Pas fan mais cette vidéo représente un relatif assez bon résumé de la situation.il manque le dernier épisode de la grande histoire du JV avec Xbox qui veut permettre de "matérialisé" un jeu demat à partir d'une copie physique du jeu par le propriétaire du jeu...sauf chez Sony où on est pas propriétaireSpiders et son jeu Greedfall a été liquidé malgré 2 millions de ventes...Au secours mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace?la plus grosse industrie du divertissement qui n'est plus un havre de paix... la vraie raison le mega gâteau se partage les très grosses parts enter quelques titres et le reste se partage entre des dizaines (centaines) de milliers de titres indés.Résultat cette situation ne pousse qu'à une seule chose, la solution facile de portage ou remake de vieux titres qui ont été des succès...cela rassure...mais aussi la maintenant surmultiplication du clonage, on reprends les formules et designs qui marchent chez les concurrents.En somme on se retrouve avec des jeux qui marche comme GTA qui ressemble à quasiment aux GTA précédents (on ne change pas une formule qui marche) et des milliers de copies et cela même chez les studios indés (on citera les metroidvania, les jeux de fermiers, les pokemon like... qui maintenant pullulent sur les stores).Plus le chiffre d'affaire de l'industrie du JV et plus la créativité est en danger.Conclusion quand GTA cartonne en réalité c'est en réalité toute l'industrie du JV qui trinque, un vrai paradoxe en somme.Je termine en pointant l'ironie de la situation en voulant le marché de l'occasion, les pontes de l'industrie ont crée les stores numériques...sauf ces stores sont immenses et apportent chaque jour des milliers de nouveaux titres, à la fin en proposant un choix infinis de titres tu mets en danger tes propres gros titres. suffit qu'un jeu indés deviennent un phénomène pour tuer les sorties de plusieurs gros AAA, les joueurs absorbés par le buzz du moment oublie d'acheter ces AAA.L'industrie jamais rassasié de fric en voulant tuer le physique par le demat aura simplement créer un ogre encore plus dangereux peur eux.