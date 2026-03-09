Pas fan mais cette vidéo représente un relatif assez bon résumé de la situation.
Mais il manque le dernier épisode de la grande histoire du JV avec Xbox qui veut permettre de "matérialisé" un jeu demat à partir d'une copie physique du jeu par le propriétaire du jeu...sauf chez Sony où on est pas propriétaire
Spiders et son jeu Greedfall a été liquidé malgré 2 millions de ventes...Au secours mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace?
la plus grosse industrie du divertissement qui n'est plus un havre de paix... la vraie raison le mega gâteau se partage les très grosses parts enter quelques titres et le reste se partage entre des dizaines (centaines) de milliers de titres indés.
Résultat cette situation ne pousse qu'à une seule chose, la solution facile de portage ou remake de vieux titres qui ont été des succès...cela rassure...mais aussi la maintenant surmultiplication du clonage, on reprends les formules et designs qui marchent chez les concurrents.
En somme on se retrouve avec des jeux qui marche comme GTA qui ressemble à quasiment aux GTA précédents (on ne change pas une formule qui marche) et des milliers de copies et cela même chez les studios indés (on citera les metroidvania, les jeux de fermiers, les pokemon like... qui maintenant pullulent sur les stores).
Plus le chiffre d'affaire de l'industrie du JV et plus la créativité est en danger.
Conclusion quand GTA cartonne en réalité c'est en réalité toute l'industrie du JV qui trinque, un vrai paradoxe en somme.
Je termine en pointant l'ironie de la situation en voulant le marché de l'occasion, les pontes de l'industrie ont crée les stores numériques...sauf ces stores sont immenses et apportent chaque jour des milliers de nouveaux titres, à la fin en proposant un choix infinis de titres tu mets en danger tes propres gros titres. suffit qu'un jeu indés deviennent un phénomène pour tuer les sorties de plusieurs gros AAA, les joueurs absorbés par le buzz du moment oublie d'acheter ces AAA.
L'industrie jamais rassasié de fric en voulant tuer le physique par le demat aura simplement créer un ogre encore plus dangereux peur eux.
Lui en plus fournit un petit travail de rédaction puisqu'il a résumé le tout (le vrai travail c'est les sources qu'ils utilisent )...mais méfiance, on l'a vu se ridiculiser sur certains sujets en tordant la réalité toutefois y'a toujours des trucs à prendre.
Je serais même pas surpris si demain ils annonce la fin des dvd et bluray pour les films...
Les lecteurs deviennent optionnel . Même dans les bagnole le lecteur CD a disparu. Au profit du port usb et de de la prise en charge du smartphone.
On espère éviter un 3e blog avec cette horrible tronche (Je ne juge pas le physique du monsieur mais son expression de tête de con Youtube Money...)
par contre pour la crédibilité ca, c'est une autre histoire...
C’est vraiment stupide ça. En gros impossible d’être sérieux sur une miniature, même pour un sujet comme celui-ci. C’est complètement lunaire l'algo YT.
https://m.youtube.com/watch?v=W1fvMCiYf8A
mais si les mecs ne savent plus soigner leur page de couverture
on n'y peut rien ...