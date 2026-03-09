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Le DEMAT/PHYSIQUE le grand résumé.
Pas fan mais cette vidéo représente un relatif assez bon résumé de la situation.

Mais il manque le dernier épisode de la grande histoire du JV avec Xbox qui veut permettre de "matérialisé" un jeu demat à partir d'une copie physique du jeu par le propriétaire du jeu...sauf chez Sony où on est pas propriétaire



Spiders et son jeu Greedfall a été liquidé malgré 2 millions de ventes...Au secours mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace?

la plus grosse industrie du divertissement qui n'est plus un havre de paix... la vraie raison le mega gâteau se partage les très grosses parts enter quelques titres et le reste se partage entre des dizaines (centaines) de milliers de titres indés.

Résultat cette situation ne pousse qu'à une seule chose, la solution facile de portage ou remake de vieux titres qui ont été des succès...cela rassure...mais aussi la maintenant surmultiplication du clonage, on reprends les formules et designs qui marchent chez les concurrents.
En somme on se retrouve avec des jeux qui marche comme GTA qui ressemble à quasiment aux GTA précédents (on ne change pas une formule qui marche) et des milliers de copies et cela même chez les studios indés (on citera les metroidvania, les jeux de fermiers, les pokemon like... qui maintenant pullulent sur les stores).
Plus le chiffre d'affaire de l'industrie du JV et plus la créativité est en danger.

Conclusion quand GTA cartonne en réalité c'est en réalité toute l'industrie du JV qui trinque, un vrai paradoxe en somme.

Je termine en pointant l'ironie de la situation en voulant le marché de l'occasion, les pontes de l'industrie ont crée les stores numériques...sauf ces stores sont immenses et apportent chaque jour des milliers de nouveaux titres, à la fin en proposant un choix infinis de titres tu mets en danger tes propres gros titres. suffit qu'un jeu indés deviennent un phénomène pour tuer les sorties de plusieurs gros AAA, les joueurs absorbés par le buzz du moment oublie d'acheter ces AAA.

L'industrie jamais rassasié de fric en voulant tuer le physique par le demat aura simplement créer un ogre encore plus dangereux peur eux.
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    posted the 09/03/2026 at 09:31 AM by newtechnix
    comments (19)
    saram posted the 09/03/2026 at 09:40 AM
    Je clique plus sur les vidéos où les youteubés font une tête d’ahuris.
    newtechnix posted the 09/03/2026 at 09:45 AM
    saram mais bon comparé à d'habitude en matière de tête de cons là c'est assez soft je trouve

    Lui en plus fournit un petit travail de rédaction puisqu'il a résumé le tout (le vrai travail c'est les sources qu'ils utilisent )...mais méfiance, on l'a vu se ridiculiser sur certains sujets en tordant la réalité toutefois y'a toujours des trucs à prendre.
    suzukube posted the 09/03/2026 at 09:50 AM
    2 millions en demat l’aurait peut etre sauvé mais ca n'aurait fait que 10% de revenu en plus pour l'éditeur (hors ventes occasion)
    cyr posted the 09/03/2026 at 10:03 AM
    Faut faire un choix. Toute manière c'est voué a aller dans ce sens.

    Je serais même pas surpris si demain ils annonce la fin des dvd et bluray pour les films...

    Les lecteurs deviennent optionnel . Même dans les bagnole le lecteur CD a disparu. Au profit du port usb et de de la prise en charge du smartphone.
    keiku posted the 09/03/2026 at 10:14 AM
    newtechnix la même vidéo que 6 blog plus bas...
    marchand2sable posted the 09/03/2026 at 10:21 AM
    keiku

    On espère éviter un 3e blog avec cette horrible tronche (Je ne juge pas le physique du monsieur mais son expression de tête de con Youtube Money...)
    keiku posted the 09/03/2026 at 10:25 AM
    marchand2sable c'est des youtubbeur, l'algorithme ia de you tube leur a indiquer que plus ils font une sale troche mieux la video marche... et l'algorythme a surement raison...

    par contre pour la crédibilité ca, c'est une autre histoire...
    marchand2sable posted the 09/03/2026 at 10:29 AM
    keiku

    C’est vraiment stupide ça. En gros impossible d’être sérieux sur une miniature, même pour un sujet comme celui-ci. C’est complètement lunaire l'algo YT.
    mooplol posted the 09/03/2026 at 10:30 AM
    Vidéo sympa mais elle se contredit sur la présence physique. Il évoque le vinyle en collection qui contient ... Un vinyle pas juste un code
    keiku posted the 09/03/2026 at 10:33 AM
    marchand2sable je pense qu'en vrai l’algorithme a raison, il faut pas chercher a comprendre le pourquoi... tu peux regarder le nombre de vue des video you tube, ceux qui font les plus sale gueule sont celle qui a les plus de vue comparer a d'autre qui traite du même sujet de manière plus sérieuse sur les miniatures
    khazawi posted the 09/03/2026 at 10:42 AM
    Sony dépend totalement des revenus du démat. Le physique n'est plus qu'une variable d'ajustement
    heracles posted the 09/03/2026 at 11:12 AM
    saram Pareil. Du coup je regarde plus aucune vidéo de Julien Chieze
    fritesmayo76 posted the 09/03/2026 at 11:37 AM
    keiku Et Chao / Agoin en savent quelque chose.
    22 posted the 09/03/2026 at 11:40 AM
    La reponse de SONY, le grand résumé:

    https://m.youtube.com/watch?v=W1fvMCiYf8A
    masharu posted the 09/03/2026 at 11:52 AM
    22 https://www.youtube.com/watch?v=pAlWiZmmpME
    keiku posted the 09/03/2026 at 12:01 PM
    fritesmayo76 perso, je ne regarde aucun youtubbeur sauf quand c'est présenté ici, donc je ne connais aucun nom ( a part le jdg) mais par contre je me suis intéressé a l'algotythme ia de you tube (car l'ia m’intéresse de manière générale) , et c'est les 13-17 ans qui sont le plus a regarder ce genre de video... on est donc juste trop vieux pour ces conneries
    aerithlazyqueen posted the 09/03/2026 at 12:59 PM
    Encore un Youtu Beurre qui surf sur l'actu pour se faire des vue on les vois venir de loin ceux la avec leur tronche de faux choquer pathétique ces gens la
    fritesmayo76 posted the 09/03/2026 at 02:36 PM
    keiku Y a eu un article sur Chao il y a peu (cette semaine ou la dernière il me semble). Un vendu parmi tant d'autres remarque, si tu connais pas tu perds rien.
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 05:57 PM
    saram +10000 triste surtout si la vidéo est extremement quali

    mais si les mecs ne savent plus soigner leur page de couverture
    on n'y peut rien ...
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