met sous une TV pour jouer ! On lui préférera de rester sur PS5 avec des jeux cross-gen ou tout simplement continuer a suivre des streamer..pour ce que ça vaut..
churos45
posted
the 09/03/2026 at 03:25 PM
mdr
masharu
posted
the 09/03/2026 at 03:32 PM
vyse
Je le dis aussi qu'à +1000 balles il n'y aura qu'une niche qui achètera. Mais ça Sony doit le savoir aussi hein. On ne connait pas le prix et il y a des rumeurs de 2 modèles différent "salon" et "portable" (donc un modèle qui sera plus accessible que l'autre, et ça explique l'arrêt de physique aussi), de la tout est possible et faut toujours redouter le pire quand on voit la politique actuelle de Sony en fait.
grospich
posted
the 09/03/2026 at 03:47 PM
Je me suis ennuyé, à part le DLC de Crimson Desert qui m'a réveillé pendant un moment, puis j'ai coupé le stream quand ils ont annoncé finir sur 10min de gameplay sur FF7R, j'en ai déjà trop vu sur ce jeu.
vyse
posted
the 09/03/2026 at 04:02 PM
masharu
oui bah justement c'est que Shaw leyden disait en interview. Le paysage technologique a changé on ne peut plus réfléchir comme en 2013. Aujourd'hui on se retrouve dans une situation ou l'un des composant principaux est en sur-tension et envoie l'industrie dans un périmètre totalement inconnu. La ou les entreprise n'avaient besoin de RAM que pour les constructions PC aujourd'hui on une demande pour l'I.A qui a littéralement explosé du coté des services en entreprises..Il n'y a plus de marché pour le jeu video de salon...
coconutsu
posted
the 09/03/2026 at 05:10 PM
Chiasse...
nemaydu69
posted
the 09/03/2026 at 05:12 PM
Soporifique.
bigb0ss
posted
the 09/03/2026 at 05:17 PM
Eclatax comme d'hab.
ducknsexe
posted
the 09/03/2026 at 05:32 PM
Une belle merde fumante. Sony a placer un pétard au millieu, ça tellement éclaboussé que tout les joueurs ont fui..
Verdict
1/20 pour le PQ
shao
posted
the 09/03/2026 at 06:35 PM
L'une des rares fois où j'ai trouvé un state of play vraiment pas ouf.
4/10
wazaaabi
posted
the 09/03/2026 at 07:15 PM
Nul
taiko
posted
the 09/03/2026 at 07:35 PM
On pouvait même pas écrire no disc no buy car c'était no buy tout court.
Vraiment la déchéance cet éditeur.
osiris67
posted
the 09/03/2026 at 09:04 PM
Du grand Sony actuel, donc nulle.
ellegarden
posted
the 09/03/2026 at 10:05 PM
D'une tristesse, c'est de pire en pire... Heureusement que les tiers sont là, les first et second party sur cette génération c'est cataclysmique.
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mais je me rappelle des E3 qui donnait envie, une époque ou on avait du banger pendant 50% de la conf (certes ponctuée par des discours interminable sur l'évolution des ventes) mais une époque qui faisait encore rêver...
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J'aurais mis un point de plus si y avait eu a date du dlc de MH Wilds et le trailer d'Arjun de SF6.
Et très mauvaise idée d'ouvrir la conf sur un film.
Verdict
1/20 pour le PQ
4/10
Vraiment la déchéance cet éditeur.